Eemil Viro, 19, laukoi TPS:n finaaliin – lähetti vielä kuitin HIFK:n maalivahdille: ”Toivottavasti on ilmapatja pumpattuna”

TPS upotti HIFK:n ja eteni SM-liigan finaaleihin.

TPS-HIFK 3–2 ja

Otteluvoitot 3–1

TPS finaaliin, HIFK pronssiotteluun

TPS:n ja HIFK:n välinen välieräsarja ratkesi turkulaisten eduksi, kun nuori puolustajalupaus Eemil Viro iski viimeisen niitin HIFK:n arkkuun neljännen osaottelun ensimmäisessä jatkoerässä. Samalla turkulaiset etenivät SM-liigan finaalipeleihin yhdentoista vuoden tauon jälkeen. Se on temppu, jollaista kukaan ei uskonut näkevänsä vielä muutama viikko sitten.

– Aivan huikea fiilis. Kiekko pomppi siinä maalin edessä, ja satuin olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Sain puttailla kiekon siitä tyhjään maaliin, 19-vuotias Viro kertasi jatkoerän tapahtumia.

Hieman voittotunnelmaa latistaa se, että ratkaisumaali meni lähes kaikilta jääkiekkoa seuraavilta ohi, sillä koronarajoitusten tyhjentämien katsomoiden lisäksi maalia ei nähty myöskään televisiokuvissa teknisten ongelmien takia.

– Kyllä se vähän harmittaa, että kukaan ei nähnyt sitä maalia. Toivottavasti sen klipin saisi jostain kaivettua, niin voin sitten kavereille näyttää sitä uusintana. Tärkeintä on kuitenkin, että joukkue oli paikalla näkemässä, Viro naurahti.

TPS:n taival finaaleihin sisältää kaikki täydellisen urheilutarinan ainekset. Nuori joukkue nousi epäilijöiden ihmetykseksi kärkikahinoihin jo runkosarjassa. Pudotuspelikevät alkoi yskien Pelicansia vastaan, mutta ottelusarja ratkesi lopulta turkulaisille. HIFK:n piti kuitenkin olla liian iso kanto kaskessa. Viimeistään ykkösmaalivahti Andrei Karejevin loukkaantumisen piti viedä turkulaisten viimeisetkin finaalimahdollisuudet.

Esiin astui kuitenkin joukko nuoria pelaajia, jotka upottivat osumillaan nimekkään HIFK-miehistön. Lisäksi tolppien väliin hälytetty Karri Rämö on parhaillaan niin kuumassa vedossa, että Karejevia tuskin maalinsuulla kaipaillaan. Silti TPS:n päätyminen finaaleihin on niin yllättävää, että taikurit ovat itsekin hieman hämillään.

– Silloin kun me vakiinnutimme paikkamme kolmen parhaan joukossa runkosarjassa, niin usko alkoi kasvaa, että tällä joukkueella voidaan mennä pitkälle. Tämä HIFK:n kaataminen välierässä on nyt sitten viimeistään se hetki, jolloin kaikki ymmärtävät, millainen joukkue meillä on, Viro pohti.

TPS:n joukkueen runko koostuu nuorista pelaajista, mikä on näkynyt pudotuspeleissä energisyytenä ja pelirohkeutena. Kauden aikana pelaajien iästä on noussut jopa pienimuotoinen kohu, kun 19-vuotias Viro lausui vanhemmista pelaajista tavalla, johon muun muassa HIFK:n maalinsuuta vartioinut Frans Tuohimaa reagoi kipakasti. Nyt Viro kuittaa vielä kerran takaisin.

– Onhan se mukavaa lähettää kaveri kesälomille. Toivottavasti Tuohimaalla on ilmapatja pumpattuna valmiiksi, Viro veisteli.

Eemil Viro nautti päästessään kuittailemaan HIFK:n maalivahdille Frans Tuohimaalle (kuvassa keskellä).­

Myös TPS:n päävalmentaja Raimo Helminen voi tällä hetkellä myhäillä tyytyväisenä. Jos ”Raipe” olisi pullisteluun taipuvaa tyyppiä, niin nyt olisi todellakin aihetta pieneen itsekehuun. Mutta kuten kaikki tietävät, hän ei ole.

– Valmennusjohdon kanssa pohdimme juuri, että ei me kyllä elokuun alussa uhottu, että finaaleissa pelaamme. Olemme todella ylpeitä jätkien puolesta. Sieltä me vain tänäänkin nousimme voittoon. Se on uskomaton suoritus, Helminen analysoi.

Seuraavaksi Helmisen TPS joutuu kovimpaan mahdolliseen testiin. Vastaan tulee SM-liigakautta suvereenisti hallinnut Lukko, jota vastaan turkulaiset ovat auttamattomasti altavastaajia. Helmisen pelikirjassa Lukon kaatoon lähdetään yksinkertaisilla opeilla.

Millä tavalla Lukko kaatuu finaaleissa, Raipe?

– Siitä vaan! Rohkeasti. Ei ole mitään muuta tapaa, Helminen kiteytti.