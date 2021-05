Pojan rankat päivät ohi! Lukko julkaisi uuden kuvan SM-liigan mestaruuspokaalista – ”Kanada-maljako muka meidän jäljiltä palasina?”

Rauman Lukko on saanut korjattua Kanada-maljan mestaruusjuhlissa kärsimät vauriot.

Lukko on saanut Kanada-maljan jälleen juhlakuntoon.­

SM-liigan mestaruuspokaali Kanada-malja koki kovia Rauman Lukon mestaruusjuhlissa tiistai-iltana.

Lukon joukkueenjohtaja Mika Kuosmanen twiittasi keskiviikkoaamuna kuvan, josta paljastui useita vaurioita: pokaalin jalustaa oli korjailtu ilmastointiteipillä, yksi pokaalin kahdesta pienoiskiekkoilijasta puuttui ja varsinainen maljakin oli vinossa.

Tilanne harmitti kultaseppämestari Jyrki Karvista, joka on usein joutunut korjailemaan Kanada-maljaa eri joukkueiden mestaruusjuhlien jäljiltä.

– Ei sen pitäisi olla mikään ylpeydenaihe, että kuka saa pokaalin pahimpaan kuntoon. Vahinkoja sattuu, niille ei voi mitään. Mutta tahallinen särkeminen, siitä en tykkää, Karvinen sanoi IS:lle keskiviikkona.

Ennen Lukon keskiviikkoista mestaruusparaatia pokaali sai jo ensiapua. Kuosmanen julkaisi kuvan raumalaisen kultasepänliike Laihon edustalta, jossa näkyi huomattavasti edustuskelpoisempi pokaali. Toinen pienoiskiekkoilija tosin puuttui yhä.

Torstaina pokaalin lisäkorjaukset olivat ilmeisesti valmiita. Kuosmanen twiittasi vielä uuden kuvan Kanada-maljasta. Auton takakontissa ollut pokaali näytti kuvassa täysin ehjältä. Kuin todisteeksi Kanada-maljan nykykunnosta, pokaalin päälle oli aseteltu raumalaisen Länsi-Suomi -sanomalehden helatorstain numero.

Rauman Lukko jakoi Kuosmasen kuvan omalla Twitter-tilillään ja seura julisti kuin Donald Trump:

– Kanada-maljako muka meidän jäljiltä palasina? Fake news, Lukon tilillä kirjoitettiin.

Onni onnettomuudessa on, että kovia kokenut Kanada-malja on vain historiallisen pokaalin kopio. Kanadansuomalaisten Suomen jääkiekkoliitolle vuonna 1950 lahjoittama alkuperäinen Kanada-malja annetaan mestarijoukkueelle ratkaisevan finaalin jälkeen ainoastaan jäällä tapahtuvaa juhlintaa varten. Kun mestarijoukkue poistuu kaukalosta, he luovuttavat aidon Kanada-maljan ja saavat tilalle kopion.

Kuva: tältä näytti Kanada-malja keskiviikkoaamuna.

Kuva: tältä näytti Kanada-malja keskiviikkoiltapäivänä.

Kuva: tältä näytti Kanada-malja helatorstaina.