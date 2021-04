Pysäyttääkö TPS nousukuntoisen HIFK:n ja kestääkö Lukon kantti? Näin SM-liigan räjähdysherkissä välieräpareissa käy

SM-liigan välierät käynnistyvät ensi torstaina. IS analysoi otteluparien kuumimmat puheenaiheet ja jatkoon menijät.

Jääkiekon SM-liigan välieräparit varmistuivat sunnuntaina, kun TPS kukisti Pelicansin kolmannen kerran.

TPS saa välierissä vastaansa Kärpät puolivälierissä tylsyttäneen HIFK:n. Runkosarjan voittaja Lukko kohtaa kiekkokeväiden kestomenestyjän Tapparan.

Paras viidestä -formaatilla pelattavat välierät käynnistyvät torstaina.

Ilta-Sanomat analysoi kutkuttavat välieräparit ja sen, ketkä jatkavat kevättään finaaleissa.

Lukko-Tappara

Aijai, klassinen välieräpari

Kaksi äijämäistä ja urheilullista joukkuetta ovat kohdanneet välierissä monena keväänä.

Tällä kertaa asetelma on selkeä: mestarisuosikki Lukko lähtee ennakkosuosikkina sarjaan. Tappara näytti kuitenkin KalPaa vastaan puolivälierissä, että se on keväisin parhaimmillaan, kun otteluita ratkotaan isoilla hetkillä.

Pekka Virran Lukko pelaa liigan monipuolisinta ja dynaamisinta kiekollista peliä. Lukko ryskää neljällä sylinterillä ja kiekkovarmalla puolustuksella vakuuttavasti vaihdosta toiseen. Lukolla ei ole selkeitä heikkouksia, mutta Tappara on kestävä ja kokenut pudotuspelijoukkue, joka jaksaa jauhaa ja puolustaa.

Asetelma testaa Lukon henkistä kanttia, sillä tänä keväänä Lukon ”pitää voittaa”. Tappara on käynyt kauden aikana paljon vaikeuksia läpi ja päässyt lähemmäs pelinsä ydintä. Aleksi Saarela, Robin Press, Anrei Hakulinen… Jukka Peltola, Valtteri Kemiläinen, Anton Levtchi… Tästä parista ei puutu sielukkuutta ja tunnetta.

Arvio: Lukko jatkoon voitoin 3–2

Näin pelataan: to 29.4. klo 18.30, pe 30.4. klo 17, su 2.5. klo 16 (tarvittaessa ma 3.5. klo 18.30, ke 5.5. klo 18.30)

HIFK-TPS

Kahden suurseuran mehukas kohtaaminen

HIFK:n prosessi on edennyt nousujohteisesti viime kaudesta lähtien. HIFK on pelannut päävalmentaja Jarno Pikkaraisen viimeisen kauden aikana laadukasta jääkiekkoa. Leveä, hyvin roolitettu materiaali on tasokas.

Korona kuritti joukkuetta, mutta HIFK on päässyt nopeasti takaisin pelinsä päälle. Duunaripelaajat loistivat vaisua Kärppiä vastaan. Onko seuraavaksi Anton Lundellin, Henrik Borgströmin, Jere Sallisen ja kumppanien vuoro?

TPS on kauden hienoin kasvutarina. Raimo Helmisen valmentama muukalaislegioona on yllättänyt lähes kaikki. TPS:n kokoonpanossa on kiehtova sekoitus nuoruutta, rutiinia, kokemusta, ennakkoluulottomuutta ja arroganssia. Lauri Pajuniemi, Juuso Pärssinen ja Markus Nurmi edustavat nuorta tähtikaartia. Josh Kestner ja Ville Lajunen kokemusta.

TPS pyrkii pelaamaan aggressiivista tempokiekkoa, jossa pelaajille annetaan vapauksia hyökkäyspäässä. TPS:n peleissä sattuu ja tapahtuu. Käsillä on räjähdysherkkä ottelusarja.

Arvio: HIFK jatkoon voitoin 3–1

Näin pelataan: to 29.4. klo 18.30, pe 30.4. klo 18.30, su 2.5. klo 16 (tarvittaessa ma 3.5. klo 18.30, ke 5.5. klo 18.30)