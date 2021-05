SM-liigan tv-lähetys katkesi huippujännittävän välierän ratkaisuhetkellä – MTV:n urheilupäällikkö kertoo, mitä tapahtui

MTV:n urheilupäällikkö Markus Autero kuvailee tilannetta äärettömän valitettavaksi.

Jääkiekon SM-liigan tv-lähetys C Morella ja TeliaTV:ssä pimeni maanantai-iltana kesken TPS–HIFK-välieräottelun jatkoajan.

MTV:n urheilupäällikkö Markus Autero kertoo, että kyse oli sähkökatkosta, joka tapahtui SM-liigan tuotantokeskuksessa Isossa Pajassa. Tämän vuoksi koko lähetys meni poikki.

– Tämä on äärettömän valitettava asia, että näin kävi. Kysymys on tosiaan sähkökatkosta, ja siihen on hirveän vaikea itse vaikuttaa, jos tällainen tilanne tulee eteen, Autero kertoo IS:lle.

Autero kertoo, että vian syytä selvitetään edelleen. Akuutein kiire on kuitenkin ohi, koska ottelu ratkesi sähkökatkon aikana. TPS voitti ja eteni SM-liigan finaaliin.

– Kaikki virrat on mennyt pimeäksi ja sähköt poikki, niin silloin loppuu lähetys.