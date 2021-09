Kommentti: Lauri Korpikoski syyttää TPS:aa asiattomasta toiminnasta – hämmentävä tapaus voi muuttaa koko suomalaista jääkiekkoa

Lauri Korpikoski saattaa tehdä kaukalon ulkopuolella suomalaiselle jääkiekolle suuremman palveluksen kuin mihin hän olisi koskaan kaukalossa pystynyt, kirjoittaa Ilta-Sanomien uutispäällikkö Juha Hiitelä.

TPS voitti viime lauantaina kotihallissaan Lukon ja jatkoi alkukauden hyvien esitysten sarjaa.

Yksi oli kuitenkin joukosta poissa.

Lauri Korpikoski, 35, katsoi peliä kotisohvalta. Jos katsoi ollenkaan.

TPS on sulkenut Korpikosken pois toiminnastaan, vaikka urheilujohtaja Rauli Urama viime viikolla Turun Sanomien paperilehdessä julkaistussa pikkuhaastattelussa maireasti toivotteli Korpikoskea takaisin joukkueen mukaan.

Käytännössä näyttää siltä, että TPS yrittää savustaa Korpikosken ulos seurasta. Se kertoo paljon suomalaisen urheilujohtamisen tasosta.

Tapaus ei ole ensimmäinen. Mutta se voi olla käänteentekevä.

Rauli Urama oli ennen TPS-pestiään Jääkiekkoliiton huippujääkiekkojohtaja.

Korpikoskea ei ole nähty kaukalossa sitten viime marraskuun.

Tuolloin hän jäi sivuun loukkaantumisen, tarkemmin sanottuna lonkkavamman vuoksi.

Seura tiedotti kauden olevan ohi, mutta todellisuudessa lääkärit antoivat Korpikoskelle luvan pelata tammikuun lopulle suunniteltuun leikkaukseen asti. Leikkauksen jälkeen hän on ollut pelikunnossa huhtikuusta lähtien. TPS:n seurajohto ei vaan ole päästänyt häntä kaukaloon. Ei ennen leikkausta eikä sen jälkeen.

MTV:n mukaan seura ja Korpikoski käyvät neuvotteluja pelaajan sopimuksen purkamisesta, mutta Ilta-Sanomien tietojen mukaan tilanne on toinen.

TPS kyllä haluaa purkaa sopimuksen, mutta Korpikoski ei. IS:n tietojen mukaan Korpikosken mielestä kyse on työpaikkakiusaamisesta, eikä pelaajalla ole mitään haluja purkaa sopimustaan.

Korpikosken leirin mielestä TPS on yrittänyt painostaa hänet purkamaan sopimuksen sulkemalla Korpikosken ulos joukkueesta, erottamalla kapteenistosta, mutta pakottamalla yhteiseen kesäharjoitteluun muun joukkueen kanssa.

Työpaikkasyrjintä tai työpaikkakiusaaminen on laitonta, mutta Korpikoski ei ole ainakaan toistaiseksi tehnyt asiasta rikosilmoitusta. Hän on saanut prosessin aikana tukea myös pelaajayhdistykseltä.

Ilta-Sanomat yritti kahden päivän ajan saada TPS:n johdolta kommenttia Korpikosken tilanteesta. Maanantai-iltapäivällä seuran viestintäpäällikkö ilmoitti, ettei seuralla oli asiaan mitään kommentoitavaa.

NHL:ssä pitkään pelannut Korpikoski teki TPS:n kanssa kuuden vuoden mittaisen sopimuksen vuonna 2018. Sopimusta on jäljellä nyt kolme vuotta.

Korpikoski neuvotteli sopimuksensa ilman virallista pelaaja-agenttia ja käytti apunaan vain asianajajaa, joka avustaa häntä myös nykyisessä pattitilanteessa. Korpikoski teki sopimuksen hyvissä ajoin ennen edellisen kauden päättymistä.

