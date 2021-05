Kommentti: TPS:n satumainen kausi henkilöityy parhaiten 19-vuotiaaseen hymypoikaan

TPS:n finaaliin vienyt voittomaali meni turkulaisten näkökulmasta katsoen täysin oikealle pelaajalle, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Eemil Viro on noussut kauden edetessä entistä isompaan rooliin TPS:n alakerrassa.­

Poikkeuskausi saa poikkeuksellisen finaaliparin. Rauman Lukko vastaan Turun Palloseura.

Ensiksi mainitun ”pitikin” pelata Suomen mestaruudesta tänä keväänä, mutta TPS:n nousu finaaleihin on yksi kovimmista sensaatiosta SM-liigan lähihistoriassa.

En uskonut, että TPS menestyy tällä kaudella. Arvioimme klassisessa kausioppaassamme TPS:n runkosarjan kahdeksanneksi.

TPS lähti kauteen täynnä kysymysmerkkejä. Tästä kieli jo päävalmentaja Raimo Helmisen sopimuksen pituus.

Helminen teki poikkeuksellisesti vain vuoden sopimuksen ja kokoonpano vuorattiin kymmenellä ulkomaalaispelaajalla. Niin sanotusta muukalaislegioonasta on hitsautunut kauden aikana voittava kollektiivi.

TPS:n pelaajakoordinaattori Tomi Kallio ansaitsee kunniaa, sillä hän on hankkinut Turkuun potentiaalisten lahjakkuuksien tueksi rutinoituneita ammattilaispelaajia, joista moni on noussut merkittävään rooliin kauden aikana.

TPS:n ryhmä on kiehtova sekoitus nuoruutta ja kokemusta. Ydinryhmästä löytyy Juuso Pärssisen, Lauri Pajuniemen, Markus Nurmen, Ruslan Ishakovin ja Eemil Viron kaltaisia nuoria oria, joita ei huimaa kovissa paikoissa.

Viro, 19, on noussut jo kahdesti tänä keväänä mustavalkoisten sankariksi kriittisellä hetkellä. Puolivälierissä Pelicansia vastaan hän vei TPS:n välierien porteille. Nyt tuli vielä kovempi jytky neljännen välieräottelun jatkoerässä.

Harmi vain, ettei kukaan Turkuhallin ulkopuolella nähnyt voittomaalin syntymistä.

Poikkeuskauden toistaiseksi tärkeimmällä telkkarihetkellä C Moren tv-lähetys kyykkäsi äärimmäisen noloon aikaan. Meriselityksen mukaan kyse oli sähkökatkosta, joka tapahtui SM-liigan tuotantokeskuksessa Isossa Pajassa.

Voittomaalissa oli vahvaa symboliikkaa, sillä TPS:n satumaisen nousujohteinen kausi henkilöityy parhaiten juuri Viroon.

Nuorten Leijonien luottopuolustaja on ottanut huimia kehitysaskelia tällä kaudella. Alati hymyilevä nuorukainen on nyt yksi joukkueensa tärkeimmistä puolustajista ja pelirohkeuden ruumiillistuma.

Tarinallisuus ulottuu myös TPS:n kokeneeseen osastoon.

Rosterissa on nuorten vastuunkantajien lisäksi kultakypärä Josh Kestnerin, Ville Lajusen, Juhani Jasun ja HIFK-sarjassa pinnalle yllättäen ponnahtaneen maalivahti Karri Rämön, 34, kaltaisia kokeneita pelaajia, jotka tuovat tarvittavaa tasapainoa nuoriso-osaston rinnalle.

TPS lähtee finaalisarjaan aika herkullisesta tilanteesta. Runkosarjassa kolmanneksi sijoittuneella joukkueella on vain voitettavaa. Kauden ykkösjoukkueella Lukolla on kaikki paineet.

Lukko pelaa finaaleissa ensimmäisen kerran sitten kevään 1988. Tätä hetkeä Raumalla on odotettu vuosikymmenien ajan.

Lukossa on tehty viime vuodet laadukasta ja määrätietoista urheilutyötä, joten on enemmän kuin ansaittua, että Pekka Virran vetämä neljän vuoden projekti huipentuu finaalisarjaan.

Lukko pelaa SM-liigan edistyneintä ja dynaamisinta jääkiekkoa. Siitä isoin sulka kuuluu Virran hattuun.

Kunniaa ansaitsee myös urheilujohtaja Kalle Sahlstedt. Johtaja Virran Dream Teamissa näkyy Sahlstedtin vahva kädenjälki.

Lukon materiaali on huikaisevaa luokkaa SM-liigaan. Puolustuskalusto on sarjan selvästi laadukkain, kuten on myös hyökkäys.

Lukon joukkueen syvyys ja roolitukset tekevät siitä paperilla lähes mahdottoman kaadettavan, mutta poikkeuskausi on osoittanut arvaamattomuutensa.