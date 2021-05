”Ainakin 80 000 ihmistä” sai Lukon ihmeen tekijän haltioihinsa – Kalle Sahlstedt teki nyt pitkän jatkosopimuksen

Kalle Sahlstedtin mukaan Lukon pistää pystyä olemaan jatkuvasti liigan kärkiviisikossa.

Kalle Sahlstedt aloitti Rauman Lukon urheilujohtajana tammikuussa 2018. Lukon entinen keskushyökkääjä ja kapteeni ei ensin lämmennyt kasvattajaseuransa kosiskeluille.

Lukon päävalmentajana 1970- ja 1980-luvuilla toimineen isänsä Esko Sahlstedtin, neljä viime kautta päävalmentajana toimineen Pekka Virran sekä lopulta seuran puheenjohtajan Ari Salmen vakuuttelut käänsivät Sahlstedtin pään.

Nyt Sahlstedt on sitä mieltä, että onneksi käänsivät. Lukko voitti tänä keväänä ensimmäisen Suomen mestaruutensa 58 vuoteen ja ensimmäisen A-nuorten mestaruutensa 63 vuoteen. Iso ansio tästä kuuluu Sahlstedtille, joka pani ensi töikseen koko seuran urheilukulttuurin uusiksi.

Viime viikon keskiviikkona järjestetyn, koko Rauman kaupungin kiertäneen mestaruusparaatin jälkeen Sahlstedt oli aivan haltioissaan.

– En ollut oikein tajunnutkaan, miten iso juttu tämä täällä on. Tuolla katujen varsilla oli varmaan 80 000 ihmistä! Voittaminen on aina hienoa, mutta voittaa täällä – on tämä spesiaalia, paljasjalkainen raumalainen sanoi Ilta-Sanomille.

Raumalla on noin 40 000 asukasta.

Sahlstedt haluaa jatkaa seuran pitkäjänteistä kehittämistä. Hän jatkaa Lukon urheilujohtajan pestissä peräti viiden vuoden sopimuksella.

– Kun lähdemme puolustamaan mestaruutta, sehän se vaikein asia on. Onkin hauska nähdä, miten pystymme siihen vastaamaan. Meidän pitää pystyä todistamaan, että olemme pysyvästi kärkijengi – vuodesta toiseen neljän, viiden parhaan sakissa, Sahlstedt sanoo Lukon verkkosivuilla.

Sahlstedt sanoo, että Lukon mestarijoukkueesta vaihtuu jopa puolet. Hän uskoo Lukon olevan silti iskukykyinen ensi kaudellakin.

– Jatkamme edelleen erittäin laadukkaalla arkityöllä. Meillä on yhä liigan tasolla huippuvalmentaja, saimme pidettyä noin puolet joukkueesta ja uskomme, että kaikki uudet tulijat ovat laadukkaita pelaajia, Sahlstedt sanoo.