TPS on selkä seinää vasten SM-liigan finaaleissa – kapteenilta yksinkertainen resepti maalintekoon ja lupaus tulevasta

Rauman Lukko voitti finaalisarjan kolmannen ottelun ja on nyt enää voiton päässä Suomen mestaruudesta. TPS:n leirissä finaalisarjan toinen peräkkäin tappio ei hymyilytä.

TPS ja Lukko tarjoilivat jääkiekon ystäville tasaväkisen ja vähämaalisen kolmannen finaaliottelun. Kumpikaan joukkue ei saanut kentällä aikaan varsinaista hurmosta, mutta Lukko vei pienten marginaalien ottelun lopulta nimiinsä.

– Pelasimme mielestäni ihan hyvin tänään, mutta emme vain saaneet maalia tehtyä tarpeeksi ajoissa. Siihen se peli oikeastaan ratkesi, analysoi TPS:n kapteeni Juhani Jasu.

Lukko karkasi johtoon ottelun avauserässä, mutta TPS roikkui vierasjoukkueen mukana aivan viime minuuteille saakka. Hyökkäyspään tehottomuus koitui kuitenkin joukkueen kohtaloksi, eikä kaivattua tasoitusmaalia saatu aikaiseksi. Jasun keinot maalinteon helpottamiseksi ovat yksinkertaiset.

– Kiekkoa maalille ja äijiä perään. Ei siihen maalintekoon mitään muita kikkoja ole, hän kertoo.

Lukon kasvatti Juhani Jasu on TPS:n kapteeni.­

Myös TPS:n apuvalmentaja Kimmo Rintanen korostaa työn merkitystä maalinteossa.

– Ei näissä peleissä hirveästi mitään hienoja maaleja tehdä. Se on raakaa työtä. Lyödään kiekkoja maalille, ollaan maskissa ja hakataan ripareita sisään, Rintanen kuvailee.

Rintanen ei vielä paljastanut, onko turkulaisten miehistöön tulossa muutoksia tiistaina pelattavaan neljänteen finaaliotteluun. Joka tapauksessa joukkue pelaa tästä eteenpäin veitsi kurkulla.

– Ei tässä nyt suuria muutoksia ole tehtävissä. Pitää vain parantaa omaa peliä, ja ottaa tämän ottelun viimeisestä erästä mukaan se raivo ja taistelu, Rintanen pohti.

Lukko on odottanut finaalisarjan ratkaisuottelua jo kuukausia, kun taas Turussa finaaleista ei osattu vielä muutama viikko sitten edes haaveilla. Nälkä on kuitenkin kasvanut syödessä, eikä TPS:n nuori joukkue halua luopua mestaruushaaveestaan helpolla. Nyt edessä on pakkovoitto, mutta siitä huolimatta TPS:n kapteeni Jasu ei ole huolissaan nuoren joukkueen henkisestä tilasta.

– Joukkueen henkinen tilanne on todella hyvä. Saamme pelata kotona seuraavankin pelin, joten ei meillä ole mitään hätää. Lähdemme viemään sarjaa kohti viidettä peliä, Jasu pohti.

Useammassa mestaruusjoukkueessa pelannut Jasu nostaa joukkueensa vahvuudeksi loppumattoman taistelutahdon. Siihen joukkue aikoo tukeutua myös neljännessä finaaliottelussa.

– Tästä joukkueesta löytyy paljon ratkaisuhalukkuutta ja ennakkoluulotonta porukkaa. Emme ole missään vaiheessa kautta luovuttaneet, emmekä luovuta nytkään, Jasu kiteyttää.

Siitä huolimatta Lukolla on nyt mestaruuden avaimet omissa käsissään. Joukkue saa kokeilla finaalisarjan ratkaisemista heti tiistaina.

Vuosien työtä, odotusta ja uurastusta ollaan nyt palkitsemassa. Samalla TPS:n satumainen mestaruusjuna on pysähtymässä juuri ennen päätepysäkkiä. Ennakkoasetelmat finaalisarjan loppuhuipennukselle ovat siis selkeät, mutta yksi kysymys on vielä kysymättä.

Millainen TPS nähdään kentällä tiistaina, joukkueen kapteeni Juhani Jasu?

– Nälkäinen ja aggressiivinen, hän toteaa painokkaasti.