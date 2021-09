Ex-seuraansa tylysti kurittanut Petri Kontiola kritikoi SM-liigaa: ”Vääristä asioista tehdään liian suurta numeroa”

Petri Kontiola vastasi huutoon heti kauden ensimmäisessä Tampereen paikallispelissä ja näytti poikkeukselliset kykynsä.

Tappara–Ilves 2–3

Petri Kontiola hankittiin Ilvekseen ykkössentteriksi ja ylivoimapelin maestroksi. Kun ensimmäinen ylivoimasauma Tapparaa vastaan aukeni keskiviikon Tampereen paikallisottelussa, Kontiola astui esiin.

Lue lisää: Ilves Tampereen herra! Tappara kaatui niukasti SM-liigassa

Ensin ”Konna” yritti luoda pelikavereilleen tekopaikkoja, mutta kun niitä ei toivotusti auennut, hän päätti ratkaista itse.

– Monenlaista kikkaa ja kuviota ehdin jo siinä ylivoiman alussa kokeilla, mutta kun ne eivät nyt onnistuneet, muistin vanhan viisauden: yksinkertainen on kaunista. Päätin vetää täysillä sinne päin ja se tuotti tulosta, Kontiola, 36, kertaa.

Tuuletuksesta näkyi, että maali maistui erityisen makealta.

– Sytyin paikallispeleihin erityisesti jo nuorena poikana. Tunne ei ole vaihtunut mihinkään, vaikka nyt päällä onkin Ilves-paita.

Kontiola pelasi uransa ensimmäiset SM-liigaottelut Tapparassa. Hän nousi edustusmiehistöön seuran juniorijoukkueista ja pelasi Tapparan liigajoukkueessa vuosina 2003–2007.

Petri Kontiola siirtyi täksi kaudeksi Ilvekseen HPK:sta.

Viime kaudella pelaajilla oli vaikeuksia innostua joka ottelusta, kun katsomot ammottivat tyhjyyttään. Tampereella ei tällä hetkellä ole yleisörajoituksia, mutta Tappara oli ennen ottelua päättänyt maksimääräksi 6 698. Ihan kaikkia lippuja ei myyty, kun yleisömääräksi ilmoitettiin 5 733.

– Silti katsomossa oli tosi hyvä pöhinä jo alkuverryttelyssä. Jännitys nousi sopivasti. Saan silloin itsestäni parhaan irti, kun tulee tunne, että tällä pelillä on oikeasti merkitystä.

– Viime kaudella fiilis oli välillä niin väsynyt, että edes Red Bull ei tuonut intoa pelaamiseen, Kontiola sanoi.

Vaikka aivan jokainen penkki ei ollutkaan täynnä, paikalla olleet eläytyivät otteluun voimakkaasti.

Jokainen taklaus ja hyvä maalipaikka sai yleisön reagoimaan tapahtumiin.

Tappara selvästi halusi kiihkeästi ottaa haltuunsa kahdeksi viime kaudeksi Ilvekselle menettämänsä paikallispelien herruuden. Kirvespaidat hallitsivat pelitapahtumia pääosan ajasta, mutta Ilves käytti tekopaikkansa tehokkaasti ja otti voiton.

– Vastustaja oli tosi hyvä, löi erityisesti päätöserässä kovaa painetta. Maalivahtimme Marek Langhammer (36 torjuntaa) piti meitä pystyssä. Löysimme kuitenkin reitin voittoon olemalla tehokkaita omissa paikoissamme, Kontiola summasi.

Mitä mieltä olet runkosarjan paikallisherruuden merkityksestä?

– Aina on makea voittaa, mutta vasta keväällä tärkeimmät pelit pelataan. Tavoitteena on silloin olla Tampereen ykkönen.

Kontiola nauttii eniten pelaamisesta, jos saa pikkuhiljaa hioa kuvioita samojen ketjukavereiden – tällä hetkellä Eemeli Suomi ja Joona Ikonen – kanssa.

– En ole lainkaan ketjuruletin tai -kokeiluiden kannattaja. Tavoitteena on saada palasia pikkuhiljaa paikalleen. Työtä on vielä paljon, mutta tunne on sellainen, että menemme koko ajan eteenpäin.

SM-liigan pelaajisto on viime vuosina nuorentunut voimakkaasti. Peliin on tullut vauhtia, mutta taitoa ja yleisöä hurmaavaa virtuositeettia on samalla poistunut.

– Joskus tuntuu, että jostain testituloksista tehdään liian suurta numeroa ja stressataan ihan liikaa. Peli ja sen pelaaminen kannattaa pitää pääroolissa.

– Välillä tärkeimmät perusasiat unohtuvat. Syöttäminen ja syötön vastaanottaminen. Niistä se pelinopeus loppupeleissä syntyy. Kiekon liikuttaminen lavasta lapaan on edelleen nopein tapa edetä kentällä ja luoda tekopaikkoja, Kontiola painottaa.

Kontiola on juuri parhaimmillaan tilanteiden luomisessa. Hän pystyy tekemään peliä palvelevia ratkaisuita ahtaassa tilassa ja hankalimmissa asennoissakin loistavan mailatekniikkansa ansiosta.

Kontiola pystyy syöttämään kovaa ja ottamaan vaikeankin syötön haltuunsa. Siksi hänellä on koko ajan aikaa tehdä pelin kannalta oikeita ratkaisuja.

Niistä saavat Ilveksen fanit nautti koko rahalla. Konnan kikat ja toimivat teot näkyvät taatusti myös korkeana sijoituksena SM-liigan pistepörssissä.

Jussi Heimo