Leijonien nuori vauhtikone kantaa HIFK:ssa suuria odotuksia – ”Nyt ei ole ”maestroa” rinnalla”

Jere Innala on alkavan SM-liigakauden pelätyimpiä maalitykkejä.

Helsingin IFK menetti kaksi viime kevään MM-hopealeijonaa, mutta sai yhden lupaavan hopealeijonan tilalle.

Florida Panthersin organisaatioon siirtynyt Anton Lundell, 19, ja Sveitsin liigan EHC Biel-Biennen paitaan siirtynyt Jere Sallinen, 30, olivat viime kaudella HIFK:n kantavat voimat ja parhaat maalintekijät.

HPK:sta tullut Jere Innala on hyökkääjä, josta HIFK:ssa odotetaan punaisten uutta maalitykkiä.

Suuriin odotuksiin on päteviä perusteita. Innala on paukuttanut kolmena viime kautena SM-liigassa yhteensä 61 maalia runkosarjassa. Viime kaudella hän teki 20 maalia ja yhteensä 37 pistettä 42 ottelussa.

Innala, 23, on yksi suurimmista ennakkosuosikeista alkavalla SM-liigakaudella voittamaan maalipörssin. Nuori laitahyökkääjä tuntee tulospaineet niskassaan.

– Tulosta pitää tulla. Sitä olen tehnyt aiemmin ja sitä pitää tehdä jatkossakin. Pelaan isoja minuutteja ja ylivoimaa, Innala kommentoi Ilta-Sanomille torstai-illan CHL-ottelun jälkeen.

HIFK hävisi Tikkurilassa pelatun ottelun 0–2 sveitsiläisjätti Zürich Lionsille. Tappio oli HIFK:lle syksyn ensimmäinen CHL:ssä.

Innala oli HIFK:n näkyvin pelaaja – eikä ainoastaan parhaan pistemiehen top scorer -paitansa ansiosta. Taskuraketti haastoi ärhäkästi kiekolla ja pääsi paikoille, mutta ruuti oli märkää.

– Oli paikat tehdä maaleja, varsinkin ylivoimalla. Vielä voi petrata.

Jere Innala CHL:n ottelussa HIFK–Zürich Lions 2. syyskuuta 2021.

Viime kaudella HPK:ssa Innala muodosti pistepörssin voittaneen Petri Kontiolan kanssa yhden SM-liigan tuhoisimmista tutkapareista.

Sama kaksikko oli yhdessä myös kevään MM-kisoissa, missä Innala oli Leijonien parhaimpia debytantteja keräämällä tehot 2+3 kymmenessä ottelussa.

Viime kauden päätteeksi liigapelaajat valitsivat Kontiolan runkosarjan parhaaksi pelaajaksi. Urheilulehden torstaina ilmestyneessä kausioppaassa Kontiola kertoo, että hän olisi jakanut palkinnon Innalalle.

Innalan mielestä pysti meni oikeaan osoitteeseen.

– ”Konna” on viimeisen päälle ammattimies ja todella kova pelimies. Hyvä äijä jääkiekossa sekä kopin ulkopuolella. Oli kunnia pelata hänen kanssaan vuosi Kerhossa ja sen jälkeen vielä päästiin maajoukkueessa samaan kenttään. Vaikka ikää on tullut, lätty lähtee edelleen komeasti ja jalka liikkuu, kuten tilastot sen näyttävät, Innala kehui.

Tutkaparin tiet erkanivat täksi kaudeksi, kun Innala valitsi HIFK:n ja Kontiola Ilveksen.

– Nyt ei ole ”maestroa” rinnalla, mutta HIFK:sta löytyy monta muuta todella hyvää pelimiestä, Innala vakuutti.

Innala edusti HPK:ta C-junioreista lähtien. Läpimurto liigajäillä tapahtui HPK:ssa kaudella 2018–19, jolloin hän iski ennätystehonsa 24+21=45. Siitä kaudesta alkaen Innala on kuulunut SM-liigan vaarallisimpiin maalintekijöihin.

– Halusin maisemanvaihtoa ja tulla uuteen paikkaan. HIFK on todella hyvä organisaatio, jossa kaikki hoidetaan viimeisen päälle. Olen tykännyt olla täällä. HIFK:ssa ei ole niin väliä kenen kanssa pelaa, koska pelimiehiä löytyy moneen ketjuun, sanoi Innala.

– Eiköhän täältäkin löydy se tutkapari.

Jere Innala (keskellä) pelasi SM-liigaa HPK:ssa viisi kautta. Nyt on uusien haasteiden aika.

Yksi potentiaalinen tutkapari on Eetu Koivistoinen, joka siirtyi HIFK:n ykkössentterin ruutuun mestarijoukkue Lukosta. Innala, Koivistoinen ja liigan kaksinkertainen maalikuningas Olli Palola ovat muodostaneet harjoituskaudella ajoittain dynaamisen trion.

Syksyn harjoitus- ja CHL-otteluissa Innalaa ei ole voinut olla huomaamatta kentällä. 174-senttinen ja 78-kiloinen vauhtikone erottuu vaihdosta toiseen liike-energiansa, sähäköiden suunnanmuutosten ja valtavan ratkaisuhalukkuutensa kautta.

HIFK:n päävalmentaja Ville Peltonen on mielissään uuden täsmäaseensa otteista, mutta löytää myös selkeitä kehityskohteita.

– Vähän vielä lisää suoraviivaisuutta ja kemiaa uusien ketjukaverien kanssa. Olen ollut tyytyväinen siihen, miten hän on tullut meidän juttuumme mukaan. Hän on ihan täysillä mukana, mikä on hienoa nähdä, Peltonen sanoi.

HIFK:n kokoonpanosta puuttui torstaina useita pelaajia, kuten Koivistoinen, Alex Broadhurst, Jordan Schmaltz, Yohann Auvitu, Johan Motin ja Otto Karvinen.

– Osalla on vähän tuoreempaa pikkuvammaa ja osalla on vammaa viime kauden jäljiltä. Halutaan, että kaikki ovat kunnossa, kun he tulevat takaisin. Nyt on ollut hienoja näyttöpaikkoja monilla pelaajilla, Peltonen sanoi.

HIFK aloitti kilpailukautensa viikko sitten, kun helsinkiläisjoukkue voitti vieraissa Zürichin 3–0 CHL-kauden avausottelussa. Toisessa CHL-ottelussa HIFK voitti vieraissa BK Mlada Boleslavin jatkoajalla maalein 2–1.

HIFK kohtaa vielä ennen SM-liigan avausotteluaan (10.9. JYP–HIFK) lauantaina CHL:ssä BK Mlada Boleslavin.