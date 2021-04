Tämä mies on kullanarvoinen duunari HIFK:n tähtisikermässä – ”Todella arvokas pelaaja meille”

Teemu Tallberg, 29, on tärkeä pelaaja IFK:lle.

Helsingin IFK:n kokoonpano on täynnä laatua ja nimimiehiä. Löytyy NHL:ään ykköskierroksella varatut lahjakkuudet Anton Lundell, 19, ja Henrik Borgström, 23.

On kevään 2019 maailmanmestari Jere Sallista ja SM-liigan pistepörssin voittajaa Ville Leskistä. Kärki on terävä ja iskukykyinen, mutta HIFK:n kokoonpanon vahvuus on sen monipuolisuudessa.

Tähtien rinnalle hyökkäykseen tarvitaan Teemu Tallbergin kaltaisia luotettavia työhevosia, jotka tekevät juuri sitä raastavaa työtä, joka on arvossaan etenkin keväisin.

Torstaina välieräavauksessa TPS:ää vastaan Alex Broadhurstin (0+1) johtama ketju, laidoilla Sebastian Dyk (2+1) ja Tallberg (1+1), oli HIFK:n keihäänkärki, kun HIFK otti ensimmäisen kiinnityksen 4–1-voitolla.

– Ketjun kemiat toimivat hyvin. Tallberg on ketjun työmies, joka tekee myös hyvin pisteitä. ”Talella” on aika iso ruutu siinä, että hän tekee ketjusta paremman työnteon kautta, kehui päävalmentaja Jarno Pikkarainen.

29-vuotias Tallberg on kiertänyt pitkän reitin ennen läpimurtoaan HIFK:n tulosketjussa.

Tallberg debytoi liigajäillä HIFK:n paidassa kaudella 2009–10. Paikka Edarissa oli kuitenkin monta vuotta kiven alla, joten Tallberg teki kuten moni muu ja lähti maakuntakierrokselle.

Tapparasta matka vei Mestikseen SaPKon ja KooKoon paitaan.

Mestiksessä Tallberg pääsi pelaamaan hyökkäävämmässä roolissa, mikä edesauttoi siirtymistä takaisin liigaan nousijajoukkue Sportin riveissä.

– Aika Mestiksessä oli enemmän sitä, että opin olemaan parempi urheilija. En ollut aiemmin kokonaisvaltaisesti tai urheilullisesti valmis olemaan liigapelaaja. Näin mitä se oikeasti vaatii, jos haluan päästä takaisin liigaan, Tallberg myönsi.

Sportista matka jatkui Jukureihin, missä Tallberg teki kaudella 2016–17 liigauransa ennätyspisteet 13+15=28. Seuraavalla kaudella tahti pysyi sen verran lupaavana, että HIFK kiinnostui hänestä.

Paluu keväällä 2018 HIFK:hon oli pitkään odotettu hetki.

– Se oli takaraivossa koko ajan. HIFK on rakas seura. Täällä pelasin junnuvuodet ja kotini on täällä, Tallberg kertoi.

Tällä kaudella Tallberg on pelannut kotiseurassaan uransa parasta ja tasapainoisinta lätkää.

Härkämäinen laitahyökkääjä muodostaa harmonisen ja hyvin roolitetun kakkosketjun Broadhurstin ja Dykin kanssa.

– Tykkään pelata Sebastianin ja Alexin kanssa. Ketjussa on taitoa, nopeutta, laukaustaitoa. Itse yritän tasapainottaa siinä vääntämällä kulmissa ja luomalla irtokiekkoja sitä kautta, Tallberg kertoo.

HIFK:n pudotuspelien kovin tehomies Dyk antaa vuolaat kiitokset työteliäille ketjukavereilleen rasvaisten hommien hoidosta.

– Löydämme toisemme hyvin kentällä. Saan kiittää ketjukavereitani siitä, että he luovat tilaa ja jakavat kiekkoa, Dyk kehui.

Tallberg ei ole jäänyt pelkäksi kivimieheksi tehoketjussa. Runkosarjassa hän teki tulosta 0,62 pisteen tahdilla, mikä tarkoittaisi täydellä kaudella 37 pisteen kautta. Viime kaudella pistekeskiarvo oli 0,27.

– Hänen itseluottamuksensa on noussut koko ajan. Hänellä on sikälikin iso rooli, että hän pelaa meillä niin yli- kuin alivoimaa. Todella arvokas pelaaja meille, sanoi Pikkarainen.