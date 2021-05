Herätys! SM-liigan jännittävä finaali alkaa tänään jo kello 16 – näin osapuolet kommentoivat päätöstä tunteita herättäneestä kellonajasta

TPS:n kotiottelut SM-liigan finaaleissa alkavat kello 16.

Useat jääkiekon ystävät hämmästyivät maanantaina, kun miesten SM-liigan kolmas finaaliottelu TPS–Lukko alkoi Turussa jo kello 16.

Muun muassa kiekkovaikuttaja Kalervo Kummola kertoi sosiaalisessa mediassa, kuinka aloitusaika yllätti hänet totaalisesti. Perinteisesti SM-liigan arkipelit ovat alkaneet kello 18.30.

SM-liigan neljäs finaaliottelu pelataan Turussa tänään tiistaina. Sen aloitusaika on jälleen kello 16.00. Mestaruus on katkolla Lukolle, mutta jos TPS tasoittaa sarjan, pelataan ratkaiseva viides finaali Raumalla torstaina kello 18.30.

Turun Palloseuran liiketoimintajohtaja Heidi Aho vahvistaa, että finaalit alkavat Turussa kello 16.00 johtuen Varsinais-Suomen ravintolasäännöksistä.

Koronarajoituksista johtuen ruokaravintolat sisätiloissa saavat Varsinais-Suomessa olla auki kello 19.00:aan asti. Alkoholin anniskelu on sallittua kello 17.00:aan saakka.

TPS:n kotifinaaleissa auki ovat Aura- ja Business Club -ravintolat. Lisäksi osa aitioista on ravintola-aluetta.

Aho kertoo, ettei alkamisajasta ole kantautunut TPS:n toimistolle negatiivista palautetta.

– Tästä on taloudellisesti hyötyä, mutta ei niin hirveästi – vielä enemmän merkitsee, että millainen jälki jätetään kaudesta. Pystymme tarjoamaan finaaleihin aitioita yhteistyökumppaneille ja TPS:n kannattajille, Aho sanoo.

– Lisäksi pelaajille on iso arvo, kun joitakin ääniä kuuluu. Itsekin olin Raumalla lauantaina seuraamassa ottelua. Kyllä sen tunnelman aistii, kun on edes jotain ihmisiä hallissa.

Aho näkee, etteivät nykyiset koronarajoitukset ylipäänsä ole soveltuvia urheilutapahtumiin.

– Meilläkin on 12 000 hengen jäähalli, jossa saisi olla 6 katsojaa. Rajoituksia pitäisi soveltaa tilat huomioiden.

SM-liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä on samoilla linjoilla Heidi Ahon kanssa.

Miksi peli pelataan arkena alkaen kello 16?

– Se johtuu viranomaisten vaatimuksista. On pakko aloittaa kello 16, kun ravintolat pitää olla tyhjänä kello 19, Järvelä vastaa.

Kuka ja miten asiasta on päätetty?

– Kolmikanta: seurat Lukko ja TPS, Liiga ja televisio.

Järvelän mukaan televisioinninkaan suhteen ei synny ongelmaa, koska finaalit eivät näy vapailla kanavilla. Mikäli finaaliottelu näkyisi vapaalla kanavalla, olisi kellonaika, ”aikaslotti”, tarkemmin määritelty.

Nyt finaalit näkyvät vain maksulliselta C More -kanavalta.

Tarkennan vielä, että kenen toiveesta aika on päätetty? Onko se ollut TPS:n toive, johon te olette SM-liigan puolesta suostuneet?

– Playoffien aikana seurat ovat halunneet, että rajoitusten puitteissa pystyisi olemaan joitakin katsojia halleissa. Pelaajillekin se on eri juttu: on ihan selvää, että tunnelma on aivan eri, jos on jotain porukkaa verrattuna tyhjään halliin.

Suomessa C Moren kanavia hallinnoivan MTV:n urheilupäällikkö Markus Autero harmittelee, ”ettei kello 16 alkamisaika ole katsojille ihanteellinen”.

– Ihmisten ajankäytön ”prime time” arkisin on illalla. Melkeinpä mitä myöhemmin niin sitä parempi. Lisäksi ihmisillä on tottumus kello 18.30 alkamisaikaan, Autero toteaa.

Auterolta löytyy ymmärrystä sille, että SM-liigalla on ollut vaikea kausi kaikkine rajoituksineen, ja nyt katsojia on haluttu ottaa edes aitioihin.

Miten päätöksentekoprosessi on mennyt, että finaalit alkavat jo kello 16?

– Liiga päättää alkamisajoista. Toki me halutaan käydä keskustelua näistä, mutta lopullinen päätäntävalta on Liigalla.

Autero ei vielä ole saanut maanantaina kello 16 alkaneen finaaliottelun katselulukemia.

Yleisellä tasolla hän sanoo olevansa erittäin tyytyväinen, kuinka SM-liigan pudotuspeliottelut ovat katsojia kiinnostaneet.