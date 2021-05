Kommentti: Parhaimmillaan Lukko on ylivertainen joukkue SM-liigassa – näissä asioissa TPS:n on parannettava

TPS:lta vaaditaan nyt parasta pöytään. Muuten Raumalla juhlitaan Suomen mestaruutta 58 vuoden tauon jälkeen, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Musertava esitys. Ei sitä oikein mitenkään muuten voi kuvailla.

Rauman Lukko tasoitti lauantai-iltana finaalisarjan Turun Palloseuraa vastaan vakuuttavalla tavalla. Lukko on finaalisarjan jättisuosikki. Toinen finaaliottelu Äijänsuolla alleviivasi, miksi.

Ottelusarja siirtyy Turkuun tasatilanteessa, mutta otteluvoittojen takaa paljastuu tylympi asetelma. Lukko on ollut toistaiseksi pelillisesti ylivoimainen joukkue finaaleissa.

Jos TPS ei pysty kääntämään asetelmaa, nostamaan kollektiivisesti tasoaan ja parantamaan peruspelaamistaan, Raumalla juhlitaan Suomen mestaruutta 58 vuoden tauon jälkeen.

Kenties jo tiistaina.

Ensimmäisessä finaalissa TPS oli pitkiä pätkiä mankelissa, mutta se puolusti tiiviin kurinalaisesti ja sitoutuneen sitkeästi – ja iski harvakseltaan, mutta terävästi vastaan.

TPS hyödynsi jäätävällä tavalla maalipaikkansa. Samaan aikaan Lukko hakkasi ennakkosuosikin paineet niskassaan päätä valkoiseen muuriin.

Lukko vei avausfinaalissa laukaukset 65–30. Maalia kohti laukaukset olivat raumalaisille 41–13. Ratkaisevan eron TPS:lle tekivät loistavasti torjunut Karri Rämö sekä kliininen viimeistely.

Ykkössektorin maalipaikat jakautuivat Lukolle niukasti 11–8, mutta TPS hyödynsi Lukon löperyyden ja rokotti lähietäisyydeltä kahdesti tylyllä tavalla. Topias Haapasen voittomaali ja Lauri Pajuniemen neljäs tikarimaali syntyivät aivan Lassi Lehtisen nenän edestä.

Avausfinaalin ryöstö oli loistava osoitus TPS:n joukkuehengestä ja vain voitettavaa -asenteesta.

TPS puolusti avausfinaalissa pääosin erinomaisesti keskustaa ja hiekoitti trapillaan Lukon suorahyökkäyksiä, mutta lauantaina Lukko otti väkisin omansa.

Toisen finaalin käsikirjoitus näytti ensimmäiset 30 minuuttia melko samalta kuin avausottelussa, mutta Eetu Koivistoisen röyhkeä 1–0-maali ylivoimalla vapautti Lukon pelaamista selvästi.

Eetu Koivistoinen laukoi Lukon avausmaalin lauantain toisessa finaalissa.­

Avausmaalin jälkeen Lukko hallitsi tuttuun tyyliin kiekkoa, mutta kiekolliseen peliin tuli lukkomaista dynaamisuutta ja ratkaisevissa hyökkäysalueen murtopeleissä oli vaadittavaa suoraviivaisuutta ja laadukasta tarjontaa.

Sinikeltaisen nelisylinterisen vyörytyksen edessä TPS oli aseeton, kun koronasta toipuva Pekka Virta piiskasi joukkojaan vaihtoaitiossa alusta loppuun.

Kun Lukko on viimeistä piirtoa myöten pelinsä ytimessä, kuten lauantaina, Johtaja Virran Dream Team on ylivertainen joukkue SM-liigassa.

Kuten Lukon apuvalmentaja Erik Hämäläinen totesi toisen ottelun jälkeen C Moren haastattelussa, Lukon peli riittää. Se on nähty tällä kaudella ja etenkin tänä keväänä moneen otteeseen.

On vaikea nähdä tällä hetkellä, ettei Lukko nostaisi Kanada-maljaa ilmaan, jos TPS ei merkittävästi paranna kiekollista peliään maanantaina ja tiistaina.

