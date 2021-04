SM-liigakiekkoilija Taavi Vartiainen, 26, ajoi lääketokkurassa kolarin ja tuomittiin sakkoihin – avautuu sairautensa aiheuttamasta ”helvetistä”

Ilveksen organisaatioon kuulunut Taavi Vartiainen tunnusti oikeudessa syytekohdat oikeiksi. Hän puhuu myös kaksisuuntaisen mielialahäiriönsä raskaista kokemuksista.

Jääkiekon SM-liigassa syksystä 2014 lähtien pelannut Taavi Vartiainen tuomittiin maaliskuussa Pirkanmaan käräjäoikeudessa sakkorangaistukseen rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Oikeuden tuomiolauselman mukaan lahtelaislähtöisen Vartiaisen, 26, päiväsakot olivat yhteensä 800 euroa. Lisäksi hän joutui korvaamaan valtiolle 40 euron rikosuhrimaksun sekä noin 217 euroa päihdetutkimuskustannuksia.

Tuomio tuli elokuun alun 2020 tapahtumista. Tampereen Ilveksen kanssa sopimuksen tehnyt Vartiainen ajoi henkilöautoa huumausaineeksi luokitellun lääkevalmisteen, tsolpideemin, vaikutuksen alaisena. Hän oli ottanut sitä reseptilääkkeenä.

Tsolpideemiä käytetään unettomuuden hoitoon. Lääke vaikuttaa aivoissa niin, että se väsyttää ja edistää nukahtamista.

Vartiainen törmäsi punaisiin liikennevaloihin pysähtyneen taksin perään Tampereen keskustassa.

Henkilövahingoilta vältyttiin, mutta molemmat autot vaurioituivat. Vartiainen kuljetti tuolloin kaverinsa, niin ikään SM-liigassa kiekkoilleen miehen autoa. Vartiainen oli saanut auton lainaksi jo aiemmin.

Lahden Pelicansissa lähes koko liigauransa pelannut Vartiainen tunnusti oikeudessa molemmat syytekohdat oikeiksi ja vetosi sairaudestaan johtuneeseen virhearviointiin ja huolimattomuuteen.

Hänellä oli vuotta aiemmin diagnosoitu kaksisuuntainen mielialahäiriö, tarkalleen ottaen bipolaarinen mielialahäiriö sekä määrittelemätön ahdistuneisuushäiriö.

– Ei tässä ole mitään selittelemistä. Tein virheen ja kadun sitä. Onneksi kenellekään ei sattunut mitään, Vartiainen kommentoi nyt Ilta-Sanomille.

– Minulle on määrätty sairauteni hoitamiseen vahvoja reseptilääkkeitä. Olin tuolloin niiden vaikutuksesta sellaisessa olotilassa, ettei minun olisi pitänyt lähteä auton rattiin. Olin huolimaton. Siihen kyllä vaikutti suuresti juuri tämä sairauteni, jonka hoitoprosessi ei vielä silloin ollut hallinnassa.

Pelicansissa lähes koko uransa viilettänyt Taavi Vartiainen (vas.) tunnetaan romuluisena hyökkääjänä. Tässä hän kamppaileen Lukon Vili Laitisen kanssa talvella 2020.­

Lokakuussa 2020 Vartiainen avautui sairaudestaan sosiaalisessa mediassa ja sai kertomansa mukaan paljon tsemppiviestejä sen jälkeen. Tovia myöhemmin hän antoi MTV Urheilulle haastattelun, jossa kertoi kaksisuuntaisen mielialahäiriön aiheuttamista ongelmista.

– Muilla loppui kausi koronaan ja päätöshumpuukeihin, ja minulla taas psykiatriseen sairaalaan, hän ruoti kevään 2020 tapahtumista MTV Urheilulle.

– Yleensä masennusjakso alkaa pienellä alavireellä, ja jos siihen reagoidaan tarpeeksi nopeasti, se ei mene masennukseen asti. Manian lievemmässä muodossa hypomaniassa alkaa tulla vauhtia elämään ja varoitusmerkkejä.

Vartiainen kertoo nyt sairaudestaan aiempaa seikkaperäisemmin.

Kertomansa mukaan sairauteen ei aluksi löydetty toimivia lääkkeitä, minkä johdosta hänen elämästään ”tuli helvettiä”.

– Sairauteni kohdalla tehtiin aluksi virheitä. Lääkkeistä aiheutui paljon sivuoireita, hän sanoo.

– Siinä elokuun 2019 ja joulukuun 2020 välissä oli esimerkiksi vaihe, jolloin en nukkunut puoleentoista kuukauteen käytännössä lainkaan. En pystynyt lääkkeiden sivuvaikutuksesta tekemään oikein mitään muutakaan, koska jalat pettivät usein alta eli en pystynyt kävelemään kunnolla. Myös oksennusoireita ilmaantui ja painoni nousi noin 15 kiloa.

Vartiainen kertoo käyneensä ”todella syvässä kuopassa”. Välillä hänellä oli parempia jaksoja, kunnes maniavaihe jälleen kiihtyi.

– Oli tosi rankkaa taistella niitä kokemuksia vastaan. Silloin kolarinkin aikaan olin maniapäissäni, hän linjaa.

– Olen tehnyt tosi paljon töitä tämän kanssa ja koko ajan sillä asenteella, että periksi ei anneta.

Käänne parempaan tapahtui joulukuussa 2020, jolloin Vartiaisen lääkitystä uudistettiin.

– Tässä sairaudessa homma ei mene niin, että vaihdetaan Burana Panadoliin, vaan lääkitystäni on korjattu vaiheittain. Se on toiminut loistavasti. Nyt viime kuukausien aikana on löydetty itselleni toimiva lääkekombo. Sitä kautta olen saanut elämäni takaisin, Vartiainen korostaa.

– Onneksi virheistä opittiin, sillä kaikki sivuoireet ovat kadonneet. Arkeeni on löytynyt kunnon balanssi.

Ilves tiedotti helmikuussa purkaneensa 2+1-mallisen sopimuksen yhteisymmärryksessä Vartiaisen kanssa. Hyökkääjä ei pelannut kaudella 2020–2021 otteluakaan SM-liigassa, ainoastaan yhden lainapelin Mestiksessä.

– Alleviivaan, että sakkotuomiollani ei ollut mitään tekemistä jääkiekon tai Ilveksen kanssa. Sopimus todella purettiin yhteisymmärryksessä tästä tilanteestani johtuen, Vartiainen selvittää.

Romuluisena hyökkääjänä tunnettu Vartiainen kertoo harjoitelleensa jo yhdeksän viikkoa täysipainoisesti Antti Kousan valmennuksessa.

Vartiaisen katse on jo vahvasti tulevaisuudessa.

– Hoitoprosessissani ollaan hyvällä mallilla, mutta matka on yhä kesken. Käyn edelleen terapiassa ammattilaisten luona, koska haluan saada itseni viimeisen päälle kuntoon. Jääkiekkoa en ole jättämässä, vaan tavoitteeni on jatkaa pelaamista pääsarjatasolla, toukokuun loppuun asti sairauslomalla oleva Vartiainen painottaa.

– Kaiken kaikkiaan elämäni on nyt tosi stabiilia. Kevätaurinko on alkanut hymyillä, ja hymyä löytyy nyt myös omilta kasvoiltani.