Hän pelasi tuolloin pitkän NHL-uran jälkeen ensimmäistä kauttaan Sveitsissä, mutta oli tehnyt perheensä kanssa ratkaisun palata Suomeen. IS:n tietojen mukaan Korpikoskelle oli tarjolla muitakin kotimaisia vaihtoehtoja, mutta hän päätyi tekemään sopimuksen kasvattajaseuraansa.

Sopimuksen teon aikoihin TPS:ssa oli eri operatiivinen johto kuin tällä hetkellä. Nykyinen urheilujohtaja Rauli Urama ja ensimmäistä kauttaan päävalmentajana oleva Jussi Ahokas eivät missään kohtaa ole halunneet Korpikoskea joukkueeseensa.

Urallaan 609 NHL:n runkosarjaottelua pelannut Korpikoski on TPS:n kovapalkkaisin pelaaja. Urama ja Ahokas käyttäisivät hänen palkkarahansa mieluummin muihin pelaajiin. Käytännössä Korpikosken palkalla, joka on noin 300 000 euroa vuodessa, saisi joukkueeseen kolme kelvollista ulkomaalaispelaajaa.

Jussi Ahokas on ensimmäistä vuottaan TPS:n päävalmentaja. Hän on voittanut päävalmentajana sekä alle 18-vuotiaiden että alle 20-vuotiaiden MM-kultaa. Ennen TPS:ää hän valmensi KooKoota.

Korpikosken ja TPS:n riidasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti elokuussa. Tuolloin lehti kirjoitti, että TPS:n pelaajat ovat olleet tuohtuneita seurajohdon toiminnasta ja olisivat halunneet kapteenin palaavan kaukaloon kevään pudotuspeleissä.

TPS:n pukukopista on vahvistettu myös IS:lle, että ainakin osa pelaajista olisi ehdottomasti halunnut NHL-konkarin auttamaan kevään pudotuspeleissä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Korpikosken kohtelu on aiheuttanut keskustelua ja hämmästystä myös muissa seuroissa.

Kyseessä ei tiettävästi ole ensimmäinen kerta, kun yksittäinen seura yrittää savustaa pelaajan pois sulkemalla tämän joukkueen toiminnan ulkopuolelle, mutta Korpikoski on kiistatta ensimmäinen kovan profiilin pelaaja. Tämän vuoksi pelaajat myös muissa seuroissa toivovat, ettei Korpikoski suostu sopimuksen purkuun vaan pitää kovaa linjaa loppuun asti.

Korpikosken lähipiiristä on arvioitu, että seuran ja pelaajan väleihin on saattanut vaikuttaa myös se, että Korpikoski oli kapteenin ominaisuudessa pelaajien edustajana, kun seurajohdon kanssa neuvoteltiin koronan aiheuttamista palkanalennuksista. Myös ainakin yhdessä toisessa seurassa pelaajat ovat epäilleet, että palkkaneuvotteluissa mukana olleiden pelaajien asema seurajohdon silmissä on heikentynyt neuvottelujen myötä.

35-vuotiaalla Korpikoskella on haluja jatkaa uraansa, mutta loukkaantumisten jäljiltä hänen markkina-arvonsa on lähes nolla. Harva seura on valmis sitoutumaan pelaajaan, joka on käynyt hiljattain lonkkaleikkauksessa ja jolla on taustalla myös sydänongelmia.

Ironista on, että jos TPS:n seurajohto olisi antanut Korpikosken pelata viime keväänä – kuten hänen joukkuekaverinsakin halusivat – ja osoittaa olevansa pelikuntoinen, uuden pelipaikan löytäminen täksi kaudeksi olisi ollut helpompaa.

Seurajohdon mukaan Korpikoski ei ollut pelikunnossa pudotuspelien aikana, mutta ennen juhannusta pidetyissä kuntotesteissä hän oli joukkueen parhaimmistoa. Tuolloin Korpikoski oli joukkueen mukana kolmen päivän ajan, minkä jälkeen alkoi omatoiminen harjoitusjakso. Sen jälkeen hänellä ei ole ollut asiaa seuran harjoituksiin.

TPS:n virallisen tiedotteen mukaan Korpikoski on sairauslomalla 10. lokakuuta asti.

