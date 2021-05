Kommentti: Raimo Helmiselle ja hänen ruutuviholleen hihiteltiin – tämän takia naurut on nyt naurettu ja iki-Ilves vei TPS:n finaaliin

Varsinkin valmentajauran alussa Raimo Helmisen puheet tuppasivat lipsua liikaa tieräksää, tieräksää -linjalle, kirjoittaa toimittaja Tuomas Arkimies.

Pakkohan tästä on ny tehrä vähä numeroo, vaikka vaatimattomuudestaan tunnettu Raimo Helminen ei sellaisesta niin välittäisikään.

Turun Palloseuralle ei ennen SM-liigakauden paljon toivoa annettu. Ei siihen uskottu oikein pudotuspeleissäkään. Mutta niin vain perinteikäs turkulaisseura paineli loppuotteluihin umpitamperelaisen päävalmentajansa Raimo Helmisen, 57, johdolla.

Helmisen ansiot pelaajana tiedetään, mutta valmentajana häntä on väheksytty. Hänelle on naureskeltu yhtenäiseksi ylistetyn suomalaisen valmentajayhteisönkin keskuudessa. Helmisen ruutuvihko ja paksu ”Mansen” murre riittivät osalle syyksi hihitellä nurkan takana.

Nyt ainakin osalle naureskelijoista on lyöty jauhot suuhun.

Mutta tätä ei pidä käsittää väärin. Ei Helminen ole TPS:n menestystä yksin aikaan saanut. Ja Helminen itse on taatusti viimeinen mies, joka sellaista väittäisi.

TPS:ssa on nyt hyvä meininki. Peliä pelataan rohkeasti, ja nuoret pelaajat selvästi nauttivat tilanteesta, pudotuspelien tarjoamasta haasteesta ja isosta mahdollisuudesta. Kyse ei ole mistään väsähtäneestä ”mennään nauttimaan” -kiekkokliseestä vaan Tepsin peli on aidosti ennakkoluulotonta ja raikasta. Se on jopa riskialtista, mutta kun pelaajat ovat sitoutuneet joukkueeseen ja tukevat pelitilanteissa toinen toisiaan, niin tulosta tulee.

Muukalaislegioonaksikin matkan varrella ristityn TPS:n ryhmädynamiikka vaikuttaa erinomaiselta. Ryhmä on siis hitsautunut yhteen, ja tällä on lopulta valtava merkitys lopputulokseen niin kuin kaikki joukkueurheilua tuntevat tietävät.

Kai päävalmentajallakin on tällaisen ilmapiirin luomisessa jokin ansio?

Helminen itse jakaa kiitosta pelaajilleen ja valmennusryhmälleen. Helmisen entiset maajoukkuetoverit Kimmo Rintanen ja Sami Salo sekä valmennusryhmään kuuluvat Ari Moisanen, Risto Rosendahl ja Janne Hietaniemi ovat hekin onnistuneet työssään. Onko Helminen edes ykkösvalmentaja sanan varsinaisessa ja perinteisessä merkityksessä? Mutta onko sillä lopulta edes kauheasti väliä, koska homma joka tapauksessa toimii.

Raimo Helminen ja TPS ovat onnistuneet tällä kaudella.­

Osa kiekkoväestä on epäillyt Helmisen kykyjä nimenomaan päävalmentajana. Häntä on pidetty lähtökohtaisesti parempana apuvalmentajana kuin ykköskoutsina. Helminen onkin ollut valtaosan valmentajan urastaan apujoukoissa. TPS:ssakin hänen pestinsä vastuuvalmentajana päättyy menestyksestä huolimatta jo tämän kauden jälkeen.

Ilveksen päävalmentajan paikalta Helminen sai rumat potkut valmentajauransa alkutaipaleella 2013. Seura oli sekaisin ja iki-Ilves Helminen liian kovassa paikassa. Hän itse on puhunut tapauksesta lähinnä diplomaattiseen sävyyn.

Helmisen soveltuvuuden paremmin apuvalmentajaksi voi nähdä myös luonnekysymyksenä. Hän tuskin on ensimmäisenä valmennusryhmästä kyseenalaistamassa päävalmentaja X:n osaamista ja pelaamassa valtapelejä tämän selän takana. Itse asiassa päävalmentaja X:n on helppo ottaa Helminen valmennusryhmäänsä, sillä samassa paketissa saa nöyrän apurin, jolla on entisen huippupelaajan vaistot ja aitoa halua ja paloa auttaa joukkuetta. Esimerkiksi Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen on kehunut Helmisen intohimoista asennetta sekä kykyä erottaa pieniä, mutta lopulta hyvin tärkeitä yksityiskohtia pelin sisältä.

Mutta entäs ne suuret linjat sitten? Helmisen työtä läheltä seuranneet sanovat, että isoin ongelma on ollut ulosannissa. Kaikki Helmisen peliuraa vähänkään tuntevat tietävät, että pelikäsitystä piisaa. Eri asia sitten on, miten se saadaan valmennuksellisesti kiteytettyä haluttuun pelitapaan ja etenkin se, että meneekö haluttu asia pelaajille ymmärrettävässä muodossa perille.

Varsinkin valmentajauran alussa Helmisen puheet tuppasivat lipsua liikaa tieräksää, tieräksää -linjalle. Tämän on Helminen itsekin myöntänyt. Hän on todennut, että oma ulosanti pitää kehittää sellaiseksi, että pelaajat myös sisäistävät halutut asiat.

– Oommää siinä vähä kehittyny, Helminen sanoi muutama vuosi sitten.

Sisäpiirin mukaan Helminen on kehittynyt valmentamisessaan kokonaisvaltaisesti. Eikä menestyminen jää ainakaan asenteesta kiinni.

– Se on valmentamisessa hianointa, ku näkee pelaajien pelaavan toisilleen. Kun ihan koko joukkue tieräksää puhaltaa yhteen hiileen ja voitetaan.