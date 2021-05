TPS julkaisi päävalmentajansa ja useita tärkeitä pelaajasopimuksia

Turun Palloseura julkaisi uuden valmennustiiminsä.

TPS vahvisti keskiviikkona, että Nuoret Leijonat vuonna 2019 maailmanmestareiksi luotsannut Jussi Ahokas, 40, siirtyy miesten liigajoukkueen päävalmentajaksi. Sopimus ulottuu kauden 2022–23 loppuun saakka ja sisältää option sitä seuraavasta kaudesta. Mallia 2+1 vuoden sopimus julkistettiin TPS:n YouTube-lähetyksessä.

Ahokas siirtyy Aurajoen rannoille Kouvolan KooKoosta, jossa hän toimi päävalmentajana viimeiset kaksi kautta. TPS-pestiä oli spekuloitu jo pidemmän aikaa.

– Vain perhe on tiennyt tästä. Muutamat ovat yrittäneet udella sopimuksesta, mutta pitää kunnioittaa edellisen kauden työntekijöitä, Ahokas kertoi videojulkistuksessa.

Ahokas kertoo, että TPS:n peräsimeen lähteminen oli helppoa.

– TPS on yksi isoista ja perinteisistä seuroista Suomessa. Turku on hieno kaupunki ja täällä on mahdollisuus pärjätä.

Valmennustiimiin kuuluvat Ahokkaan lisäksi Kari Kalto, Sami Salo, Vesa Petäjä, Ari Moisanen ja Risto Rosendahl.

Edellisen päävalmentajan Raimo Helmisen sopimus päättyi yhteen kauteen ja finaaliotteluihin. Ahokas kehui edeltäjänsä työtä.

– Oli mahtava kausi. Viime kauden vahvuudet Tepsissä olivat fyysinen kamppailuvoima, luisteluvoima ja puolustaminen, Ahokas luetteli.

TPS julkaisi samalla myös nipun pelaajasopimuksia. Puolustaja Elmeri Eronen, 26, palaa kahden vuoden sopimuksella takaisin kasvattajaseuraansa.

Eronen mainitsee yhdeksi syyksi paluulle halun ponnistaa suurempiin sarjoihin.

– TPS on iso seura ja täältä voi jatkaa ulkomaillekin, maajoukkueessakin muutamia pelejä pelannut Eronen taustoittaa.

Hyökkäyspäätään TPS vahvistaa Lukosta saapuvalla Jonne Tammelalla. 23-vuotiaan tuoreen Suomen mestarin sopimus on niin ikään kaksivuotinen.

Palloseuran maalin suulla kuluneella kaudella loistanut Andrei Karejev, 26, jatkaa seurassa yhden kauden jatkosopimuksella.

Keskiviikon julkistusten jälkeen TPS:lla on kasassa jo 24 pelaajasopimusta. Seuran tilaisuudessa paljastettiin myös, että viisi uutta pelaajasopimusta julkaistaan vielä kesäkuun aikana.