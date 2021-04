Yrittikö TPS:n tähti filmata vastustajan ykkösvahdin sivuun ratkaisuottelusta? Asiantuntijalta tyly arvio C Morella: ”Aivosulaminen”

Pelicansin maalivahti Patrik Bartosak hölmöili loppusekunneilla. Ratkaisuottelu on edessä sunnuntaina.

Patrik Bartosak on torjunut erinomaisesti Pelicansin maalilla. Perjantain ottelun loppuhetkien hölmöilynsä takia hän joutuu odottamaan SM-liigan uutisia ennen sunnuntain ratkaisuottelua.­

Lahden Pelicansin ja Turun Palloseuran välisessä SM-liigan puolivälieräottelussa nähtiin eilen perjantaina aivan loppusekunneilla pudotuspeleille tyypillinen pikkukahakka. Pelicansin puolustaja Casimir Jürgens ja TPS:n hyökkääjä Markus Nurmi tuuppivat toisiaan Pelicansin maalin lähettyvillä niin, että kummallekin tuomittiin kahden minuutin rangaistus poikittaisesta mailasta.

Pian tilanteeseen ilmestyi kolmantena pelaajana myös Pelicansin maalivahti Patrik Bartosak, jolla oli asiaa hetki aiemmin itseään ahdistelleelle Nurmelle. Lyhyen suukovun jälkeen Bartosak nosti mailansa lavan ylös ja osui lavallaan kevyesti Nurmen kypärän kokopleksiin.

Kovin heppoiselta vaikuttaneen kontaktin seurauksena Nurmi heittäytyi teatraalisesti polvilleen kasvojaan – tai siis pleksiään – pidellen.

Nurmen temppu onnistui niin hyvin, että Bartosak sai tilanteesta 5+20 minuuttia ja pelirangaistuksen korkeasta mailasta.

Bartosakin tempaus oli tietysti erittäin typerä. Pelicans johti ottelua 5–2, ja peliaikaa oli jäljellä 39 sekuntia. Bartosakin rangaistuksen aikana TPS kavensi loppunumeroiksi 5–3. Voitolla Pelicans tasoitti puolivälieräsarjan voitot lukemiin 2–2. Sarjan ratkaiseva viides ottelu pelataan sunnuntaina Turussa.

Bartosak on pelannut kaikki neljä ottelua erinomaisilla tilastoilla: päästettyjen maalien keskiarvo 2,29, torjuntaprosentti 91,43. Mikäli Bartosak saisi SM-liigalta jälkikäteen pelikiellon ratkaisupeliin – mihin Nurmi tempullaan oletettavasti pyrki – se olisi Pelicansille kova takaisku.

Ennen kauden alkua Patrik Bartosak nosteli mailaansa korkeuksiin valokuvaajan pyynnöstä. Perjantaina olisi kannattanut pitää maila alempana.­

Kumpikin pelaaja sai ottelua C Moren asiantuntijana kommentoineelta Lasse Kukkoselta tilanteesta pyyhkeitä.

– Bartosakilta todella paha aivosulaminen. Tuo kosketushan on kevyt. Mutta Bartosakilta ihan idioottimainen teko. Joukkue on pelannut hyvin, kaikki on hallussa, pidä hyvä momentum ja ota kiekkoa kiinni, Kukkonen sanoi.

– Samalla Nurmelle: koko maski päässä, kypärä päässä, pikku kolhu, kuuluu tähän lajiin. Ei myydä niitä yli, Kukkonen moitti Nurmen filmausta.

Yhtä kaikki ottelun tuomaristolla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin passittaa korkealla mailalla huitonut Bartosak suihkuun.

– Se (Nurmen filmaus) ei poista teon idioottimaisuutta. Rike on ihan selvä, mutta tuskinpa siellä suurempia vammoja on Nurmellakaan, Kukkonen päätti puheenvuoronsa merkitsevästi hymyillen.

SM-liiga ei ollut lauantaina kello 10:een mennessä tiedottanut mahdollisista kurinpitotoimista Bartosakia kohtaan.

Video tilanteesta näkyy MTV Urheilun artikkelista.