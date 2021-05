Lukko-fanit Salla ja Antti itkivät ilosta ja suuresta surusta – vakavasti sairas isä reagoi enää yhteen asiaan

Raumalaissisarukset toivovat, että heidän vakavasti sairas isänsä ehtisi kokea vielä Lukon mestaruuden.

Joskus voi tuntua siltä, että urheilu on suurempaa kuin elämä itse.

Lauantai oli Raumalla valtavan suuri päivä. Kaupungin sykkivä sydän, jääkiekon SM-liigajoukkue Lukko, voitti ensimmäisen finaaliottelun yli 33 vuoteen, ja ensimmäisen koskaan kotikaupungissaan.

Voitto nosti valtavat ilon tunteet pintaan. Raumalaiset sisarukset Salla Viitasalo ja Antti Hannonen kertoivat itkeneensä Lukon voiton takia – mutta heidän kyyneliinsä sisältyi myös valtavaa murhetta.

– Kyllä itku tuli, eilen ja tänään. Emmekä varmasti olleet ainoita Raumalla, Hannonen kertoi.

– Meillä on nyt muutenkin melko tunteellinen tilanne. Isämme on perheemme suurin Lukko-fani, ja hän taistelee tällä hetkellä hengestään Rauman sairaalassa. Kävimme viikonloppuna viemässä isälle kaikenlaista Lukko-rekvisiittaa, että hän pääsee jonkinlaiseen finaalitunnelmaan, hän jatkoi.

Viitasalo kertoi heidän isänsä olevan käytännössä tiedottomassa tilassa.

– Mutta Lukkoon hän on reagoinut. Se on ainoa asia, johon hän reagoi. Tämä Lukon menestys on asia, joka tuo tällä hetkellä meidänkin elämäämme edes vähän lohtua, Viitasalo sanoi.

– Saimme sovittua hoitajien kanssa, että voimme viedä isälle Lukko-tavaraa. On jollain tavalla positiivista ajatella, että jospa isäkin saisi voimia Lukon menestyksestä, Hannonen lisäsi.

Salla Viitasalo ja Antti Hannonen toivovat, että heidän isänsä ehtii vielä kokea Lukon mestaruuden.­

Sisarusten mukaan heidän isänsä on ollut Lukko-fani aivan pienestä pitäen. Sairaalaan tämä joutui kaksi viikkoa sitten. Kyse ei ole koronasta, he tähdentävät.

– Hän on ollut kaksi viikkoa sairaalassa tosi huonossa tilassa, emmekä tiedä, miten tässä käy. Lauantaina kävin katsomassa isää ennen peliä ja laitoin Radio Ramonan päälle, että hän saa kuunnella Lukon peliä, Viitasalo kertoo.

– Ei myöskään tarkkaan tiedetä, millaista hänen aivotoimintansa on. Tänään menin hänen luokseen näissä Lukko-vaatteissani ja kysyin, tunnetko minut. Isä vastasi: ”No tunnen!” Viitasalo kertoo liikuttuneena.

Tässä vaiheessa kaikkien paikallaolijoiden sanat takertuvat kurkkuun. Hannosen ja Viitasalon seurassa oleva Toni Setälä saa kuitenkin sanottua sen, mitä kaikki ajattelevat.

– Hän kokee vielä Lukon mestaruuden. Siihen ei mene kuin pari kolme päivää.

– Mää niiiin toivon sitä, Viitasalo sanoo ääni väristen.

Lukon mestaruus olisi mitä ilmeisimmin isänkin hartain toive.