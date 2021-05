Paikallisradion selostajan tunteenpurkauksesta tuli valtava puheenaihe – näin hän vastaa monia askarruttaneeseen kysymykseen

Oliko raumalaisen selostajan Risto Leinon mestaruushehkutus käsikirjoitettua vai ei?

Raumalaisen paikallisradio Ramonan kiekkoääni Risto Leino tunnetaan kotikaupungissaan hyvin.

Istumme tekemässä haastattelua Vanhan Rauman kupeessa sijaitsevalla terassilla, jossa moikkaajia ja kommentoijia riittää. Ristoa, eli Ripaa, ei häiritse julkisuus.

– Kyllä minulle saa tulla juttelemaan vaikka kaupassa hyllyjen välissä. Ja on tultukin, toteaa pitkään radiossa töissä ollut Leino.

Välillä Leino, 54, yritti olla pois radioaalloilta ja työskenteli kiinteistönvälityksessä. Veri veti kuitenkin takaisin tuttuun studioon Vanhan Rauman sydämeen.

Leino on selostanut Radio Ramonalle Rauman Lukon liigapelit niin koti- kuin vierasareenoiltakin jo vuosikausien ajan.

– Selostettuja otteluita on päälle 1 300. Selostusvuosia on kertynyt 21. Ensi kaudesta on jo sopimus, eli sitten alkaa 22. kausi.

Tämä hetki sai Risto Leinon herkistymään: Rauman Lukko juhli ensimmäistä SM-kultaansa 58 vuoteen.­

Tiistaisen Lukolle mestaruuden ratkaisseen selostuksen tunteikkaat viime hetket otti Leino talteen ja ne julkaistiin klippinä Ramonan sivuilla.

– Sitä on kuulemma jaettu paljon ja Rauman pojasta tuli yhdessä yössä valtakunnan julkkis, Leino hörähtää.

Leino antoi selostuksen lopussa tunteiden kuulua:

– Tätä on odotettu kaikki nämä vuodet, vuosikymmenet. Nyt on pakko vähän kerätä. Missä sitä kossua on, Leino päästeli eetteriin.

Ja otti ryypyn – ei tosin kossua – vaan vissyä.

Innokas Lukko-fani ja maailmalla työtään tekevä oopperabasso Mika Kares toimitti kuitenkin Ripalle seuraavana aamuna studioon pilke silmäkulmassa kossupullon.

– Moni on jo kysynyt, oliko tuo tiistainen juttu käsikirjoitettu? Ei ollut. Ikinä ei ole. Peli ja pelitapahtumat vievät mukanaan ja kaikki mitä suusta ulos tulee, on spontaania. Ihan sama, onko finaali tai vaikka tiistainen marraskuun vieraspeli jossain Lappeenrannassa. Selostuksessa on vain kaksi asentoa, on tai off.

Risto Leinon tuntee Raumalla moni.­

Viimeksi RadioGaalassa Radio Ramonan Kiekkoilta valittiin paikallisradioitten vuoden parhaaksi ohjelmaksi. Leino on myös Lukon Rauman Bojat -faniryhmän suursuosiossa. Hänen kunniakseen on jopa tehty tifo jäähalliin.

Leino valittiin viime kunnallisvaaleissa demarien listoilta Rauman kaupunginvaltuustoon. Hän arvelee radion auttaneen häntä myös poliittiseen suosioon.

– Kai äänestäjät ajattelivat, että olen rehti tyyppi, joka voi vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin, Leino pohtii.

Yksi valtuustokausi tosin riittää Leinolle, sillä tulevissa vaaleissa hän ei ole ehdolla.

– Päätökseen vaikutti monikin asia. Aika vaan ei riittänyt ja alkoi olla loppuunpalamisen viitteitä. Piti siis karsia jotain pois. Mutta jääkiekkoselostuksia en aikonut missään vaiheessa jättää.

Eli ensi kaudellakin Risto Leino päättää Lukon voittopelit tuttuun karjaisuun ”Voittoisaa illanjatkoa!”

Ja siihen perään studio laittaa soimaan Europen biisin Final Countdown, joka soi myös kotiareenalla aina Lukon maalin jälkeen.