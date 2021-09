Tunne palasi Nordikselle – HIFK pääsi vihdoin kotiyleisönsä eteen: ”Tunnetta oli paljon, jopa vähän ylikin”

Hallitseva mestari Lukko oli tyly vieras HIFK:n kotiavauksessa loppuunmyydyssä Nordenskiöldinkadun hallissa.

Pitkä, 300 päivän odotus päättyi keskiviikkona, kun Nordenskiöldinkadun jäähallin ovet avautuivat yleisölle Helsingin IFK:n kotiavauksessa Rauman Lukkoa vastaan.

Päätykatsomossa Stadin Kingit toivottivat näyttävästi ja äänekkäästi HIFK:n tervetulleeksi omiensa eteen avaussekunneista lähtien. Paperisilppu lensi, rumpu soi ja laulu raikasi – ja kuin tilauksesta Micke-Max Åsten kävi heti perään jysäyttämässä päätykatsomon edessä ottelun ensimmäisen painavan niitin.

Pöytä oli katettu HIFK:lle, mutta hallitseva mestari Lukko oli tyly vierailija ja osoitti kypsyytensä. Punaisten pippalot pilasi lopullisesti jatkoajalla 3–2-voittomaalin iskenyt Kristian Pospisil.

Lukon pelaajat juhlivat Kristian Pospisilin iskemää voittomaalia.

HIFK:n kannattajien tuki oli läpi illan vankkumatonta, mutta joukkueelle kotiavauksesta jäi parannettavaa.

– Olimme odottaneet tätä koko viikon. Tunnetta oli paljon, jopa vähän ylikin, mutta parempi niin päin, kommentoi HIFK:n päävalmentaja Ville Peltonen.

Edellisen kerran Nordenskiöldinkadulla oli yleisöä viime marraskuussa, kun Tappara haki jatkoaikavoiton 4084 katsojan edessä.

Keskiviikkona tupa oli täynnä. Helsingin jäähalliin saa ottaa nykyisillä rajoituksilla puolet hallin kokonaiskapasiteetista eli 4100 katsojaa.

– Tämä oli aika spesiaali-ilta. Oli hieno fiilis, kun valot syttyivät ja näki katsomossa koko yhteisön, kannattajia, perhettä ja tuttuja. Yleisö tuki hyvin meitä ja pelissä oli tunnetta paljon, kuvaili HIFK:n tuore kapteeni Teemu Tallberg, joka teki joukkueensa molemmat maalit.

”Tunnetta oli paljon, jopa vähän ylikin, mutta parempi niin päin”, kommentoi HIFK:n päävalmentaja Ville Peltonen kotiyleisön edessä pelaamista.

Viime kaudella liigapelaajat joutuivat pelaamaan yli puolet kaudesta huopatossutehdasta muistuttavissa olosuhteissa, kun joulukuusta eteenpäin ottelut pelattiin tyhjille katsomoille.

Tallbergin mukaan tämän kauden ensimmäisissä otteluissa kaukalossa on ollut eri meininki, kiitos yleisön.

– Se tuo ahtauden tunnetta kentälle ja tuntuu, että on vähemmän aikaa. Yleisö tuntuu olevan lähellä. On hienoa, että ollaan taas saatu yleisö halliin.

– Ne pelaajat, jotka pelasivat viime kaudella ensimmäisiä liigamatseja, eivät ole välttämättä aiemmin kokeneet sitä, millaista on pelata täydessä hallissa. Se voi olla aikamoinen tunneryöppy niille pelaajille. Jokainen laukaus ja maalipaikka tuntuu vähän isommalta kuin mitä ne oikeasti ovat, Tallberg sanoi.

Teemu Tallberg juhlii iskemäänsä 1–1-tasoitusta.

Kunnon suomalaiseen kiekkoiltaan kuuluu aina kuohuttavia tilanteita – usein liittyen tuomarityöskentelyyn.

HIFK:n ja Lukon välinen ottelu sai uusia kierroksia kolmannen erän puolivälissä, kun Lukon Matthew Abt osui mailallaan vihellyksen jälkeen HIFK:n Roni Hirvosta päähän. Tuomaristo ei tuominnut tilanteesta jäähyä.

Sinänsä mitätön tilanne 60 minuutin kokonaisuudessa, mutta juuri niitä pieniä hetkiä, joissa yleisön reaktiot ruokkivat lisää tunnetta jäälle ja sähköistävät koko kamppailua puolin ja toisin.

Näin tapahtui myös ”Nordiksella”, jossa etenkin ottelun loppuhetket olivat intensiivistä kiekkoviihdettä kahden laatujoukkueen välillä.

– Lukko oli himpun verran parempi ottelun lopulla. Me tarvitsemme vielä vähän kypsempää toimintaa. Tästä on hyvä jatkaa. Pelissä on paljon hyviä juttuja, näki Peltonen.

Peltosen HIFK on voittanut kolmesta ottelusta yhden ja hävinnyt kaksi jatkoajalla.

– Hyökkäyspelissä oli tänään hyviä aihioita. Sen kanssa on tehty paljon hommia. Kun hyökkäämme vähän paremmin, pystymme puolustamaan vielä aktiivisemmin ja aggressiivisemmin. Se tarvitaan.