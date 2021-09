SM-liigatuomio: Olli Jokisen porukka on heti ongelmissa – kurkistus näiden lukujen taakse paljastaa olennaisen

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat tällä kertaa mukana liigasirkusta tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttinen.

Kolmikko jakaa sekä keppiä että porkkanaa.

Sami Hoffrén

Tähti

HPK menetti viime kauden jälkeen neljä parasta pistemiestä. Kerhon urheilujohtaja Mika Toivola on näemmä löytänyt erinomaisen täsmäaseen Michael Jolysta. 26-vuotias kanadalaishyökkääjä on saanut lentävän lähdön kauteen. Tehot 3+2 viikon kolmeen peliin. Kylmä ratkaisija.

Puheenaihe

Kauden ensimmäinen Tampereen paikallispeli oli parasta mahdollista mainosta SM-liigalle. Hakametsän pyhättö kiehui, tunnelma oli loistava ja jäällä nähtiin erinomainen kiekkopeli. Tapparan ja Ilveksen väliset ottelut ovat järjestään liigan viihdyttävimpiä kamppailuja. Hyvä, Tampere!

Tyyli

Kärppien 40-vuotiaan ikonihyökkääjän Mika Pyörälän tilastorivi on sarjan härkäisin. Neljä ottelua, tehot 6+0 ja laukausprosentti 54,5. Kärppien kokonaisvaltaisin hyökkääjä on ilmeisesti päättänyt uran loppupuolella, ettei huonoimmille kannata enää syöttää. Pyörälä sai lauantaina täyteen 700 runkosarjaottelua SM-liigassa.

Moka

Porin Ässien esitys Isomäen lauantai-illassa oli hävettävän heikko. Pori on perinteisesti ollut helvetillinen paikka vierailla, varsinkin lauantaisin, mutta lauantaina Ässät kyykkäsi rumasti ja Kärpät takoi tylyyn tahtiin jo avauserässä viisi maalia. Tällaisilla esityksillä on turha uneksia yleisöryntäyksestä.

Yllätys

Kauden suurimpiin mestarisuosikkeihin lukeutuva Tappara löytyy kolmen ottelun jälkeen viimeiseltä sijalta. Sarjataulukkoa on turha tuijottaa tässä kohtaa. Kivikovalla materiaalilla jauhava Tappara on esiintynyt pelillisesti paremmin kuin tulokset antavat ymmärtää.

Teemu Suvinen

Tähti

JYPin Joakim Kemell. 17-vuotias nuorukainen on tehnyt viidessä ottelussa jo kolme maalia. Pelaa hurjalla itseluottamuksella ja on sopivan itsekäs. Ottanut koko nuoren joukkueen reppuselkäänsä. Hävytön laukaus. Potentiaali NHL:ssä. Tätä nuorta herraa kannata seurata.

Puheenaihe

SM-liigan otteluohjelma närkästyttää jälleen. HPK:n päävalmentaja Matti Tiilikainen otti aiheen oikeutetusti esiin ennen SaiPaa vastaan lauantaina pelattua ottelua. HPK:lle peli oli jo viikon kolmas, SaiPalle vasta ensimmäinen. Kohtuuttoman erilaiset lähtökohdat.

Tyyli

Lukon kulttipelaaja Kristian Pospisil jatkaa siitä mihin viime kaudella jäi. Rämäpäinen slovakialainen hurmaa tehoillaan ja potkulautaluistelullaan, mutta vastapainoksi hän ottaa kohtalokkaita jäähyjä ja kiukuttelee omilleen. Pekka Virta sai Pospisilin kuriin, nyt Marko Virtanen aloitti kurinpalautuksen penkittämällä.

Moka

Karut luvut paljastavat Olli Jokisen Jukurien ongelmat. Tilastoja tuottavan Jani Pellisen mallinnuksien mukaan mikkeliläiset ovat kolmessa ottelussa tuottaneet maaliodottamaa ainoastaan 3,93 maalin edestä. Jukurien päähän vastaava luku on peräti 13,93. Tähän nähden 5 pistettä on todellinen ylisuoritus.

Yllätys

SM-liigaan hankitaan rapakon takaa tuntemattomia nimiä, joiden onnistumisesta ei ole takeita. Nyt näyttää siltä, että ainakin Ässät ja HPK ovat osuneet kultasuoneen. HPK:n Michael Joly (3, 3+2=5) pursuaa ratkaisuvoimaa. Ässien Derek Barach (5, 4+2=6) on ylittämässä seurankin odotukset.

Sasha Huttunen

Tähti

Joakim Kemell. JYPin 17-vuotias talentti on avannut kauden piste per peli -tahdissa (5, 3+2=5). Viihdyttävä kiituri ja rightin snaipperi, jolle JYP on oiva paikka kehittyä. Saa ruutua ylivoimalla – ja lauantaina helähti. Alkaa olla selvää, että Kemell varataan ensi kesänä NHL:ään ensimmäisellä kierroksella.

Puheenaihe

Viime torstain paikallispeli Tampereella oli kaikin puolin upea urheilunäytös ja alkukauden viihdyttävin ottelu. Tätä liiga kaipaa. HIFK on ollut viisi vuotta yksin ja ilman paikallisvastusta. Jokerien paluu ei häämötä horisontissa, mutta jospa Espoo nousisi lähivuosina, niin saataisiin jotain säpinää eteläänkin.

Tyyli

Emil Larmi nollasi Tepsin ja kertoi Twitterissä, että hän kärsi pelin aikana migreenistä ja näköongelmista. Tviitissä oli Larmille tyypillistä itseironiaa. Pelicansin maalivahdin kaltaiset persoonat tuovat huumorillaan ja sanansäilällään oman vekkulin mausteensa liiga-arkeen.

Moka

HPK:n Philippe Cornet selvisi kuin koira veräjästä taklattuaan Ässien Derek Barachia suoraan päähän. Oli käsittämätöntä, että Cornet sai perjantain törkytemppunsa jälkeen pelata lauantain kierroksella. Liigan erotuomaripäällikkö Jyri Rönn sentään myönsi Ylellä, että se oli virhe.

Yllätys

Sijoitin JYPin liigajumboksi, mutta olen tässä asiassa hyvin mielelläni väärässä. Jukka Ahvenjärven nuori ja nöyrä joukkue pelasi mainion viikon ja kaatoi KooKoon kahdesti. Viikon kolmessa ottelussa JYPin maalivahtien torjuntamäärät olivat 19, 23 ja 18. Kun pelit pysyvät vähämaalisina, on JYPillä mahdollisuus kaivaa pisteitä.