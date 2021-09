SM-liigassa yli 300 peliä pelannut puolustaja siirtyy norjalaisseuraan

Konsta Mäkinen siirtyy Norjan liigaan.

Oslo

Jääkiekon SM-liigassa Ilveksen ja KalPan riveissä 302 runkosarjaottelua pelannut puolustaja Konsta Mäkinen on tehnyt sopimuksen Norjan liigan Storhamarin kanssa, seura kertoi keskiviikkona.

Mäkinen, 29, pelasi Liigaa viimeksi kaudella 2018–19 KalPassa. Sen jälkeen Ilveksen kasvatti on pelannut Tanskassa ja Norjassa Narvikin riveissä. Tänä syksynä Mäkinen oli Saksan kakkosliigan Freiburgin kuvioissa, mutta tie vei nyt takaisin Norjaan.

– Konsta on hyvin kokenut pakki, josta olemme saaneet hyvät suositukset. Hän on hyvä sekä hyökkäyksessä että puolustuksessa, joten hän kyllä auttaa meitä suuresti molemmissa päissä kaukaloa. Etua on siitäkin, että hän tuntee norjalaista kiekkoa, Storhamarin urheilujohtaja Mads Hansen totesi.