Kommentti: Videofarssi alleviivaa SM-liigan valtavaa ongelmaa – nyt edes tuomarit eivät tiedä, miten sääntöjä pitäisi tulkita

Epätietoisuudesta ja linjattomuudesta on puhuttu lukemattomia kertoja kyseenalaisten pelikieltotapausten jälkeen, ja nyt samat ongelmat toistuvat videotarkastuksissa, kirjoittaa Teemu Suvinen.

SM-liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn sanoo, että hänen mielestään erotuomarit tulkitsivat tilannetta virheellisesti hylätessään Tapparan kohumaalin ratkaisevaksi jääneessä välieräottelussa Lukkoa vastaan.

On helppo olla samaa mieltä näkemyksestä, ettei Patrik Virran kontaktin Lassi Lehtiseen voi aukottomasti sanoa vaikuttaneen maalivahdin torjuntatyöskentelyyn ja maalin estämiseen, kuten Rönnin mukaan hylkäämistilanteessa pitäisi tapahtua.

Kun SM-liigan sääntötulkintoja linjaava erotuomarijohtaja Rönn sanoo henkilökohtaisena mielipiteenään, että maali olisi pitänyt hyväksyä, voi lausunnon olettaa edustavan liigan ”korkeamman tahon” linjaa.

On annettava pisteet siitä, että Rönn kertoo mielipiteensä eikä täysin suojaudu tulkinnanvaraisten sääntöpykälien taakse, mutta SM-liigan uskottavuus murenee silmissä, kun näin ratkaisevia maalituomioita oiotaan jälkikäteen.

Herää kysymys, että kuinka systeemiin voi jatkossa enää luottaa? Jos tilannehuone ja erotuomarit päätyvät yhteistyössä täysin eriävään näkemykseen kuin liigan erotuomarijohtaja, niin ohjeet eivät ole selkeät tai sitten ne eivät ole menneet perille.

Tällaista keskustelua videotuomioista ei missään nimessä pitäisi joutua käymään keskellä kiivainta pudotuspelikevättä.

Rönnin mukaan epäselvien ja kyseenalaisten tilanteiden linjaukset on käyty ennen kautta läpi tuomareiden ja joukkueiden kanssa. Se kuitenkin nähtiin jälleen kerran, etteivät edes tuomarit kunnolla tiedä, miten sääntökirjaa missäkin tilanteissa tulkitaan.

Puhumattakaan pelaajista ja valmentajista, jotka ovat toistaneet ongelman vakavuutta jo vuosien ajan. Kuten maanantaina nähtiin, tilanne on edelleen sekasortoinen.

Valmentajien haastoja ja videotarkastuksia on kritisoitu syystä, mutta niistä tuskin enää luovutaan. Sääntökirjan ja tulkintaprosessien on kuitenkin kehityttävä.

Voisiko maalivahdin häirintää koskevasta sääntöpykälästä pienentää tulkintamahdollisuutta tai pitäisikö valmentajien haasto-oikeutta kaventaa entisestään? Tuskin kukaan laji-ihminen on nauttinut videosulkeisista, joissa tutkitaan mitättömiä hipaisuja, joiden merkitys pelin kulkuun on olematon.

Se ainakin on selvää, että kaikkien toimijoiden on oltava nykyistä huomattavasti paremmin perillä sääntöjen tulkinnoista ja kurinpidon periaatteista. Epätietoisuudesta ja linjattomuudesta on puhuttu lukemattomia kertoja kyseenalaisten pelikieltotapausten jälkeen, ja nyt samat ongelmat toistuvat videotarkastuksissa.

Ennen finaalien alkamista SM-liigan johtoportaalla on viimeinen hetki teroittaa joukkueille, erotuomareille ja videotuomareille vallitsevat sääntölinjaukset ja tulkinnat, jotta finaalit eivät jää ihmisten mieliin vastaavanlaisista videofarsseista.