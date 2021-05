Koronatilanne räjähti Satakunnassa – onko Rauman kiekkojuhlilla ollut vaikutusta? Ylilääkäri vastaa

Ylilääkärin mukaan Lukon kultajuhlista ei ole toistaiseksi todettu koronatartuntoja.

Satakunnan koronatilanne on pahentunut. Eurassa ilmaantuvuusluku on noussut jo 235:een, mikä tekee kunnasta ilmaantuvuuden perusteella Suomen kolmanneksi pahimman koronapesäkkeen.

– Eurassa on tällä hetkellä hankala tilanne. Tartuntaketjut ovat levinneet erityisesti nuorison keskuudessa. On pidetty esimerkiksi vanhojen tanssien jälkeen juhlia, Satasairaalan infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä avaa.

Euran tilanteen syyt ovat selvät.

– Kaiken kaikkiaan tartuntalukujen nousu liittyy nuorison väsymykseen näihin rajoituksiin. Ollaan esimerkiksi kokoonnuttu katsomaan jääkiekkomatsia porukoissa, Uusitalo-Seppälä jatkaa.

Suurta huolta ovat aiheuttaneet Rauman Lukon mestaruusjuhlat, jotka keräsi viime viikolla sadoittain, ellei tuhansittain ihmisiä Rauman kaduille, vaikka yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoitukset ovat edelleen 25 henkeä. Yllättäen juhlista ei ole lähtenyt liikkeelle tartuntoja.

– Lukon kultajuhlista ei toistaiseksi ole todettu tartuntoja. Jääkiekkoa on kyllä osassa tapauksissa katsottu porukalla, mutta tiedossa on, että vain yksi tartunnan saanut henkilö olisi käynyt Raumalla juhlimassa, Uusitalo-Seppälä hämmästelee.

Ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppänen.

Rauman ilmaantuvuusluku on pysynyt kohtuullisena ja koronatapaukset ovat viime viikkoina olleet peräisin muualta kuin Satakunnasta. Uusitalo-Seppälä kuitenkin painottaa, ettei kultajuhlien seurauksia olla vielä nähty.

– Päivänselvää on, että mitä ilmeisemmin suositukset unohdettiin siinä ilossa ja voiton huumassa, mikä on ihan ymmärrettävää kun Raumalla voittoa on kauan odotettu. Realisoituuko se tartunnoissa riippuu siitä, oliko juhlien joukossa tartunnan kantajia vai ei.

Mestaruusjuhlinnassa maskeja näkyi vain harvoilla ja turvavälitkin olivat unohtuneet toisiaan halailevilta raumalaisilta.

– Voimme vain toivoa, että siinä joukossa joka kadulla juhli ei olisi ollut paljon koronapositiivisia. Emme voi tietää muuten kuin tarkastelemalla tilannetta. On aika hämmästyttävääkin, että ei olla nähty kultajuhlien seurauksia, Uusitalo-Seppälä kuvailee.

Ylilääkäri kuitenkin painottaa, ettei voi sanoa vaaran olevan ohi. Juhlinnasta on niin lyhyt aika, että tilanne voi vielä pahentua suuresti.

– Viikon kuluttua olemme viisaampia.