Kommentti: Tapparan ikonipelaajien sivuuttaminen olisi iso virhe – Jussi Tapola leikkii tulella

Tapparan kapteeniston mylläysoperaatio vaikuttaa täysin tarpeettomalta, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Mitä ihmettä siellä oikein tapahtuu?

Sama kysymys on noussut kerta toisensa jälkeen mieleen kuluneen vuoden aikana, kun Tampereen Tappara on rikkonut uutiskynnyksen eri asiayhteyksissä.

Tapparan ympärillä on kuohunut poikkeuksellisen paljon viime aikoina.

Viime maaliskuussa Tappara sekoili oikein urakalla, kun urheilujohtaja Jukka Rautakorpi mahdollisti mahtikäskyllään kahdelle koronaan sairastuneelle junioripelaajalle harjoittelemisen kaupungin omistamassa jäähallissa.

Samaan aikaan Tapparan tshekkivahti Dominik Hrachovina jakoi sosiaalisessa mediassa disinformaatiota ja sakeita salaliittoteorioita koronaviruksesta.

Tämän kaiken keskellä Tapparan urheilupuolikaan ei ollut täydessä tikissä viime kauden aikana. Meno oli paikoitellen vuoristoratamaista niin jäällä kuin jään ulkopuolella.

Uuden SM-liigakauden alla Tapparan ympärillä leijuu yllättäviä kysymysmerkkejä.

Tuorein kohu lävähti silmille jo ennen uuden liigakauden alkua, kun Ilta-Sanomat paljasti viime sunnuntaina, että Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola haluaa pitkäaikaisen kapteenin Jukka Peltolan ja pitkäaikaisen varakapteenin Kristian Kuuselan pois kapteenistosta.

Ei mikään pieni juttu. Peltola, 33, ja Kuusela, 38, edustavat nykyjoukkueessa tapparalaisuutta vahvimmillaan. He ovat modernin ajan ikonisimmat pelaajat Tapparassa.

Tapola, 47, on voittanut Peltolan ja Kuuselan kanssa kaksi Suomen mestaruutta Tapparassa. Kolmikko on yhdessä niittänyt menestystä. Taustalla on kuitenkin kytenyt.

IS:n eri lähteistä saamien tietojen mukaan Tapolan ja kapteeniston välillä on kipinöinyt.

Viime kauden aikana Tapparan leiristä kuului kummia, kun Tapola oli todennut Kuuselalle, että ”sinun aikasi on ohi”.

Kuusela antoi pelinsä puhua puolestaan. Kevään 2019 kultaleijona oli Tapparan toiseksi paras pistemies runkosarjassa tehoilla 6+36=42. Peltola oli viime kevään pudotuspeleissä kirkkaasti joukkueensa arvokkain pelaaja.

Tappara tarvitsee Peltolan ja Kuuselan maksimaalista panosta myös ensi kaudella.

Tappara on ollut jatkuvuuden tyyssija. Seuraidentiteetti on ollut vuosikymmenien ajan kirkas ja tunnistettava. On totuttu siihen, että Tappara on terästä.

Urheilupuolella Rautakorpi ja Tapola ovat pitäneet valtikkaa vuorovedoin käsissään. Se on tuonut vakautta, jatkuvuutta ja tulosta, mutta matkan aikana on ollut myös turbulenssia.

Tempoilun alkamisajaksi voi piirtää aika suoraan sen taitekohdan, kun pitkäaikainen toimitusjohtaja Mikko Leinonen jäi ansaitulle eläkkeelle vuoden 2019 lopulla ja puikkoihin hyppäsi Mika Aro.

”Tällaista ei olisi tapahtunut Leinosen aikana” -lausahdus kulisseissa on tullut tutuksi viimeaikaisten kohujen keskellä.

Ulkoisen paineen keskellä sisäinen tiiviys ei ole toteutunut Tapparassa optimaalisella tavalla.

” Pelaajat tietävät, kenen pitäisi olla jatkossakin Tapparan kapteeni.

Kestomenestyjän suoritusvarmuus ei ole kaukalossakaan ollut aivan totutulla tasolla. Vaihtuvuus joukkueessa on ollut suurta, mikä varmasti osaltaan on vaikuttanut harmoniaan.

Tappara on pyrkinyt nuorentamaan joukkuettaan voimallisesti viime aikoina.

Valmennuksen ja kokeneiden liideripelaajien väliset skismat eivät anna kovin hyvää kuvaa operaation linjakkuudesta. On selvää, että Peltola ja Kuusela nauttivat suurta arvostusta Tapparan pelaajien keskuudessa.

Millaisen särön tai vaikutuksen tuorein episodi jättää valmennuksen ja pelaajien välille?

Voi toki myös laajemmin pohtia sitä, mikä todellinen merkitys kapteenistolla nykyisin on tai sillä, kuka saa rintapieleensä C:n tai A:n? Kirjaimia olennaisempaa on johtavien ja ydinpelaajien muodostama kokonaisuus.

Tapparan natsakohussa ongelmallista on se, että Peltola ja Kuusela kuuluvat tähän osastoon. He ovat edelleen joukkueensa johtavia pelaajia, mutta syystä tai toisesta Tapola haluaa kaksikon pois kapteenistosta.

Ei mikään ihme, ettei C-kirjain meinaa kelvata muille pelaajille. Pelaajat tietävät, kenen pitäisi olla jatkossakin Tapparan kapteeni.

Koko kapteeniston mylläysoperaatio vaikuttaa täysin tarpeettomalta, sillä Tapparalla on hyvä iskun paikka. Tulevalle kaudelle Rautakorpi ja Tapola ovat kasanneet todella nimekkään joukkueen.

Tappara on luomassa turhia häiriötekijöitä ensi kauteen, jos kapteenisto menee uusiksi.

Paperilla Tappara on yksi alkavan liigakauden iskukykyisimmistä joukkueista, mutta menestyminen on vaikeaa, jos pukukoppi on rikkonainen.