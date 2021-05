Koronatartunnan saanut Lukon pelaaja on vieraillut useissa kouluissa – kertoi avoimesti tartunnastaan

Satakunnan Kansa ja Lukko kertoivat Onni Korkan koronatartunnasta.

Rauman kaupunki tiedotti torstaina kolmesta koronatartunnasta. Yhden tartunnoista kerrottiin olevan Rauman Lukon SM-liigajoukkueen pelaajalla.

Rauman Lukko juhli jääkiekon miesten Suomen mestaruutta tiistaina 11. toukokuuta.

Myöhään torstai-iltana Satakunnan Kansa uutisoi, että Lukon joukkueen toisellakin pelaajalla, Onni Korkalla, on todettu koronatartunta. Korkka on vieraillut mestaruusjuhlien merkeissä kouluissa Raumalla ja Eurajoella menneen viikon aikana, joten on mahdollista, että koulujen oppilaita ja henkilökuntaa on altistunut.

Myös Lukko tiedotti tartunnasta. Korkka, 20, on halunnut itse kertoa tartunnastaan auttaakseen parhaansa mukaan tartuntojen ehkäisemistä ja jäljitystä.

– Sain tänään ikäviä uutisia: koronatesti oli positiivinen ja minulla on lieviä oireita. En tiedä, mistä tartunta on tullut. Haluan kertoa asiasta, sillä olen tietämättäni voinut altistaa kannattajia kouluvierailujen aikana.

– Jos olit kanssani lähietäisyydellä esimerkiksi yhteiskuvissa, olet voinut altistua tartunnalle. Tartuntatautilääkärit ovat arvioineet tartuntariskin niin pieneksi, että yleisiä karanteeneja ei määrätä, mutta jos oireilet kahden seuraavan viikon aikana, toivon, että hakeudut välittömästi koronavirustestiin, Korkka kertoo Lukon tiedotteessa.

Satakunnan Kansan mukaan tartunnan saanut pelaaja on vieraillut tiistaina 18.5. Eurajoen Keskustan ja Huhdan alakouluissa, yhteiskoulussa ja lukiossa sekä keskiviikkona 19.5. Raumalla Kaaron koulussa.

Tartuntatautiviranomaiset ovat todenneet, että kouluvierailuilla varotoimia on noudatettu ja korona-altistumisen riski on ollut pieni, mutta kuitenkin mahdollinen muun muassa yhteiskuvia otettaessa. Karanteenikriteerit eivät tilanteissa täyttyneet.

Koulut ovat tiedottaneet mahdollisesta altistumisriskistä oppilaiden huoltajia.