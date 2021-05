Ville Peltonen on HIFK:n uusi päävalmentaja

Ville Peltonen palaa monen vuoden tauon jälkeen HIFK:hon.

Helsingin IFK julkisti odotetun nimen maanantaina mediatilaisuudessa, kun seura kertoi palkanneensa Ville Peltosen uudeksi päävalmentajaksi. Sopimuksen pituus on kolme vuotta.

Peltonen, 48, ottaa komennon HIFK:ssa ensi kaudesta alkaen.

– Tämä merkitsee itselleni todella paljon ja tämä on monellakin tasolla kotiinpaluu. Helsinki on minun ja perheeni koti ja HIFK on myös kotini. Minulla on hieno tunne Nordikselle paluusta. Nyt vielä suuri kunnia palata valmentajana sinne, kertoi Peltonen, joka on parhaillaan hotellikaranteenissa Latviassa Saksan MM-joukkueen mukana.

Peltosen valmennusryhmään HIFK:ssa kuuluvat Samuel Tilkanen, Cory Murphy, Ari Halttunen, Jan Lundell ja Jussi-Pekka Kurtti.

Liigajoukkueen ja HIFK:n juniorien pelaajakehitysvalmentajaksi on nimetty Kimmo Kuhta.

Ensimmäinen kontakti HIFK:n urheilujohtajan Tobias Salmelaisen ja Peltosen välillä tapahtui viime syksyn lopulla. Neuvotteluja käytiin tiiviisti joulukuussa.

– Meillä on ollut ”Tobbarin” kanssa yhteinen ajatus siitä, että HIFK on suomalaisen urheilun suurseura. HIFK:lla on vahvimmat perinteet sekä erittäin sitoutuneet kannattajat. Meidän iso tavoitteemme ja halu on kirkastaa seuran ydinarvot ja tuoda niitä tähän päivään, maalaili Peltonen.

HIFK on Peltoselle sydänseura. Hän edusti pelaajana HIFK:ta kahdeksan liigakauden ajan. Neljän viimeisen kauden aikana Peltonen oli HIFK:n kapteeni.

– HIFK:n täytyy olla sitkeä, taitava ja vahva. Haluamme olla sitä yhdessä. Arjen työn pitää isosti nojata niihin arvoihin. Jotta siihen pääsisi syvällisemmin kiinni, olen tutkinut tätä ja keskustellut paljon HIFK-sydämen omistavien ihmisten kanssa. Tavoite on vieläkin syvällisemmin ymmärtää se kulttuurin syntyminen.

– Matkan varrella on ollut kaikenlaista, mutta siellä ytimessä on ollut ihmisiä, joilla on ensikäden tietoa. Meille kaikille on todella tärkeää, että jokainen pelaaja ymmärtää, mistä HIFK:n kulttuurissa on kyse. Seuran tehtävänä on sivistää pelaajia monellakin tavalla, sanoi Peltonen.

Pitkän ja menestyksekkään peliuransa jälkeen Peltonen siirtyi kaudella 2014–2015 HIFK:n valmennuspäälliköksi. Peltonen luopui valmennuspäällikön tehtävistä kesällä 2016.

Tällä kaudella Peltonen on työskennellyt Saksan maajoukkueen apuvalmentajana. Saksan maajoukkueen päävalmentaja on Peltosen entinen pelikaveri Toni Söderholm.

Edellinen Peltosen päävalmentajapesti päättyi potkuihin. Peltonen luotsasi Sveitsin pääsarjassa pelaavaa HC Lausannea vuosina 2018–20. Peltonen sai potkut viime vuoden helmikuussa.

Ennen Lausannen pestiä Peltonen työskenteli kahden kauden ajan Kari Jalosen johtamassa valmennusryhmässä SC Bernissä.

Peltonen kuului myös Leijonien valmennusryhmään vuosina 2014–16.