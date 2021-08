Mukana kaksi Miss Suomea! C More julkisti SM-liigatiiminsä

C More julkaisi perjantaina SM-liigalähetyksiensä tiimin.

Viivi Pumpanen (vas.) ja Alina Voronkova viihdyttävät kiekkonälkäisiä katsojia C Moren kanavilla syyskuussa alkavalla SM-liigakaudella.

9. syyskuuta käynnistyvän jääkiekon SM-liigan televisioinnista vastaava C More julkaisi perjantaina nimekkään kiekkotiiminsä.

Asiantuntijakaarti on pitkälti sama kuin viime kaudella. Lähetyksissä kuullaan muun muassa Sami Kapasen, Kari Kiven, Lasse Kukkosen ja Siim Liivikin näkemyksiä.

Studiota vetävät Teemu Niikko, Tuomas Nyholm sekä Suvi Puumalainen. Selostamossa häärivät Antero Mertarannan lisäksi esimerkiksi tutut Jani Alkio sekä Mika Saukkonen.

C Moren kiekkotiimi pursuaa tuttuja kasvoja.

C Moren liigalähetyksissä nähdään myös uusia kasvoja.

Uutena tapahtumatuottajana aloittaa vuoden 2018 Miss Suomi Alina Voronkova. C More ilmoitti, että hän haastattelee kiekkokauden kiinnostavimpia hahmoja niin kaukaloista kuin niiden ulkopuolelta.

Uuden Hockey Night – Tien päällä -ohjelman juontajana aloittaa puolestaan Viivi Pumpanen, Miss Suomi vuodelta 2010. Ikonisessa oranssitakissa esiintyvää Pumpasta kuvaillaan tiedotteessa ”räväkäksi ja viihdyttäväksi”. Hänen aisaparinaan vuorottelevat Liivik ja Vallin.

SM-liigakauden aloittaa viime kauden finaalin uusintaottelu Lukko–TPS. C More näyttää kaikki kiekkokauden noin 600 ottelua suorina lähetyksinä. Myös MTV3 ja Sub näyttävät otteluita vapailla kanavilla tasaisin väliajoin.

– Maanantaina lähdetään veikeästi ”tien päälle”, torstaista saimme yhteistyössä Liigan kanssa erityisen illan studio-ottelulle ja lauantaina syvennytään studiossa koko kierroksen tapahtumiin. Kerran kuussa lisätään lauantai-iltapäivän ottelulähetyksessä kierroksia entisestään, MTV Urheilun ohjelmapäällikkö Markus Autero totesi tiedotteessa.