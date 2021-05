Kommentti: Lukon mestaruuden pohjat valettiin vuosia sitten – tuhlarista tuli SM-liigan suunnannäyttäjä kahden voimahahmon ansiosta

Lukon mestaruus on malliesimerkki siitä, mikä merkitys jatkuvuudella on, kun haetaan menestystä, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Suomen parhaasta jääkiekkojoukkueesta ei jäänyt mitään epäselvyyttä. Rauman Lukko oli ylivertainen joukkue tällä kaudella SM-liigassa.

Runkosarjan voittaja hävisi pudotuspeleissä 11 ottelusta vain kaksi.

Lukon mestaruus on jatkuvuuden mestaruus. Kanada-malja on komein mahdollinen palkinto siitä laatutyöstä, jota Raumalla on tehty neljä viime vuotta.

Jatkuvuus ja pitkäjänteinen urheilutyö eivät perinteisesti ole olleet Lukkoon liitettäviä termejä. Lukko on napsinut pronssimitaleita sieltä täältä, mutta kausien välillä on ollut ajoittain rajua heittelyä.

Tämä muuttui, kun Pekka Virta saapui Äijänsuolle keväällä 2017.

Virta halusi Lukkoon rinnalleen urheilujohtajaksi entisen pelaajansa Kalle Sahlstedtin, joka oli tehnyt seitsemän edellistä vuotta erinomaista työtä Turun Urheiluakatemiassa.

Entisestä, löysästi rahaa käyttäneestä ja tempoilevasta organisaatiosta alkoi muovautua pala palalta SM-liigan kärkiseura. Parin viime vuoden ajan se on ollut jo suunnannäyttäjä.

Lukon muutostyön keskeisimmät voimahahmot ovat Virta ja Sahlstedt.

Taustalla hallituksen puheenjohtaja Ari Salmi ansaitsee myös paljon kunniaa. Palkatessaan Sahlstedtin Salmi teki ainoan oikean ratkaisun, kun hän antoi vapaat kädet uudelle urheilujohtajalle työskennellä budjetin rajoissa.

Siihen päättyi toimiston suhmurointi ja urheilupuolen asioihin puuttuminen. Johtamisketju virtaviivastui ja urheilupuoli oli osaavissa käsissä.

Sahlstedt ja Virta ovat olleet alusta asti samalla sivulla ja tulokset puhuvat puolestaan. Lukkoa on kehitetty yhteneväisellä visiolla. Huoneentauluna on ollut koko ajan viiden vuoden strategia.

– Se on kuin tiekartta matkan varrella. Joka vuodelle on tehty vielä erikseen oma toimintasuunnitelma. Tämän avulla meillä on ollut ”Peksin” kanssa isot linjat selvillä joka vuosi ja meillä on yhteiset näkemykset siitä, millainen joukkueen kuuluu olla, Sahlstedt avasi ennen finaalisarjaa.

Kalle Sahlstedt on tehnyt vahvaa työtä Lukon urheilujohtajana viime vuodet.­

Prosessin ensimmäisenä vuotena Virta ja Sahlstedt halusivat uudistaa Lukon ydinrunkoa. Joukkue nuoreni. Ydinrunkoa alettiin kasata nuorista, alle 25-vuotiaista pelaajista. Piti tehdä kipeitäkin päätöksiä.

Nuorennusleikkauksen motiivina oli joukkueen urheilullisen tason nostaminen. Virran aikakaudella harjoituskulttuuri otti hurjan loikan aiemmasta. Päivittäinen vaatimustaso nousi uusiin sfääreihin. Siinä rallissa raihnaisia palkkasotureita ei kaivattu.

Lukko putosi Virran ensimmäisellä kaudella säälipleijareissa. Toisella kaudella noutaja tuli puolivälierissä.

Kulttuurinmuutos oli läpivalaiseva. Siksi muutosprosessi vaati aikaa. Pohja piti valaa huolella.

