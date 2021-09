SM-liigan tähti Kristian Kuusela yltää maagiseen saavutukseen – ”Onnekas olo”

Tapparan Kristian Kuuselaa odottaa juhlapäivä tänään.

Tapparan Kristian Kuusela saa ensimmäisenä hyökkääjänä 1000 SM-liigan runkosarjaottelua täyteen Raumalla Lukkoa vastaan perjantaina.

– Onhan siinä tosi iso kasa pelejä. Onnekas on olo, kun on niin pitkään saanut pelata – ja vielä kaikki pelit hyvissä seuroissa (Ässät, Kärpät, Blues, Tappara), Kristian Kuusela, 38, kuvailee tunnelmiaan tulevasta juhlaottelusta.

Maagiseen tonniin on ennen Kuuselaa SM-liigassa yltänyt vain kolme puolustajaa: Jan Latvala (1230), Markus Kankaanperä (1054) ja Erik Hämäläinen (1001).

– Ei sitä vielä varmaan täysin tajuakaan, kuinka ainutlaatuisesta rajapyykistä on kyse.

Kuusela ei enää konkarikausinaan ole ollut säkenöivimmillään heti alkukaudesta. Viime kaudellakin ensimmäinen osuma tuli vasta runkosarjan 14. ottelussa HIFK:ta vastaan.

– Henkilökohtaisia maaleja tai pisteitä en ole vuosiin laskenut enkä niistä paineita ottanut. Niitä tulee kyllä, kun hoitaa hyvin oman hommansa joka ilta. Voittaminen on ainoa juttu, joka motivoi tekemään tätä hommaa joka päivä, Kuusela sanoo.

Mutta kun mies lämpenee, hän on jo runkosarjassa ollut monena iltana ottelun ykköstähti. Viime kaudella hän oli joulu-tammikuussa koko SM-liigan tehokkain pelaaja.

Tappara kaatoi Kärpät keskiviikkona jatkoajan jälkeen 3–2. Kuusela jäi ilman tehopisteitä.

Vaikka alavartalovamma pilasi loppukauden, Kuusela kokosi runkosarjassa 6+36=42 tehopistettä. Se oli kahdeksas kerta peräkkäin, kun hän ylitti 40 tehopisteen rajan.

Se kertoo tasaisesta tehokkuudesta. Kuuselalta saa aina takuuvarman panoksen.

– Olen siinä mielessä vanhan liiton jätkä, että pelien pitää olla aina ykkösasia. Koskaan ei pitäisi harjoitella niiden kustannuksella, vaan niiden ehdoilla – runkosarjassakin.

Kuuselan kohtelias piikki menee kaikille niille liigavalmentajille tasapuolisesti, jotka ovat päästäneet suustaan: ”Emme olleet tässä pelissä virkeimmillämme. Olemme harjoitelleet tarkoituksella kovaa, jotta olemme parhaimmillamme keväällä”.

– Pelipäivän pitää olla aina juhlapäivä – ja siihen pitää ladata kaikki, Kuusela linjaa.

Kuusela komppaa myös Petri Kontiolaa siinä, että kiinteät ketjut ovat tärkeä tekijä oikeanlaisen kemian luomisessa.

– Pelasin toissa kaudella Tyler Morleyn kanssa ja viime kaudella useamman kymmenen peliä Anton Levtchin kanssa. Toivottavasti saamme jatkaa pitkään, niin pelimme paranee varmasti ja tulosta tulee, Kuusela lupaa.

Viime vuosikymmenen aikana Kuuselan merkitys Tapparalle on aina korostunut pudotuspeleissä.

Kun panokset ovat olleet kovimmillaan, Kuusela on usein pystynyt tekemään ratkaisevaa eroa voiton ja tappion välillä. Hän on johtanut joukkuetta edestä silloin, kun sitä on eniten tarvittu.

Kuusela nousi toissa kaudella SM-liigan kaikkien aikojen tehokkaimmaksi pelaajaksi pudotuspeleissä: 177. 46+70=116.

Viime kevään pudotuspeleissä hän ei pystynyt pelaamaan loukkaantumisen takia, mutta saldo komistuu todennäköisesti taas ensi keväänä.

Kuuselan 1000:s ottelu on Raumalla perjantaina, mutta varmaa on, että miestä muistetaan myös lauantaina kotiottelussa Hakametsässä.

– Mulle ei ole kerrottu mitään mahdollisesta ohjelmasta. Olen tyytyväinen, jos jotkut pienet juhlat pidetään. Suurempien aika on sitten vasta keväällä, jos joukkueena jotain voitetaan, 999 ottelussa 261+419=680 pistettä koonnut Kuusela sanoo.

Jussi Heimo, Tampere