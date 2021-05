Sympaattinen kuva 17 vuoden takaa kertoo kaiken pienen Aleksi Saarelan intohimosta – äiti puhkesi nyt kyyneliin, kun näki poikansa suuren unelman toteutuvan

Aleksi Saarela onnistui toisella kokonaisella Lukko-kaudellaan siinä, mikä jäi Pasi-isältä saavuttamatta.

Aleksi Saarela myhäili tuoreena Suomen mestarina Rauman torilla. Maailmankuulua laukaustaan hän hioi jo 17 vuotta sitten IS Veikkaaja -lehden vieraillessa perheen kotona Laitilassa.­

– Suomen mestari Saarela tässä päivää.

Näin Lukon hyökkääjä Aleksi Saarela aloittaa puhelun Lukon voittaman mestaruuden jälkeisenä aamupäivänä noin kello 11.

– Maistuipa todella hyvältä sanoa tuo, hän jatkaa.

Saarela on aamuyöhön venyneistä mestaruusjuhlista huolimatta täynnä virtaa. Tietenkin. On kulunut noin kuusitoista tuntia siitä, kun hänen lapsuudenunelmansa on toteutunut.

Saarela varttui Rauman naapurikaupungissa Laitilassa ja pelasi ensimmäiset pelinsä Jyskeessä, mutta 13-vuotiaasta asti edustamaansa Lukkoa hän pitää kasvattajaseuranaan.

Kun IS Veikkaaja -lehti vieraili Saareloilla lokakuussa 2004, 7-vuotias Aleksi ja 3-vuotias Antti pelasivat innokkaasti pihalla ja laukoivat kiekkoja maaliin, jonka eteen oli kyhätty ”Vehanen”, Lukon maalivahdilta Petri Vehaselta nimen saanut pahvinen vahti.

”Kenellä on Pahin tykki”, jutun otsikko kysyi. Lempinimellä Pahi tunnettu isä Pasi Saarela voitti tuolla kaudella toisen kerran SM-liigan maalikuninkuuden.

Aleksi Saarela paukutti Lukolle mestaruuskauden aikana yhteensä 27 maalia.­

Pasi edusti Lukkoa 13 kaudella, muttei onnistunut siinä, missä perheen vanhin poika nyt. Pasilla on kaksi mestaruutta Jokereista vuosilta 1996 ja 1997, Aleksilla SM-kullan lisäksi nuorten MM-kulta ja AHL:n mestaruus.

Joten miten on, kuka nyt on perheen kovin kiekkoilija?

– Isähän kuittasi tyypilliseen tapaansa heti onnittelujen jälkeen, että hänellä on kaksi mestaruutta. Sillä on tapana kehua muita omien renkaidensa pumppaamisen kautta. Mutta eiköhän tämä yksi Lukossa voitettu mestaruus ole kovempi juttu kuin hänen saavutuksensa, Aleksi naurahtaa.

– No, en laske mestaruuksia. Mutta sovitaan niin, että vertailun voi nyt lopettaa, kun molemmat pojat ovat menneet pelaajina minusta ohi, Pasi kuittaa.

Aleksi debytoi ja teki ensimmäisen liigamaalinsa Lukossa jo 16-vuotiaana kaudella 2012–13, mutta tämä oli hänelle vasta toinen kokonainen kausi Lukon liigajoukkueessa. Tällä kaudella hän paukutti Lukolle 23 maalia 43 runkosarjaottelussa ja neljä osumaa 11 pudotuspelissä. Antti aloittaa ensi syksynä Ilveksen paidassa neljännen liigakautensa.

Vanhassa Raumassa ja Lukon bussin ympärillä parveillut väkijoukko sai Aleksi Saarelan mykistymään.­

Kun mestarit saapuivat tiistaina Rauman torille, Saarela ja toinen vuoden 2016 nuorten maailmanmestari Sebastian Repo huudattivat kansaa kattoluukusta.

– Se hetki veti sanattomaksi. Piti purra huulta, ettei iso mies alkanut itkemään, Saarela kertoo.

Pasi-isäkään ei ainakaan myöntänyt itkeneensä.

– Vaimo itki, ja kyllä siinä itsekin tuli herkistyttyä, hän sanoo.

