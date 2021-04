Liian pieneksi torpattu Christian Heljanko kasvoi isoksi hahmoksi – pysähtyykö mestarisuosikki Lukko SM-liigan kuumimpaan maalivahtiin?

Christian Heljanko, 24, on käynyt pitkän tien kestomenestyjä Tapparan ykkösvahdiksi.

Christian Heljanko on esiintynyt Tapparan maalilla terävästi.­

Liian pieni. Pää ei kestä. Sulaa keväisin.

Juha Metsola sai kuulla samoja epäilyjä vuodesta toiseen, kun 177-senttinen maalivahti torjui Tampereen Tapparan maalilla 2010-luvun alkupuolella.

SM-liigan parhaaksi maalivahdiksi kaudella 2014–15 valittu Metsola siirtyi kauden jälkeen KHL:ään, missä hän on noussut pelipaikkansa parhaimmistoon. Viime kaudella Metsola valittiin KHL:n parhaaksi maalivahdiksi.

Tapparan tolppien välissä valta on vaihtunut, mutta ilmassa on samoja epäilyksiä kuin Metsolan aikana.

Tapparan 24-vuotias ykkösvahti Christian Heljanko (182 cm ja 76 kg) on tottunut vastaavanlaiseen vähättelyyn uransa aikana.

– En ole aiemmin edes miettinyt NHL:ää, koska kaikki ovat torpanneet minut liian pieneksi eikä yksikään scoutti ollut kiinnostunut, vaikka junnuissa olin hyvä omissa sarjoissani. Siksi olen ajatellut, että urani on täällä Suomessa tai muualla Euroopassa, Heljanko kertoo.

Ei välttämättä.

Tällä hetkellä Heljanko on SM-liigan kuumavireisin maalivahti ja Tapparan kannujahdin tärkeimpiä pelaajia, kun välierät käynnistyvät torstaina.

Kirvesrintojen tolppien välissä on nähty 2010-luvun aikana kovan luokan ykkösvahteja, kuten Metsola, Tomi Karhunen ja Dominik Hrachovina. Kaikki ovat vuorollaan kantaneet Tapparaa keväisin.

Nyt kunniakasta traditiota pyrkii jatkamaan Heljanko, joka tietää olevansa polttopisteessä.

– Suomessa on muutama joukkue, missä on isommat paineet pelata kuin muualla, hän muistuttaa.

Tappara on yksi näistä.

– Monissa peleissä runkosarjassa ei ole periaatteessa kuin hävittävää. Kun torjuu voiton, niin ajatellaan, että niin sen pitikin mennä. Kun häviää, veskaria pidetään ihan paskana, Heljanko kuvailee.

Heljangon on pitänyt oppia käsittelemään ja sietämään tätä asetelmaa Tapparassa.

– Olen kääntänyt sen voimavaraksi. Uskon, että tämä on ollut minulle hyvä koulu ja hautomo. Mikään ei ole tullut helpolla, Heljanko sanoo.

Heljanko siirtyi Tapparan organisaatioon kaudeksi 2016–17. Ensimmäisellä kaudella hän haki peliminuutteja lainapestin kautta Mestiksen LeKissä.

Seuraavalla kaudella Heljanko debytoi Tapparan liigajoukkueen maalilla, mutta vastuu jäi kakkosvahdin roolissa pieneksi.

– Joka vuosi olen pystynyt ottamaan askelia eteenpäin fyysisellä, henkisellä ja pelillisellä puolella.

– Ei se vaan kaikilla mene sormia napsauttamalla niin, että hyppää Mestiksestä sarjaporrasta ylemmäs. Se ei ole niin helppoa. Se on vaatinut paljon hommia ja kärsivällisyyttä, kertoo Heljanko.

Tapparan maali on ollut viime kuukaudet Heljangon valtakuntaa.­

Ensimmäisen kerran Heljanko pääsi nauttimaan ykkösvahdin roolista SM-liigassa kaudella 2018–19, kun hän torjui Tapparan maalilla 47 ottelua runkosarjassa ja 11 pudotuspeliä.

Ykköstorjujan paikka ei ole ollut missään vaiheessa kirkossa kuulutettu. Viime kaudella Heljanko jakoi vastuun Michael Garteigin kanssa.

– Kova kilpailutilanne on leimannut uraani HIFK:n junnuista lähtien. Aina olen joutunut jakamaan pelejä. Jälkikäteen olen kiitellytkin sitä. Se on ollut pirun hyvä, Heljanko kokee.

