Kauppalehti: Seitsemän SM-liigaseuran kassat ovat kuivat – seurapomo vahvistaa: ”Puskurit on syöty”

Monet liigaseurat joutuvat laskemaan eurojaan nyt todella tarkasti.

Huhtikuun lopun tilinpäätösnumeroiden perusteella seitsemän SM-liigaseuran kassat ovat kuivat, uutisoi Kauppalehti torstaina.

Kauppalehden tarkastelemien tilinpäätöstietojen perusteella huhtikuun lopussa Pelicansilla oli kassassaan 4 200 euroa, Jukureilla 11 300 euroa, Sportilla 14 000 euroa, SaiPalla 30 400 euroa, HPK:lla 40 400 euroa, KalPalla 61 800 euroa ja Ässillä 67 100 euroa.

Luvut ovat heikkoja.

Kaikilla liigaseuroilla ei mene yhtä huonosti. Kauppalehden mukaan esimerkiksi Kärpillä oli kassassaan 4,5 miljoonaa euroa, Tapparalla 3 miljoonaa ja HIFK:lla 2,3 miljoonaa euroa.

Tyhjille katsomoille pelaaminen viime kaudella oli liigaseuroille kallista lystiä. Moni muukin pandemiasta johtuva tekijä heikensi liigaseurojen kannattavuutta.

Ässien toimitusjohtaja Mikael Lehtinen vahvistaa, ettei kassassa kilise ylimääräisiä euroja.

– Se on selvä, että kuluneen puolentoista vuoden aikana puskurit on jouduttu syömään, eikä viime kauden liiketoiminnalla kassa kehity positiivisesti, Lehtinen sanoo.

– Tällä hetkellä tilanne on siedettävä, mutta joudumme elämään tarkasti kuukausi kerrallaan ja laskemaan, mitä kuluja ja tuloja kertyy.

Ässien toimitusjohtaja Mikael Lehtinen valotti seuransa taloustilannetta Ilta-Sanomille.

Lue lisää: Kommentti: Suomalaisille on tarjolla herkkua, mutta se kelpaa liian harvalle – siksi SM-liiga on pahassa lirissä

Konsulttiyhtiö EY koostaa vuosittain raportin SM-liigaseurojen taloudellisesta tilanteesta. EY:n alustavien tietojen mukaan liigaseurojen yhteenlaskettu liikevaihto (69 miljoonaa euroa) oli 39 prosenttia pienempi kuin edellisellä kaudella.

Sopeuttamistoimien ansiosta seurat pysyivät kuitenkin pinnalla.

– Jääkiekon SM-liigajoukkueiden liikevaihto romahti edelliseen kauteen verrattuna. Joukkueet ovat pystyneet jossain määrin kompensoimaan liikevaihdon pienentymistä valtion kustannustuilla, henkilöstökulujen sopeuttamisella sekä ottelutapahtumien kustannussäästöillä, sanoo Janne Aalto EY Suomen taloushallinnon neuvontapalveluista.

– Tilinpäätöstietojen perustella liigaseurat ovat sopeuttaneet talouttaan vallitsevissa olosuhteissa erittäin hyvin, niin, että pahin on pystytty välttämään ja seurat ovat pystyneet ylläpitämään toimintaansa

Tänä syksynä liigaseurat ovat jo saaneet ottaa yleisöä halleihinsa, mutta areenat eivät ole täyttyneet edes kapasiteettirajoitusten puitteissa. Esimerkiksi Ässien kahden kotiottelun yleisökeskiarvo on vain 1 815 katsojaa.

– Täytyy muistaa, että ilmoitamme täsmällisen luvun, eli sen, kuinka paljon ihmisiä on ollut hallissa, Ässien toimitusjohtaja Lehtinen muistuttaa.

Joka tapauksessa yleisömäärät ovat näyttäneet huolestuttavilta.

Ottelutapahtuman kannattavuuden kannalta olennaisempaa on kuitenkin tarkastella viivan alle jäävää lukua, Lehtinen muistuttaa. Tuo luku voi olla plusmerkkinen pienelläkin yleisömäärällä

– Ratkaisevassa roolissa on se, mihin väki kohdistuu. Jos esimerkiksi vip-paikat ovat täynnä mutta muuten yleisöä on vähän, niin tappiota ei tule. Jos toisaalta halli on muuten täynnä mutta vip-paikoilla on tyhjää, niin silläkin kombinaatiolla pärjäämme, Lehtinen selittää.

Kokonaisyleisömääränne on selvästi ollut pieni. Miten mainitsemasi kombinaatio on tällä kaudella onnistunut?

– Olemme vielä plussan puolella mitä tulee tapahtumanjärjestämiseen.

SM-liigassa on nähty viihdyttäviä otteluita alkukaudella.

Lehtinen toivoo, että yleisömäärät kohentuvat syksyn vanhetessa.

– On inhimillistä , että käsillä on siirtymäaika. Toivottavasti pikkujoulumarkkinoilla hallit vetäisivät ihmisiä jo normaaliin tapaan, hän sanoo.

Ässät on tällä hetkellä pitkälti ottelutapahtumatuottojen varassa, sillä muu tapahtumaliiketoiminta on Lehtisen mukaan jäissä.

– Normaalisti järjestämme 30 runkosarjan kotiottelun lisäksi noin 30 muuta tapahtumaa, esimerkiksi konsertteja messuja tai yritysten vuosijuhlia. Syksy oli lähes loppuunmyyty, mutta valtaosa tapahtumista on nyt peruttu. Pelien myyntitulo ovat siis todella isossa roolissa kassan selviämisen kannalta.

Lue lisää: Kommentti: Lauri Korpikoski syyttää TPS:aa asiattomasta toiminnasta – hämmentävä tapaus voi muuttaa koko suomalaista jääkiekkoa

Lue lisää: SM-liigatuomio: Olli Jokisen porukka on heti ongelmissa – kurkistus näiden lukujen taakse paljastaa olennaisen

Lue lisää: Martin Berger, 24, ei saa enää ikinä urheilla tai nostaa edes painoja – muuten hän voi kuolla