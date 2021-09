Olli Jokisen Jukureille avausvoitto – näin tulokasvalmentaja kommentoi

Olli Jokisen valmentama Jukurit avasi kauden kotivoitolla KalPasta. Tulokasvalmentaja näkee paljon parannettavaa Jukurien pelissä.

Mikkeli

Kartalla Parklandin ja Mikkelin etäisyys on 8329 kilometriä. Henkisesti etäisyys on kenties vielä pidempi.

Tänne – Kalevankankaan jäähalliin – Olli Jokinen kuitenkin halusi palmupuiden katveesta.

Perjantaina oli viimein tulikasteen aika. Jokinen, 42, valmensi uransa ensimmäisen SM-liigaottelun, kun Jokisen luotsaama Mikkelin Jukurit kohtasi kotijäällään KalPan.

Ilta päättyi pitkän kaavan kautta lopulta Jukurien 2–1-voittoon voittomaalikilpailussa. Voitto-osuman taiteili uusi kapteeni Petrus Palmu.

– Taisteluvoitto meiltä. Oltiin aika purjeessa, eikä pelillisesti oltaisi ansaittu voittoa, mutta otamme tämän. Voitto antaa uskoa, Jokinen sanoi ottelun jälkeen.

Lue lisää: Olli Jokista vaadittiin laukomaan rankkaria – Jukureille voitto toisen miehen kikkapussista

Jukurit ja KalPa avasivat kautensa Mikkelissä.

Jokinen oli vapautuneen oloinen ensimmäisen voiton jälkeen.

– Niin, eikös voittoprosentti ole koutseilla lähempänä 50:tä eli tässä on vielä hyvin puskuria, naurahti Jokinen, joka ei hermoillut turhaan debyytti-iltaansa penkin takana.

– Lähdin levollisin mielin tähän otteluun. Arjessa on tehty töitä hyvin ja pelisapluunamme pitäisi olla selvillä, mutta avausottelussa näkyi pelaajien jännitys. Ei pystytty saamaan aktiivista karvausta riittävän hyvin käyntiin.

Jukurit oli avausottelussa ottavana osapuolena. KalPa vei laukaukset nimiinsä 66–24. Jukurit saa kiittää pisteistä paljon ykkösvahti Oskari Salmista, joka oli kovassa helteessä ja torjui 31 kertaa.

– Meillä on rehellistä toimintaa. Joukkueena tiedämme tasan tarkkaan, että tämän tasoisella pelillä ei pärjätä. Pitää parantaa paljon, Jokinen vaati.

Avausvastustaja toi oman värinsä Jokisen debyyttiin, sillä hän on KalPan kasvatti.

– KalPa on hyvin valmennettu joukkue, joka näytti mallia, miten pelataan. Veikkaan KalPaa kärkikastiin.

Mikkelin Jukureita ei povata SM-liigan kärkitaistoon, joten Olli Jokisella ja valmennusryhmällä riittää töitä.

Harva – jos kukaan – on veikannut Jukureita kärkikastiin. Ensimmäistä kauttaan ammattilaistasolla valmentama Jokinen on yksi tämän liigakauden seuratuimpia valmentajia, ellei jopa seuratuin. Nimeä on, mutta meriitit valmentajana puuttuvat.

Yli 1 200 NHL-ottelua pelaajaurallaan pelannut Jokinen pyöritti ennen muuttoaan Suomeen Floridassa jääkiekkoakatemiaa.

Elämä Floridassa oli auvoisaa, mutta Jokinen halusi valmentaa ammattilaistasolla. Siksi hän on nyt Mikkelissä, joka ei kuulu Suomen inspiroivimpiin kiekkokeskuksiin.

– Mikkeli on kohdellut minua hyvin. Sovitut jutut ovat pitäneet ja päivät menevät hallilla valmentaessa. Meillä on täysin eri pelityyli, johon pelaajat ovat tottuneet. Sen opettaminen vaatii paljon aikaa, Jokinen sanoi.

Jokinen tietää olevansa suurennuslasin alla kauden alusta asti.

– Tiesin jo sopimusta tehdessäni, että jokaista sanomistani ja tekoani seurataan ja arvioidaan, mutta ei mua huimaa. Julkisuus kuuluu tähän hommaan. Pelaajat alkavat vasta tottua siihen, että Jukureista kirjoitetaan nyt enemmän. Median paine näkyi pelaajissa avausottelussa, uskoi Jokinen.

Jukurien ja KalPan ottelua oli seuraamassa 2 216 katsojaa.

Floridan Parklandissa Jokinen asui perheensä kanssa vartioidulla ja hulppealla asuinalueella vuodesta 2000 lähtien.

Tänä vuonna koitti iso muutos. Jokisen perhe pakkasi laukut ja muutti takaisin Suomeen, kun Jokinen teki 2+1-vuotisen sopimuksen Jukurien kanssa.

Koko perhe ei muuttanut Mikkeliin. Jokisen vaimo Katerina ja tyttäret asuvat Helsingin keskustassa ja Jokinen Mikkelissä.

– Arki pyörii täällä Mikkelissä. Perheen näkeminen jää viikonlopuille. Suomeen paluun jälkeen yksi viikonloppu on vain jäänyt, ettemme nähneet koko perheenä, Jokinen sanoi.

Jokinen sai avausottelun kunniaksi vaimonsa ja tyttärensä Mikkeliin vierailulle.

– Ensi viikolla on mun vuoroni mennä Helsinkiin, kun meillä on vapaa viikonloppu. Näin tämä homma pyörii nyt.