– En usko siihen, että aina saa pelata 90 pinnaa peleistä, vaikka menisi miten tahansa. Pitää olla aina tietynlainen paine onnistua, jos haluaa pelata. Treeneissä ja peleissä joutuu koko ajan olemaan parhaimmillaan, jos haluaa pelata.

Täksi kaudeksi Tappara hankki kirittäjäksi kevään 2017 mestarivahdin Hrachovinan, mutta marssijärjestys on ollut alkukauden jälkeen selvä.

Hrachovina on hapuillut ja Heljanko on ottanut tasaisemmin mustaa kiinni.

Tapparan maali on ollut viime kuukaudet Heljangon valtakuntaa.

Poikkeuskauden aikana Heljanko on urakoinut uransa kovimman pätkän. Kevätkaudella peliminuutteja tuli rapealla tahdilla.

– Pelasin käytännössä 63 päivään 28 peliä. Se alkaa olla NHL:n pudotuspelitahtia, jos vetäisi kaikki ottelusarjat seitsemän pelin mittaisina, laskeskelee Heljanko.

– Normaalilla kaudella, vaikka pelaisi kaikki 60 peliä, kuormitus ei ole noin kova, koska välissä on maajoukkuetaukoja ja muuta. Kova kevät, mutta samahan se oli kaikille kenttäpelaajillekin.

– Ei auta valittaa, kun on kulkenut ihan kivasti.

Heljanko kokee kehittyneensä erityisen paljon kahden viime vuoden aikana, kun hän on tehnyt töitä Tapparan maalivahtivalmentaja Aki Näykin kanssa.

– Olemme tehneet Akin kanssa paljon ekstrahommia, ja sitä kautta pelaamisestani on tullut paljon jämäkämpää ja toistettavampaa.

– Henkisellä puolella olen oppinut sen, että tasainen huippusuoritus ei tule itsestään. Se pitää joka päivä pumpata esiin, sanoo Heljanko, joka opiskelee pelihommien ohella ammattikorkeakoulussa liiketaloutta.

Jos kehityskäyrä jatkuu samanlaisena, Heljanko voi olla yksi seuraavista suomalaisista liigavahdeista, joka lähtee tavoittelemaan unelmaansa Pohjois-Amerikkaan.

– NHL on jossain siellä horisontissa unelmana. Tavoitteet pitää olla korkealla.

Heljanko on mielissään siitä, että SM-liigasta on lähtenyt viime vuosien aikana kirkkaisiin valoihin päälle parikymppisiä potentiaalisia suomalaisvahteja, jotka ovat rakentaneet uraansa maltilla.

– Viime vuosina on nähty, että jos on tarpeeksi hyvä, eivät ne sentit ratkaise. Suomesta on lähtenyt Emil Larmia ja Kevin Lankista, jotka ovat tehneet NHL-diilin. Pitää olla vain tarpeeksi hyvä, jotta puhelin soi.

Heljanko on yksi suurimmista syistä, miksi Tappara pelaa SM-liigan välierissä, nyt ennätyksellisesti kahdeksatta kertaa peräkkäin.

Porvoon Huntersin kasvatin pelaaminen on ollut kauden aikana muun joukkueen tavoin ailahtelevaa, mutta puolivälierissä KalPaa vastaan Heljanko piti ratkaisevilla hetkillä joukkuettaan pystyssä.

– Kolme ensimmäistä peliä olimme vähän ottavana osapuolena. Huonommalla tuurilla pelit olisivat voineet kääntyä toisin päin, mutta tiukkoina hetkinä jätkiä nousi esiin.

Runkosarjan vuoristoratamainen meno on Heljangon mukaan tasaantunut kevättä kohti.

– Kun runkosarjaa oli muutama viikko jäljellä, alkoi aistia, että porukka alkaa hitsautua yhteen, pelasimme yhtenäisimmin ja saimme alle hyviä pelejä. Sen näki KalPa-sarjassa. Se oli ihan erilaista pelaamista kuin runkosarjan 50 ensimmäistä peliä, mikä oli aika ailahtelevaa.

Tappara on kokenut paljon vastatuulta ja vaihtuvuutta tällä kaudella. Vasta nyt joukkue huokuu tutumpaa tapparalaista harmoniaa.

– Johtavat pelaajat näyttävät esimerkkiä ja ratkovat pelejä. Lisäksi meillä on tällä hetkellä hyvä sekoitus nuoruutta mukana.