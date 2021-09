Vili Saarijärvi, 24, palasi rapakon takaa ja nousi Leijoniin saakka – SM-liigan tähtipakki unelmoi yhä NHL-kaukaloista

Vili Saarijärvi vannoo päivittäisen työnteon voimaan. Viime kevään kultamitali ei ylpistänyt.

Vili Saarijärvi pahoittelee kohteliaasti pientä myöhästymistään sovitusta haastatteluajasta. Kauden kynnyksellä tehtävä pyörätesti venähti, ja puolustaja halusi tehdä rypistyksen jälkeiset kehonhuoltotoimet huolellisesti.

Viime keväänä Rauman Lukon kanssa voitettu mestaruus ei kaikesta päätellen ole rapauttanut upean kauden pelanneen puolustajan työmoraalia.

– Arvoihimme kuuluu, että paiskimme hommia päivästä toiseen erittäin laadukkaasti ja niin, että arkemme kestää vertailun kaikkiin muihin. Mestaruus jätti joukkueelle tälläkin tavoin muistijäljen siitä, mitä menestyminen vaatii, Saarijärvi pohtii.

Mestaruuskausi oli 24-vuotiaalle Saarijärvelle myös henkilökohtaisesti lähes täysosuma.

SM-liigan tähdistökentälliseen valittu puolustaja nakutteli jämäkän oman pään pelaamisen lisäksi runkosarjan 50 otteluun mainiot 37 tehopistettä. Ja sama tahti jatkui myös kullantuoksuisissa pudotuspeleissä.

Vuoden 2016 nuorten maailmanmestari kokeekin saaneensa viime kaudesta uuden raikkaan alun hiukan paikallaan polkeneelle uralleen.

– Kolme vuotta Pohjois-Amerikassa ja AHL-peleissä kasvattivat minua monella tavalla niin henkisesti kuin urheilijanakin. Lukossa kuitenkin löysin takaisin hiukan kadoksissa olleen pelihuumorin ja rentouden. Viime kausi oli monellakin tapaa minulle erittäin tärkeä, myös ensimmäiset aikuisten maaottelunsa viime syksynä pelannut Saarijärvi kertoo.

Vili Saarijärvi sai viime kevään päätteeksi kaulaansa kultaisen mitalin kapteeni Heikki Liedekseltä.

Rovaniemeltä lähtöisin oleva Saarijärvi painottaa kuitenkin lähes jokaisen lauseensa jälkeen, että tulevaa kautta silmällä pitäen työ pitää tehdä jälleen alusta saakka pieteetillä.

– Meidän päänahkamme on varmasti muiden joukkueiden silmissä erittäin haluttu, eikä ilmaisia pisteitä ole jaossa. Sama pätee myös henkilökohtaisesti. Minulla ei ole yhtään varaa mukavoitua, tiedostan sen täysin. Siksi koetan kiinnittää arjessani huomion kaikkiin pienimpiinkin asioihin.

Hyvin liikkuvan ja kiekollisesti taitavan Saarijärven suurimpana puutteena on nähty kamppailemista rajoittava pieni koko. 178-senttinen puolustaja uskoo kuitenkin, että vuodet Pohjois-Amerikassa ovat marinoineet etenkin reagointikykyä tilanteisiin.

– Siellä pelattiin pienessä kaukalossa, jossa aikaa ja ennen kaikkea tilaa oli vähän. Tilannenopeuteni ja ratkaisuvalmiuteni niin hyökkäys- kuin puolustuspäässä ovat kehittyneet, ja huomasin siitä olevan viime kaudella apua.

Saarijärvi myöntää, että vaikka ensimmäinen ulkomaanreissu ei tuottanut haluttua lopputulosta, NHL-unelma pysyy edelleen pelaajan takaraivossa. Nuorella pelaajalla ei ole vielä kiire.

– Jokaisella on oma reittinsä. Jos pelit kulkevat, niin saan varmasti uuden mahdollisuuden. En halua ajatella kuitenkaan liian kauas, meillä on Lukossa hieno tarina käsillä. Teen joka päivä omat juttuni mahdollisimman hyvin, ja se riittää, mihin on riittääkseen. Maailma on liigoja täynnä.