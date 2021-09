Raimo Helminen, 57, on yhä työtön – kiekko­legendalta suorat sanat lohduttomasta tilanteestaan

SM-liigan viime kauden hopeavalmentaja Raimo Helminen seuraa alkavaa kiekkokautta sivusta. Hinku töihin olisi kova.

Viime kaudella Turun Palloseuran upeasti hopealle valmentanut Raimo Helminen on edelleen työtön.

– Ei ole mitään sellaisia töitä. Muuta kuin siivoamista ja ruohonleikkuuta, Helminen, 57, sanoo Ilta-Sanomille.

Kiekkokausi on juuri alkamassa, joten valmentajapestit on tällä hetkellä täytetty. Kokeneen kiekkomiehen työllistymistilanne ei siis näytä ruusuiselta, vaikka Helminen antoi viime kaudella näyttöjen puhua puolestaan.

Etenkin TPS:n nuoret pelaajat kehuivat Helmisen valmennusfilosofiaa. Moni heistä kehittyi harppovin askelin viime kaudella.

– Hommat on tietenkin joka puolella käynnissä ja aloitettu vasta. Nyt ei tietenkään ole mitään (töitä).

Keväällä uutisoitiin, että Helminen olisi suuntaamassa Ruotsiin, Mikko Mannerin apuvalmentajaksi Brynäsiin.

– Juttelin ”Mamban” (Mikko Manner) kanssa pitkään siitä asiasta, Helminen vahvistaa.

Pesti ei kuitenkaan toteutunut. Mannerin apuvalmentajina Brynäsissä toimivat Ari-Pekka Pajuluoma ja ruotsalainen Mikael Holmqvist.

– Ehkä hinku olisi nyt jonnekin muualle kuin Ruotsiin, Helminen sanoo.

Raimo Helminen onnitteli Lukon pelaajia finaalisarjan jälkeen viime keväänä.

Viime syksynä näihin aikoihin Helminen oli täydellä teholla valmistautumassa sarjakauteen. Nyt tilanne on täysin erilainen.

Miltä tuntuu seurata hopeavalmentajana sivusta, kun muut aloittelevat sarjakautta?

– Kyllä se vähän hermostuttaa.

Helminen ei voi muuta kuin odottaa. Kauden aikana valmentajapestejä varmasti aukeaa, kun mono alkaa heilua alisuorittavissa joukkueissa.

– Ikinä ei voi tietää, mitä tapahtuu. Mutta ei se helppoa ole tuollaisissakaan tilanteissa.

Kiekkolegenda on edelleen todella kiinnostunut valmentamisesta, joko ulkomailla tai kotimaassa.

– Mielenkiintoiset työt kiinnostavat, olivatpa ne missä tahansa. Kaikenlaista touhua tässä on, mutta kyllähän sitä palkkatöihin... Jostain pitäisi pikkuhiljaa saada palkkaa, Helminen sanoo.

Jo viime syksynä tiedettiin, että vain yhden vuoden mittaisen sopimuksen solminut Helminen joutuu väistymään TPS:n päävalmentajan paikalta Jussi Ahokkaan tieltä. Kyseinen tapaus on hyvä osoitus siitä, kuinka ajoissa valmentajapestit kiekkomaailmassa jaetaan.

– Sitä se maailma on. Se on erikoista. Jos töihin haluaa, niin ajoissa pitää olla liikkeellä. Se on ihan selvä.

Lue lisää: Kriitikot hiljentänyt Raimo Helminen odottaa ”jippii-tarjousta” – Leijonien legendalle on jäämässä työmarkkinoilla luu kouraan

Valmentajaurallaan Helminen on työskennellyt mm. Ilveksen ja Suomen U20-maajoukkueen päävalmentajana sekä pitkän pätkän apuvalmentajana KHL:ssä.

Helminen on valmis hyppäämään jääkiekon sisällä muihinkin kuin valmennushommiin, jos kiinnostava pesti osuu kohdalle.

– Olen tietenkin avoin mielenkiintoisille tehtäville. Tässä iässä hommaan täytyy syttyä kunnolla, sitten tulee hyvä.

Torstaina alkavaa SM-liigakautta Helminen seuraa kaikesta huolimatta mielenkiinnolla.

– Sarja näyttää todella mielenkiintoiselta ja tasaiselta.