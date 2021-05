Aluehallintoviraston virkamies selvittää, miksei Raumalla puututtu mestaruuseuforiassa valtaviin väenkokoontumisiin. Torijuhlaan Lukko saisi tällä hetkellä ottaa mukaan joukkueen ja 20 fania.

Jos jääkiekon Suomen mestaruutta 58 vuoden tauon jälkeen juhliva Rauman Lukko päättää järjestää faneilleen perinteisen torijuhlan, sellaista tuskin kannattaa laittaa pystyyn ennen kuin tällä erää 25. toukokuuta uudelleen arvioitavat kokoontumisrajoitukset ovat päättyneet.

– Satakunnassa yleisötilaisuuden kokoontumisrajoitus on 25.5. saakka 20 henkilöä. Juhlakalua eli joukkuetta taustavoimineen ei lukuun lasketa, selvittää ylitarkastaja Tuomo Ollula Lounais-Suomen aluehallintovirastosta.

Koronarajoituksista ja -suosituksista annettua lainsäädäntöä toimeenpanevat aluehallintovirastot ovat saaneet tänä keväänäkin paljon arvostelua. Yksi kukkanen oli se, että esimerkiksi Rauman jäähallissa sai finaaleissa täyttää ravintolan, mutta itse halliin olisi saanut ottaa enintään 10 katsojaa. Mestaruusillan tuhansien ihmisten maskittomat, euforiset väenkokoontumiset alleviivasivat sitten tilannetta, jota moni pitää suorastaan koomisena.

Raumalla otettiin ilo irti myös Unescon maailmanperintökohteisiin kuuluvassa Vanhassa Raumassa. Upean puutalokaupunginosan laidassa sijaitsee Kauppatori, jonne kokoontui tuhansia maskittomia kiekkomestaruuden juhlijoita.­

Ylitarkastaja Ollula myöntää, että rapaa on tullut niskaan ja monet kansalaiset kokevat määräykset ristiriitaisiksi.

– Jos lainsäädäntö on huonoa, me emme voi sille mitään. Me toteutamme eduskunnan säätämien lakien ja niissä määrättyjen kieltojen ja rajoitusten toimeenpanoa. Tiedostamme tietenkin, että tässä on ollut aivan selviä ristiriitoja.

Rauman kiekkojuhlissa ei Ollulan mukaan välttämättä rikottu koronapandemian vuoksi määrättyjä kokoontumisrajoituksia, mutta aivan ”varmasti niiden henkeä”.

Rauman Lukon seurahistorian toista Suomen mestaruutta oli ennen tiistaita odotettu kaupungissa 58 vuotta.­

– Se käy selväksi kuvista, joiden varassa oma tietämykseni Rauman tapahtumista on. Mutta ihmisiähän ei ole kielletty liikkumasta kaupungilla. Tietoomme ei myöskään ole tullut, että Lukko tai joku muu taho kuten Rauman kaupunki olisi erikseen ihmisiä sinne kutsunut, jolloin tapahtumasta muodostuisi yleisötilaisuus.

Tosin Ollula puhui myös ”harmaasta vyöhykkeestä”.

– Kun joukkue saapui Turusta, jäähallin edustalle oli ilmestynyt mellakka-aitaa ja järjestyksenvalvontaa. Joku ne oli sinne järjestänyt. Kyllähän siinä on jossain määrin yleisötilaisuuden piirteitä.

Ollulan mukaan Rauman poliisi ja kaupunki olivat etukäteen vedonneet yleisöön, jottei tiistai-iltana nähtyjä väkimassoja keskustaan kokoontuisi, vaikka mestaruus Raumalle tulisi.

– Poliisi olisi periaatteessa voinut tilanteeseen rajoitusnäkökulmasta puuttua, mutta sitten ollaan jo poliisin käytännön resurssien kanssa kovilla. Sen varmasti jokainen ymmärtää. Tämä oli hyvin vaikeasti estettävä tilanne siitäkin vinkkelistä, ettei mestaruus Raumalle ihan joka kevät napsahda, itsekin jääkiekkoa muun muassa turkulaisessa Kiekko-67:ssä pelannut Ollula totesi.

Raumalaisten huoleton asenne mestaruusjuhlintaan liittyi myös siihen, että kaupungin koronatilanne on niin sanotulla perustasolla eli hyvin hallussa. Ylitarkastaja Ollulan mukaan tämä ei ole kestävä peruste viitata kintaalla rajoituksille ja suositukselle.

– Tässä tilanteessa on Raumalla oltu vasta noin kaksi viikkoa, joka on kovin lyhyt seurantajakso.