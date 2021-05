Kärpät hankki pelaajia Pohjois-Amerikasta

Kärpät tiedotti pelaajahankinnoistaan.

Kärppien liigajoukkueeseen on hankittu kaksi vahvistusta Pohjois-Amerikasta. Yhdysvaltalainen hyökkääjä Casey Wellman tulee Ouluun KHL-seura Red Star Kunlunista ja kanadalainen keskushyökkääjä Troy Bourke Saksan DEL-liigan Schwenningeristä.

Wellman, 33, on pelannut 54 ottelua NHL:ssä, ja KHL:ssä hän on edustanut Kunlunin lisäksi Moskovan Spartakia ja Sotshia. Hän on pelannut myös Ruotsin ja Sveitsin liigoissa.

– Wellman on luisteluvoimainen, peliä tekevä hyökkääjä, joka omaa hyvän laukauksen, kertoi Kärppien valmentaja Lauri Mikkola tiedotteessa.

Bourkella, 27, on vankka tausta Pohjois-Amerikan AHL-liigasta. Saksassa hän on pelannut kaksi viime kautta.

– Bourke hyvä kahden suunnan sentteri, joka pystyy pelaamaan sekä yli- että alivoimaa, kehui seuran urheilutoimenjohtaja Harri Aho.