Lukko oli 1–1-sarjatilanteessa myös välierissä Tampereen Tapparaa vastaan. Tappara tasoitti ottelusarjan toisessa ottelussa Raumalla.

Tämän jälkeen välieräsarja siirtyi Hakametsään, ja ilmassa leijaili epäilyksiä. Taasko Lukko kompuroi konemaisen Tapparan edessä?

Lukko antoi pelinsä puhua puolestaan. Kovassa painetilassa Lukko otti kaksi vakuuttavaa voittoa putkeen.

Lukon 1–0-voittoon päättyneessä neljännessä ottelussa aiheellista porua aiheutti kaksi eriävää tuomiota maalivahdin häirintään liittyen, mutta isossa kuvassa Lukko oli selvästi parempi joukkue.

Kahdessa viimeisessä välierässä Lukko vei laukaukset maalia kohti 53–32. Ykkössektorin maalipaikat menivät Lukolle 17–5. Kolmannessa välierässä Tappara ei saanut yhtään laukausta ykkössektorista.

Selvyyden vuoksi ykkössektoriksi on määritelty tässä tapauksessa b-pisteiden ja maalin välinen alue.

Finaalisarjassa Lukko on vienyt ykkössektorin laukaukset nimiinsä 27–15. Laukaukset maalia kohti ovat Lukolle 76–32.

Tiivistetysti: TPS:n on alettava kääntää 5–5-pelin suuntaa. Pelkällä puolustamisella käy kylmät.

TPS on tämän kauden upein tarina SM-liigassa.

Raimo Helmisen valmentama joukkue on yllättänyt, no, oikeastaan kaikki tällä kaudella. Ulkopuolisten vähättely on sopinut mainiosti nuorekkaalle joukkueelle, joka on Helmisen alaisuudessa hitsautunut ihailtavalla tavalla yhteen.

TPS:sta löytyy näyttöhalua, ratkaisukykyä ja sopivaa turkulaista arroganssia, jolla otteluita käännetään kovissa paikoissa. Lauri Pajuniemi, 21, on tästä kuvaavin esimerkki.

Lauri Pajuniemi on iskenyt tärkeitä maaleja TPS:lle tänä keväänä.­

TPS on osoittanut kerta toisensa jälkeen, että se on yllätysvalmis ryhmä.

Jatkossa TPS:n on yksinkertaisesti pidettävä parempaa huolta kiekosta. Raumalla nähdyllä yksilöiden sykäysten varassa olevalla hyökkäämisellä kahden voiton ottamisesta tulee vaikeaa. Juuso Pärssisen johtama mainio ykkösketju tarvitsee lisää tulitukea.

Kotikaukalossaan TPS:n on päästävä samaan kuin parhaimmillaan HIFK:ta vastaan. Välierissä TPS liikutti kiekkoa rivakasti sivuttais- ja leveyssuunnassa, pelasi kiihtyvästi kohti hyökkäysaluetta ja sai aikaiseksi kiitettävän määrän riistoja syvällä.

Pelin sisällä pienet asiat tekevät suuren eron.

Kahdessa ensimmäisessä finaalissa Lukko pani klinikan pystyyn aloitusympyrässä. Lukko käytti siekailematta hyväkseen TPS:n keskikaistan vihreyttä. Lukko on vienyt aloitukset finaalisarjassa murskaavasti 59-prosenttisesti (80–56).

TPS:n kannalta olisi elintärkeää, että sarjan parhaisiin aloittajiin kuuluva Petteri Wirtanen palaa kokoonpanoon maanantaina. Myös kokeneelta kapteenilta Juhani Jasulta vaaditaan selkeää tasonnostoa.

On selvää, että Rämö, 34, palaa tolppien väliin kolmanteen finaaliotteluun. Sillä ei välttämättä ole suurempaa merkitystä, jos TPS ei saa kiekollista peliään, ennen kaikkea avauspeliään, parempaan kuosiin.

TPS ei voi vain ottaa vastaan ja toivoa kädet ristissä, että Lukko saa hallita kiekkoa mielin määrin ilman tulosta.

Tällä hetkellä todennäköisyydet ovat Lukon puolella, mutta tämä TPS on tottunut uhmaamaan todennäköisyyksiä.