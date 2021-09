SM-liiga tiedotti uusista säännöistä, ja yksi pykälä hämmästytti heti – nyt puhuu tuomaripomo: ”En ymmärrä, miten tästä on saatu kohu”

SM-liiga julkaisi tukun uusia sääntötulkintoja tulevalle kaudelle. Etenkin vastustajan provosoimiseen liittyvä sääntö on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Alkavalla SM-liigakaudella nähdään useita sääntömuutoksia, joista liiga tiedotti keskiviikkona.

Liigan virallisella Twitter-tilillä julkaistiin kello 12.14 seuraava tiedote: Kansainvälinen jääkiekkoliitto (IIHF) hyväksyi uuden sääntökirjan keväällä 2021. Liigassa otetaan siten tälle kaudelle käyttöön useita uusia sääntötulkintoja ja uudistuksia, mutta mukana on myös Liigan omia linjauksia poikkeussäännöiksi.

Uudistusten läpikäynti osoittautui aluksi haastavaksi, sillä liiga poisti hetkeä myöhemmin twiittinsä, eikä uutista löytynyt vajaaseen pariin tuntiin liigan virallisilta verkkosivuilta.

– Päätökset säännöistä oli tehty, mutta ilmeisesti siellä oli jotain korjauksia. Siellä oli väärä juttu pyörähtänyt, mutta päätökset eivät muuttuneet. Siitä ei ollut kyse. Jotakin sähläämistä tai ei nyt sähläämistä, mutta teknisiä ongelmia siellä oli, kommentoi SM-liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä Ilta-Sanomille.

Hieman ennen kello kahta uutinen löytyi jälleen liigan sivuilta. Voit lukea uusista sääntötulkinnoista tästä.

Uudet sääntötulkinnat, kuten maalivahdin trapedzoid eli alue, jonka sisällä maalivahti saa pelata kiekkoa, ja paitsion muuttuminen kolmiulotteiseksi, ovat tuttuja NHL:stä.

– Tämä on NHL-pohjainen sääntökirja, jonka IIHF otti käyttöön. Olemme kysyneet liigan puolelta urheilujohtajilta ja päävalmentajilta, mihin suuntaan peliä halutaan viedä ja mitä pykäliä otetaan käyttöön, kertoi SM-liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn IS:lle.

Erityisesti yksi pykälä, joka liittyy vastustajan provosoimiseen, on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Vaasan Sportin konkarihyökkääjä Jonne Virtanen hämmästeli sääntöä Twitterissä.

Sääntöpykälä 33:n mukaan ”pelaajalle, joka yrittää provosoida vastustajaa tuomitaan 10 minuutin käytösrangaistus.”

– En ymmärrä, miten tästä on saatu kohu. Yksi pelaaja kysyi tästä minulta. Sääntö on suoraan NHL:stä. Se on ollut meilläkin käytössä aiemmin ja aikaisemmissa IIHF:n sääntökirjoissa, mutta jostain syystä edellisestä IIHF:n sääntökirjasta se puuttui, Rönn kommentoi.

Rönnin mukaan SM-liiga ei ole tässä tapauksessa tehnyt omaa sääntötulkintaansa, vaan ”seuraa IIHF:n ja käytännössä NHL:n sääntöä”.

– Käytännössä me sovelsimme ko. sääntöä ja toimintatapaa myös edellisen sääntökirjan aikana. Nyt se on otettu sääntömuutoslistaan, koska se puuttui edellisestä sääntökirjasta. Sääntö on suoraan NHL:n sääntökirjasta.

Mikä katsotaan vastustajan provosoimiseksi?

– Siihen liittyy kaikennäköistä, mutta lähinnä se on verbaalista. Jos koko ajan pelikatkoilla vedetään jonkun ympärillä show’ta ja soitetaan suuta, niin siitä voidaan tuomita jäähy. Se, joka osaa tehdä sen taitavasti, pystyy tekemään sitä jatkossakin. On selvää, että tähtipelaajia ja hyviä pelaajia pyritään saamaan pois tasapainosta.

– Ei ole pelin hengen mukaista, että vastustajaa provosoidaan kaikin keinoin. Totta kai siellä on peli pelin sisällä, mutta tehkää se niin, että tuomarit eivät pääse kiinni, Rönn sanoi ja lähetti samalla viestin liigapelaajille.

Onko vastustajan provosointi ollut SM-liigassa ongelma?

– Se on vähentynyt. En nyt halua mainita nimiä, mutta muistan itse 1990-luvulta, miten sitä oli paljon enemmän. Vastustajan provosointi ei ole mikään ongelma nykyisessä liigassa.

Onko tässä vaarana, että sääntö vie pelistä tunnetta pois?

– En tiedä. Kuten sanoin, pelaajalle, joka ei jää tästä kiinni, ei voi tuomita jäähyä. Joidenkin mielestä suun soittaminen kuuluu enemmän peliin. Mikä kuuluu pelin henkeen ja mikä ei, niin se on jokaisen arvioitavissa. Tuomarin pitää kuitenkin pystyä todistamaan, että provosointia on tapahtunut, Rönn sanoi.

Rönnin mukaan IIHF:ltä on tulossa vielä uusia sääntötulkintoja, joita liitto ei saanut valmiiksi kauden alkuun mennessä.

– Siksi meillä on nyt enemmän poikkeussääntöjä kuin aiemmin. Tarkoituksena on, että maailmalla olisi yksi sääntökirja, jonka mukaan mennään.

IIHF:n uusi sääntökirja antaa lisää mahdollisuuksia tuomariston tekemien videotarkastusten ja valmentajien haastojen suhteen, mutta SM-liigassa ei muuteta viime kauden käytäntöjä kyseisten tilanteiden osalta.

SM-liiga on joutunut tekemään omia tulkintoja, koska liigalla ei ole samanlaisia teknillisiä valmiuksia toteuttaa sääntöjä kuin esimerkiksi NHL:ssä.

– NHL:ssä on eri tason resurssit ja siellä tilannehuone pystyy katsomaan enemmän eri tilanteita. Meillä tilannehuoneessa on neljä yksikköä, joista kaksi yksikköä seuraavat samaa peliä, Rönn sanoi.