Isä ja poika ymmärtävät hyvin mestaruuden merkityksen Lukolle ja Raumalle.

– Se ihmismassa kaupungilla ja ihmisten reaktiot kertoivat, että aika valtavat patoutumat purkautuivat. Itsekin olen ollut pieni fanipoika ja aina toivonut, että Lukko voittaisi mestaruuden, Aleksi sanoo.

– Kun saa sitten itse olla mukana siinä joukkueessa, joka sen vihdoin voittaa, se on ihan uskomatonta. Ajatus siitä, että aika moni on tätä yrittänyt, ja me sen vihdoin teimme, saa herkistymään. Kyllä tämä merkitsee minulle ihan kaikkea, Aleksi kuvailee.

Isä Pasi Saarela, 7-vuotias Aleksi (keskellä) ja 3-vuotias Antti kotipihallaan lokakuussa 2004.­

Sekä Aleksi että Pasi Saarela nostavat esiin joukon raumalaisia kiekkoihmisiä, joille he erityisesti mestaruuden suovat. Esimerkiksi Lukon huoltajana 45 vuotta työskennellyt 78-vuotias Seppo Hurme ja tämän aisapari Matti Koskinen ovat huoltaneet isää ja poikaa.

– Sepille ja Masalle tämä oli erityisen hienoa. Ja Koiviston Tonin kanssa pelasin hänen noustessaan nuorena poikana liigaan. Hienoa, että hän sai pitkälle Lukko-uralleen tuollaisen kruunun. Myös Hämäläisen Eepin ja Jarkko Kauvosaaren kanssa pelattiin ja valmennettiinkin yhdessä Lukon B-junioreja, nykyään Laitilan Jyskeen kakkosdivisioonan joukkuetta valmentava Pasi luettelee.

Matti Koskinen (vas.) ja Seppo Hurme ovat toimineet Lukon huoltajina isä Pasi Saarelan sekä tämän poikien Aleksin ja Antin pelatessa Lukossa.­

Hän sanoo havainneensa mielenkiintoisen Nuorten Leijonien vuoden 2016 ja Lukon tämän kauden mestarijoukkuetta yhdistävän seikan.

– Molemmista huokui haastatteluissa rento ja luottavainen tunne omasta tekemisestä. Ja helkkarin kova usko.

Myös Aleksi suostui pieneen mestaruuksien vertailuun.

– Tämä Lukossa voitettu Suomen mestaruus on ihan omissa sfääreissään.

Pasi Saarela edusti Lukkoa kolmellatoista kaudella. Hän voitti liigan maalikuninkuuden Jokereissa kaudella 1998-99 (38 maalia) ja Lukossa kaudella 2004-05 (31 maalia). Kuva marraskuulta 2008.­

Moni arveli etukäteen Lukon ainoaksi uhaksi finaaleissa sen, että mestaruuden puuttumisen tuoma taakka kävisi joukkueelle henkisesti liian raskaaksi. Ensimmäisessä finaalissa Lukko jännittikin, mutta Saarelan mukaan ”Rauman traumasta” ei ollut kyse.

– Uskoisin niin päin, että suurin osa pelaajista ei edes ymmärtänyt, miten isosta asiasta oli kyse. Se oli vain hyvä. Repo sanoi keskustaan tullessamme, että nyt hän vasta tajuaa, mitä olemme tehneet. Varmaan se aukesi monelle muullekin vasta silloin, Saarela arvelee.

Nyt Pasi-isäkin jo myöntää, että pojat Antti ja Aleksi ovat menneet hänestä edelle – ainakin pelitaidoiltaan.­

Toissa kaudella Florida Panthersin paidassa kymmenen NHL-ottelua pelannut Saarela päätti jo hyvissä ajoin jäädä koko kaudeksi Lukkoon. Päämäärä oli selvä – ja nyt se on saavutettu.

– Halusin olla osa tätä tarinaa ja saada sille onnellisen lopun. Kauden aikana mietin monesti, miten hienoa voisi olla voittaa mestaruus Lukossa. Tämä on juuri se, mitä hain ja toivoin. Ainoa vaan, että tämä on vielä paljon hienompaa kuin osasin kuvitella!