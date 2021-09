SM-liigan seurojen yhteenlaskettu liikevaihto laski viime kaudella lähes 40 miljoonaa euroa.

Helsinki

Jääkiekon miesten SM-liigan uusi kausi alkaa torstaina valoisammissa merkeissä kuin vielä pari kolme viikkoa sitten näytti. Silloiset kokoontumisrajoitukset säikäyttivät liigaseuroissa, jotka joutuivat painimaan ilman yleisöä ison osan viime kaudesta.

Yleisön poissaolo näkyy karusti liigaseurojen ilmoittamista menneen toimintakauden tilinpäätöksistä: 15 liigaseuraa teki tappiota yhteensä noin kymmenen miljoonaa euroa.

Kaikkien liigaseurojen yhteenlaskettu liikevaihto laski lähes 40 miljoonaa euroa. Yleisön paluu tarkoittaa liigaseuroille kaivattuja lippu-, oheismyynti- ja ravintolamyyntituloja, mutta myös tunnelman paluuta kolkkoihin halleihin.

– Eihän sitä voi oikein edes kuvailla sanoin, miten tärkeää on aloittaa kausi yleisön kanssa. Onhan tämä ollut tosi raskasta monelle liigajoukkueelle, liigalle, katsojille ja pelaajille tämä tyhjille katsomoille pelaaminen, sanoo Lukon toimitusjohtaja Jukka Kunnas.

– Toivotaan, että ei enää koskaan tarvitse moista kokea. Onhan tämä ollut historiallinen ja aika raju ajanjakso, Kunnas jatkaa.

Otsikoissa väläytellyt konkurssiuhat eivät realisoituneet, mutta lienee selvää, että toista samanlaista kautta kaikki liigaseurat eivät kestä. Ensimmäisen viikonlopun kierroksia rasittavista yleisörajoituksista pitäisi päästä irti mahdollisimman pian. Lappeenrannassa halutaan myydä joka toisen sijaan kolme istumapaikkaa neljästä.

– Toivotaan, että päästäisiin vähintään 75 prosenttiin (kapasiteetista). Silloin tässä olisi taloudellisesti jotain järkeä. Jos mennään viidelläkymmenellä, niin ei toivottavasti kauhean kauaa. Liigatuotteen kulmakivi on yleisö, joka tekee tapahtuman, sanoo SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkanen.

Yleisö palaili kiekkokatsomoon Raumalla pelatussa Pitsiturnauksessa. Yleisölle oli neljä lohkoa ja niihin jokaiseen on oma sisäänkäyntinsä.

Iso kysymys torstaina alkavan liigakauden alla on se, kuinka runsain joukoin television ja suoratoistopalveluiden kautta pelejä katsomaan tottunut yleisö palaa jäähalleihin. Raumalla järjestetty perinteinen kauden aloitustapahtuma Pitsiturnaus osoitti, että tiettyä kaipuuta katsomoihin on ollut.

– Pitsiturnauksen 2 700 kokopäivälippua myytiin loppuun, ja enemmänkin olisi varmasti myyty. Se antoi osviittaa siitä, että ihmiset haluavat tulla hallille. Onhan livekokemus aina erilainen kuin tv-kokemus, ja kyllä sitä elämystä varmasti lähdetään hakemaan, sanoo Kunnas.

Markkasen mukaan ihmiset voivat olla tottuneita kotioloihin tai vielä arkoja yleisötapahtumia kohtaan, mutta yhtä lailla osalla on patoutunut tarve päästä peleihin.

– Odotan, että tämä kausi on tavallaan paluu (normaaliin), ja ihmiset pääsevät nauttimaan normaalista elämästä. Jääkiekko on sitten yhtenä isona osana sitä niille, joille se on ollut tärkeä osa elämää, Markkanen luonnehtii.

Pitsiturnaus oli iso voimannäyttö Lukolta ja koko jääkiekkoyhteisöltä. Tapahtumasta ei raportoitu yhtään tartuntaketjua tai altistumista.

– Se meni ihan täydellisesti. Haluttiin tehdä tavallaan benchmark, miten tapahtuma järjestetään turvallisesti niin, että ihmiset voivat nauttia elämyksistä ja kokemuksista. Nekin, jotka ovat vielä kenties vähän arkoja lähtemään tapahtumiin, voivat luottaa siihen, että järjestäjätaholta asiat on huomioitu niin hyvin kuin se tässä vaiheessa on tarpeellista, Kunnas sanoo.

SM-liiga kaipaa yleisöään.

– Hymy takaisin kasvoille, ilo takaisin elämään ja nautitaan niistä asioista, joita aiemmin pidettiin itsestäänselvyyksinä. Onhan tämä juhlahetki, Kunnas myhäilee kauden alkamista.