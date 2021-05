Näin mestariluotsi Pekka Virta kuvaili hyppyään uuteen projektiin SaiPan luotsiksi – ”Kiehtoo valtavasti”

Päälle 800 liigapelin valmentaja haluaa Lappeenrantaankin ”positiivista kierrettä”.

Rauman Lukon jääkiekkoliigan mestariksi päättyneellä kaudella valmentanut Pekka Virta ottaa SaiPan päävalmentajavastuun kolmen vuoden sopimuksella, lappeenrantalaisseura ilmoitti maanantaina.

Virta, 52, valmensi Lukossa neljän kauden ajan, ja pesti huipentui paitsi Virran uran ensimmäiseen liigamestaruuteen, myös Lukon ensimmäiseen mestaruuteen sitten vuoden 1963. Aiemmin Virta saavutti KalPan valmentajana SM-hopeaa 2017 ja SM-pronssia 2009.

– Pitkä matka tuli kuljettua, monine vaiheineen, ja saatiin se päätös, mitä raumalaiset olivat vähän liiankin kauan joutuneet odottamaan. Minulle tärkeää oli se koko reissu, ja nyt tänne rakentamaan uutta. Annetaan Rauman juhlia, se luultavasti jatkuu yli juhannuksenkin vielä, Virta totesi tiedotustilaisuudessa.

– Minussa on karjalaista verta, äiti on Karjalasta lähtöisin. Ja vaimo Imatralta, Virta mainitsi ja lisäsi, että kesäpaikka löytyy Utista Kouvolan läheltä.

Virta on valmentanut SM-liigassa myös TPS:ää ja Ässiä. Hän on valmentanut pääsarjassa yli 800 ottelussa. Häntä enemmän pääsarjapelejä ovat valmentajana kirjanneet vain Jukka Rautakorpi ja Hannu Aravirta. Nyt vaikuttavaan uraan avataan uusi kappale seurassa, jolla on 46 pääsarjakaudesta yksi pronssinen mitali (vuodelta 1966).

– Oli aika mielenkiintoinen tarjous. Paljon puhutaan voittamisesta ja mitaleista, mutta ne eivät isossa kuvassa ole se tärkein asia. Saada se positiivinen buumi aikaiseksi, se on aina ollut matkalla se hienoin juttu, Virta pohti näkymiä uudessa projektissa.

– Tiedän, että Lappeenrannassa jokaiselle lapselle lyödään SaiPa-lippis päähän nopeasti ja täällä on valtava määrä ihmisiä, jotka haluavat tukea seuraa. Ajatus saada aikaan sitä positiivista kierrettä, se kiehtoo valtavasti. Ihmisiä lisää tukemaan ja mukaan tälle matkalle, jossa kasvaa sitten lopulta myös tuonne (sarjan) kärkijoukkoihin, Virta täydensi vielä lisäten, että ensi kaudelle tavoitteeksi voisi sopia ”saada mahdollisimman moni asia oikeaan suuntaan”.

Uusi matka siis alussa, mestarilla.