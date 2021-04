Kärpille kova paluumuuttaja! Maailmanmestari Atte Ohtamaa, 33, palaa Ouluun

Puolustaja Atte Ohtamaa palaa kärppäpaitaan ulkomaanvuosien jälkeen.

Vuoden 2019 maailmanmestarijoukkueessa pelannut Atte Ohtamaa palaa Oulun Kärppiin.

Oululaisjoukkue tiedotti asiasta keskiviikkona.

Ohtamaa, 33, teki vuonna 2018 Kärppien kanssa viisivuotisen sopimuksen. Sopimuksessa oli optio kahdelle kaudelle ulkomailla. Ohtamaa pelasi kaudella 2019–2020 HC Luganossa ja Barys Nur-Sultanissa ja kauden 2020–2021 Lokomotiv Yaroslavlissa.

Nyt solmittu sopimus kattaa kaudet 2021–2023.

– Fiilis paluusta Ouluun on todella hyvä. Kausi 2018–2019 oli mahtavaa aikaa ja olen onnellinen, että pääsin vielä käyttämään optioni käydä maailmalla. Viimeiset pari kautta olivat mahtava kokemus ja oli hienoa, että pääsin vielä näkemään Sveitsin ja KHL:n. Nyt on kuitenkin mahtavaa palata Ouluun, Ohtamaa kommentoi Kärppien tiedotteessa.

Nivala Cowboysin kasvatti siirtyi Kärppiin B-juniori-ikäisenä. Hän pelasi Kärpissä edellisen kerran kaudella 2018–2019. Kausi päättyi SM-hopeaan.

Hän on voittanut Kärpissä kaksi Suomen mestaruutta vuosina 2008 ja 2014. Lisäksi hän on urallaan juhlinut KHL:n mestaruutta AK Bars Kazanissa 2018. Leijonissa puolustaja on 2019 maailmanmestaruuden lisäksi saavuttanut kaksi MM-hopeaa.

– Atte on kansainvälisen tason huippupelaaja ja valtavan iso palanen meidän tulevan kauden pakistoamme. Toivotetaan Atte lämpimästi takaisin Kärppä-paitaan. Hän tuo joukkueeseen johtajuutta ja tekee varmasti niitä asioita, mitä voittavassa joukkueessa täytyy tehdä, Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho kommentoi tiedotteessa.

Oulun Kärpät tiedotti keskiviikkona myös Ludwig Byströmin, Veli-Matti Tiuraniemen ja Jaakko Niskalan jatkosopimuksista. Lisäksi oululaisseura solmi Arttu Paason kanssa kolmen vuoden sopimuksen.