Virta laittoi Lukossa kaiken uusiksi detaljitasoa myöten. Pelaajien piti opetella uudet tavat harjoitella, toimia ja elää kuin huippu-urheilija 24/7. Samalla pelitapa muuttui. Virta on jalostanut ja muovannut Raumalla uniikkia pelitapaansa vuosi vuodelta.

Koronasta toipuva Pekka Virta johti joukkoja finaalisarjan viimeisissä otteluissa vaihtopenkillä.­

Virta teki loistavaa työtä KalPassa kahdessa eri pätkässä. Vuosina 2006–2011 hän nosti KalPan pohjamudista mitalipeleihin. Toisella stintillään 2014–2017 Virta luotsasi KalPan seurahistorian toisen kerran finaaleihin.

Virta teki pioneerityötä KalPassa. Hän loi uudenlaisen pelitavan, jolla on mahdollista saada kilpailuetua isomman budjetin joukkueita vastaan. Syntyi äärimmäinen kiekkokontrolli, jossa syöttäminen on A ja O.

Uskallus pelata kiekolla ja pysyä pelivälineessä hidastuksineen ja jätönjättöineen oli radikaali muutos. Virta on kuvaillut KalPassa tehtyä muutostyötä turkulaisella nöyryydellä ”maailman ensi-illaksi”.

Virran jalostustyö on jatkunut Lukossa entistä laajemmalla kokemuspankilla ja paremmilla pelaajilla.

Robin Press, Vili Saarijärvi, Daniel Audette, Anrei Hakulinen, Pavol Skalicky, Thomas Gregoire ja niin edelleen. Pelaajahankinnat ovat kerta toisensa jälkeen osuneet nappiin.

Lukon viime vuosien hyvistä rekrytoinneista on syntynyt positiivinen kierre. Raumalle on imua. Pelaajat eivät enää siirry Lukkoon paksun tilipussin perässä, vaan kehittymään.

Aleksi Saarela on tästä hyvä esimerkki. Saarelalla, 24, olisi ollut sauma tehdä jatkosopimus kesken kauden Florida Panthersin kanssa, mutta hän halusi jäädä kotiseuraansa kehittymään. Unelmana oli Suomen mestaruus Lukon paidassa.

Unelmasta totta. Aleksi Saarela voitti Suomen mestaruuden Lukon paidassa.­

Viime kaudella Lukko otti selkeän harppauksen liigan kärkikahinoihin. Materiaaliltaan kivikova joukkue oli runkosarjan kakkonen ja olisi lähtenyt kuumimpana mestarisuosikkina pudotuspeleihin, mutta korona vei sauman.

Tällä kaudella Lukko ansaitsi uuden mahdollisuuden.

Lukon materiaali oli nyt vielä ripauksen laadukkaampi kuin viime kaudella.

Sahlstedt ja Virta ovat tehneet pelaajavärväyksiä selkeän yhteisen suunnitelman mukaisesti.

Lukossa vannotaan luisteluvoimaan ja taitoon. Puolustajilta vaaditaan ennen kaikkea syöttötaitoa ja hyökkääjillä pitää olla luistelu- ja kamppailuvoimaa.

Pelipohja oli viime kaudesta jo niin vahva, että tällä kaudella pelin jumppaamisen lisäksi aikaa jäi koheesion vahvistamiseen.

Nelisylinterisestä tähtisikermästä muodostui toisilleen töitä tekevä timanttinen kollektiivi, joka pelasi Suomen parasta ja dynaamisinta jääkiekkoa.

TPS pelasi fantastisen kauden ja löi kaiken likoon, mutta tällä kertaa vastassa oli ylivertainen vastus. TPS:llä oli takanaan hurmoksellinen tuhkimotarina, mutta Lukolla oli etuna viimeistä piirtoa myöten hiottu monen vuoden kehitysprosessi.

Se näkyi finaalisarjassa. Lukko oli kaikessa vähän parempi ja käänsi sarjan itselleen mestarillisesti kovissa paikoissa.