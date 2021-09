Monet SM-liigan kärkiseurat ovat murrostilassa. Tappara ja HIFK ovat suurimmat suosikit ja piirun verran muita edellä. Sen jälkeen tulee tasainen rintama.

IS arvioi SM-liigan joukkueiden voimasuhteet kauden alla.

1. Tappara

Ykkössuosikki. Jussi Tapolan Tappara jauhaa ja puolustaa tutuilla vahvuuksilla. Pelaajamateriaali on sarjan kovin.

2. HIFK

Ville Peltosen HIFK pelaa isännän ottein. Menestys ei jää laadukkaasta materiaalista kiinni. Timanttinen hyökkäys.

3. Lukko

Mestarijoukkue on kokenut isoja muutoksia. Lukon selässä on maalitaulu. Uusi luotsi Marko Virtanen on kovassa paikassa.

4. TPS

Turussa päästiin viime kaudella menestyksen makuun. Uuden päävalmentajan Jussi Ahokkaan on onnistuttava heti.

5. Kärpät

Iso arvoitus. Lauri Mikkolan uudistunut Kärpät ei tällä kertaa kuulu suurimpiin suosikkeihin, mutta huokuu potentiaalia.

6. KalPa

Vahva ja omaleimainen pelillinen identiteetti kantaa. Tommi Miettisen KalPalla on nyt iskun paikka.

7. Ilves

Jouko Myrrän joukkue hakee tasapainoa peliinsä. Ratkaisuosasto kaipaa uusia vastuunkantajia.

8. Pelicans

Raikas pelitapa kantaa Tommi Niemelän nuorekasta joukkuetta. Avainpelaajien menetykset kirpaisevat.

9. SaiPa

Pekka Virta aloittaa uuden projektin. SaiPan peli on jo alkukaudella yllättävän harmonista, mutta rutiini ei vielä riitä.

10. KooKoo

Kouvolassa alkaa uusi savotta. Olli Salon joukkue ei ota turhia riskejä. Koko kärkiosasto meni uusiksi.

11. Sport

Risto Dufvan Sport luottaa kokemukseen ja pihviin. Kokenut RD-armeija raastaa tuttuja kiskoja pitkin.

12. Jukurit

Tulokasluotsi Olli Jokisen Jukurit peluuttaa pohjoisamerikkalaista lätkää. Puolustamisessa on ongelmia.

13. JYP

Nuoressa joukkueessa on merkkejä paremmasta huomisesta, mutta kukaan ei odota Jukka Ahvenjärven ryhmältä menestystä tällä kaudella.

14. Ässät

Patapaitojen hyökkäyksen kärki on terävä, mutta identiteetti kaipaa kirkastamista. Ari-Pekka Selin on polttopisteessä.

15. HPK

Matti Tiilikaisen Kerho menetti avainpelaajansa ja lähtee kauteen nihkeistä asetelmista.