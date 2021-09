Olli Jokista vaadittiin laukomaan rankkaria – Jukureille voitto toisen miehen kikkapussista

Serkukset Konsta Kapanen, 17, ja Oliver Kapanen, 18, viilettivät liigajäällä.

NHL-legenda Olli Jokisen valmentama Mikkelin Jukurit aloitti jääkiekkoliigan kotivoitolla 2–1 savolaisnaapuristaan KalPasta.

Mikkeliläisille irtosi kaksi pistettä voittomaalikisan onnistumisilla. Ratkaisumaalit isännille kikkaili Petrus Palmu, joka virvelöi kaksi peräkkäistä maalia ohi KalPan maalivahdin Eero Kilpeläisen.

Kun maaleja oli nähty 65 minuutin peliajalla ja voittomaalikisan kuuden yrittäjän voimin yhteensä tasan kaksi, kuului katsomosta päivän paras irvailu: ”Jokinen laukomaan!”

– KalPa otti toisessa erässä hallinnan, ja sitten selvisimmekin vain taistelemalla. Eihän tämä missään nimessä valmista ollut, mutta voitto irtosi silti, myhäili laitahyökkääjä Jesper Piitulainen, jonka lisäksi koko Jukurien liigataipaleen seuran matkassa on ollut vain sentteri Teemu Henritius.

KalPa kävi toisessa erässä johdossa puolustaja Hugo Gallet'n siniviivalaukauksella. Palmun lisäksi mikkeliläisväreissä maalitilinsä avasi JYPistä siirtynyt ikämiessentteri Jarkko Immonen toisen erän tasoitusmaalillaan ylivoimahyökkäyksestä.

Illan puheenaiheena olivat liigadebyytin KalPassa pelanneet serkukset, laitahyökkääjä Konsta Kapanen, 17, ja sentteri Oliver Kapanen, 18. Ikäeroa kaksikolla on vain kaksi kuukautta. Konsta on NHL:ssä pelaavan Kasperi Kapasen pikkuveli ja entisen NHL-mies Sami Kapasen poika. Oliverin isä on ex-maalivahti Kimmo Kapanen.

Kalevankankaalle saapui 2 216 katsojaa. Mikkelissä yleisömäärää ei tarvinnut rajoittaa, joten liki tuplamäärä yleisöä olisi päässyt sisään.