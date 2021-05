Näin ytimekkäästi Raimo Helminen kommentoi katkeraa finaalitappiota – asiantuntijoiden pokka petti C Moren studiossa

Raimo Helminen summasi ottelun lyhyesti.

Raimo Helmisen TPS on nyt selkä seinää vasten.­

TPS:n valmentaja Raimo Helminen asteli median eteen kaikkensa antaneena SM-liigan kolmannen finaaliottelun jälkeen.

Lukko haki Turusta niukan voiton ja tarrasi kiinni mestaruuteen. Helminen ei saanut pettymykseltään montaa sanaa sanotuksi.

– Peli oli... No, erittäin kova peli. Parannettiin, muttei tarpeeksi. Lukko on erittäin hyvä joukkue. Voittivat tänään, huomenna on uusi koitos, hän mutisi.

C Moren studiossa Helmisen ulosanti aiheutti hilpeyttä, vaikkei leijonalegendaa räväkkänä kommentoijana tunnetakaan.

– Sillä lailla, Raipe pääsi vähän linjaamaan. Ei lähtenyt tuhlailemaan sanoja tämä meidän Raimo, juontaja Tuomas Nyholm kommentoi virne kasvoillaan.

– Ei, eikä tuohon ole loppujen lopuksi kauheasti lisättävää, asiantuntija Pekka Saravo sanoi.

Nyholm alleviivasi, miten paljon tappio kaivertaa TPS-luotsia. Kaikki tiesivät ottelun panoksen.

– Kyllä se mielestäni Raipesta hyvin näkyy, kun on paljon puhuttu hänen kilpailullisuudestaan. Kalvaa tosi kovaa sisältä, Lasse Kukkonen komppasi Nyholmia.

– Veikkaan, että Raipe viettää aika pitkän yön valmennusporukan kanssa ja miettii niitä pikku juttuja, joilla he voisivat auttaa pelaajia saamaan seuraavan stepin, Kukkonen arveli.

Lukko ja TPS hyppäävät kaukaloon seuraavan kerran jo tiistaina. Raumalaisilla on mahdollisuus ratkaista mestaruus itselleen.