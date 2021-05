Lukko-ikoni Toni Koiviston, 38, ura loppuu ensimmäiseen mestaruuteen – viimeinen peli sisälsi kaksi ikimuistettavaa hetkeä

Toni Koiviston 22 vuoden ammattilais- ja 14 vuoden Lukko-ura päättyi mestaruuteen.

Se ei olisi voinut loppua kauniimmin.

Toni Koivisto pelasi Rauman Lukossa neljätoista kautta. Koivisto, 38, on eniten Lukossa liigaotteluita pelannut pelaaja.

Tiistaina hän tiesi, että jos Lukko voittaa, hänen yhteensä 22 vuoden mittainen ammattilaisuransa on ohi.

Käsikirjoittajalla oli draaman tajua. Koivisto viimeisteli Lukon helpottavan 1–0-johtomaalin. Pari tuntia myöhemmin Lukko oli voittanut TPS:n finaalisarjassa kolmannen kerran.

Lukon kapteeni Heikki Liedes nouti Kanada-maljan SM-liigan edustajilta – ja ojensi sen heti Koivistolle. Koivisto sai ensimmäisenä lukkolaisena yli 58 vuoteen nostaa Kanada-maljaa.

– Aivan helvetin hienolta tuntuu. Ei tätä pysty edes käsittämään, mitä tämä merkitsee Raumalle, raumalaisille ja seuralle, Koivisto sanoi liikuttuneena.

Koivisto pääsi pelaamaan 22 vuoden urallaan kolmesti finaaleissa. Kärpissä 2009 ja Luulajassa 2013 finaalit päättyivät pettymykseen. Uran kirkkain kruunu antoi odottaa uran viimeisen ottelun päätössummerin pärähdykseen asti.

Mitä tämä mestaruus merkitsee itsellesi?

– En mä osaa pukea tätä sanoiksi. Ihan sanoinkuvaamaton fiilis. Ei tätä vielä tajua. Tämä on niin isoa asia itseni lisäksi raumalaisille ja Lukon faneille, seuralle, ihan kaikille, Koivisto sanoi liikuttuneena.

– Raumalle ja Lukolle tämä todella suo. Ja niille ihmisille, joita tässä ympärillä on. Hurmeen ”Sepi” on ollut mukana varmaan sata vuotta, Koskisen ”Masakin” melkein yhtä kauan, Koivisto mainitsi Lukon pitkäaikaiset huoltajat.

Koivisto tuntee Rauman. Hän tietää, että Rauma ei ole jääkiekkoilijalle helppo paikka silloin, kun peli ei kulje.

– Raumalainen kiekkoyleisö ei päästä helpolla, jos menee huonosti. Tässä on itsekin käyty kaikennäköistä läpi. On niin monta Lukko-kautta jo takana. Mutta kun menestytään ja menee hyvin, ihmiset ovat todella hienosti meidän takanamme. Silloin kaikki kannustavat ja Lukko näkyy kaupungilla.

– Tänään en pystynyt katsomaan somea päivällä, kun joka tuutti oli täynnä tämän mestaruuden odotusta. Oli pakko laittaa puhelin pois ennen päikkäreitä. Eikä uni edes tullut, niin paljon oli tärinää, kokenut kehäkettu myönsi.

Koiviston mukaan Lukko sai valtavasti virtaa myös päävalmentajansa Pekka Virran läpikäymästä koronataistelusta ja paluusta joukkueen vaihtopenkille. Joukkue oli päättänyt taistella Virran vuoksi.

– Hän on koko projektin ja joukkueen johtaja ja isähahmo. Ei löydy oikeita sanoja kuvailemaan, miten tärkeää oli, että Peksi palasi joukkueen mukaan ja nousi penkin taakse. Se oli ihan huikean tärkeä asia, Koivisto sanoi.

Koivisto pelasi SM-liigassa yhteensä 944 runkosarjan ottelua tehoilla 220+273=493 sekä 90 pudotuspeliottelua tehoilla 21+25=46.

Uran kenties tärkein maali, Koiviston tämän kevään ainoa pudotuspelimaali löi alkutahdit Lukon lopulliselle mestaruusmarssille.

– Pakko sanoa, että olihan se ihan huikea tunne. Ei siitä mihinkään pääse. Tehdä nyt uran viimeisessä ammattilaisottelussa maali, ja finaalissa. Kun se vielä päättyi näin. Aika vitun hienoa!

Koivisto saapui Ylitorniosta Raumalle C-junioreihin jo 14-vuotiaana. Lukon liigajoukkueessa hän debytoi kaudella 1999-2000, vain 17-vuotiaana.

Tällä kaudella Koivisto putosi välillä Lukon nuorekkaassa ja vikkeläjalkaisessa joukkueessa jopa ylimääräiseksi hyökkääjäksi. Hän teki 49 runkosarjan ottelussa tehot 8+9=17, ja ennen eilistä maalia hänen saldonsa yhdeksässä pudotuspelissä oli yksi syöttöpiste.

Mutta kun kokemusta eniten tarvittiin, Koivisto astui esiin.

Nyt on vaimon ja lasten vuoro.

-Tämä on ollut elämäntapani yli 20 vuotta. Siksikin on vaikea käsittää, mitä juuri on tapahtunut. Mutta nyt aion antaa enemmän aikaa Miialle ja 13- ja 11-vuotiaille pojillemme, Suomen mestari Koivisto lupasi.