Tapaus Korpikoski ei ole uniikki suomalaisessa jääkiekossa. Samanlaista on tapahtunut ennemmin ja on tapahtunut isommissa lajeissa ja isommissa ympyröissä. Seurajohtajat ovat läpi historian kuvitelleet, että he voivat pompotella pelaajia miten tahtovat.

Lauri Korpikoski ehti pelata eri vammojen vuoksi vajaan kolmen kauden aikana 70 SM-liigan runkosarjaottelua. Hän teki niissä 50 tehopistettä.

Mutta maailma on muuttumassa. Pelaajat myös Euroopassa ymmärtävät nykyisin oikeutensa. Heitä ei voi kohdella enää kuin karjaa.

Pohjois-Amerikassa tilanne on ollut toisin jo pitkään. Siellä on jokaisessa suuressa lajissa vahva pelaajayhdistys, eli ammattiyhdistysliike, joka valvoo jäsentensä etuja terrierimäisesti.

Siinä kulttuurissa myös Lauri Korpikoski on elänyt yli kymmenen vuoden ajan. Sieltä on kummunnut hänen käsityksensä siitä mikä on oikein ja mikä on väärin. IS:n tietojen mukaan Korpikoski katsoo, että hän on oikeutettu saamaan ne rahat, mitä TPS on hänelle luvannut.

Samaan aikaan TPS:n seurajohto elää vielä menneessä ajassa. Urheilujohtaja Urama on ensimmäisessä pestissään seurapomona oltuaan sitä ennen ensin pitkään valmentajana ja myöhemmin Jääkiekkoliiton byrokraattina. Urama ja muu TPS:n kansitakkiosasto on toiminut kuten aina ennenkin on toimittu ja toimitaan edelleen muuallakin. Kyse on ollut maan tavasta. Mutta maailma seurajohtajien ympärillä on muuttunut.

Ja lisäksi nyt pöydän toisella puolella ei ole mikään kolmosketjun keskivertopeluri.

Korpikosken tapausta ulkoapäin seurannut suomalainen pelaaja-agentti arvioi nimettömänä, ettei TPS:n pomot ole ymmärtäneet mihin ovat ryhtyneet, kun riitautuivat Korpikosken kanssa. NHL-veteraanilla on taloudellista selkärankaa, hyvät kontaktit ja päättäväinen luonne.

Korpikosken ei tarvitse miettiä saako hän kahden vuoden päästä pestin TPS:n B-nuorten päävalmentajana 35 000 euron vuosipalkalla tai jonkun muun pakasteviran, millä lyhentää asuntolainaa. Hän on Capfriendly-sivuston arvion mukaan tienannut NHL-urallaan yli 15 miljoonaa dollaria. Siitä jää verojen ja asumiskulujenkin jälkeen sukan varteen ihan mukava summa.

TPS:n hallituksessa istuu muun muassa entinen Leijonien päävalmentaja Erkka Westerlund. Hän kertoi Lännen Median haastattelussa vuonna 2018 ”hyvän valmentajan kantavan kokonaisvaltaisen vastuun urheilijasta ihmisenä”.

Westerlund nimettiin keväällä 2020 myös TPS:n urheilutoiminnan johtoryhmän puheenjohtajaksi.

Onko tällaisen johtamisen slogan ”älä tee niin kuin me, vaan tee niin kuin me sanomme”?

Korpikoski teki NHL:ssä hyvän uran, yli 600 runkosarjaottelua ja yli 200 tehopistettä. Mutta suurimman jälkensä suomalaiseen jääkiekkoon hän voi jättää tällä riidalla, jonka vuoksi hänen oma uransa todennäköisesti loppuu ennenaikaisesti. Hän on palkannut asioitaan hoitamaan suomalaisen huippujuristin (lue: kalliin), mikä kertoo siitä, miten tosissaan hän on.

Siksi myös suomalaisten urheilujohtajien, ei ainoastaan TPS:ssa eikä ainoastaan jääkiekossa, on syytä miettiä omia tekemisiään.