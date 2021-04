Eetu Koivistoinen kävi Shellillä töissä ja pelasi alasarjoissa – nyt hän on SM-liigan mestarisuosikin tähti: ”Kauppareissuilla ihmiset saattoivat toljottaa”

Eetu Koivistoinen, 25, on kulkenut pitkän matkan SM-liigan mestarisuosikin profiilisentteriksi.

Pekka Virran nelivuotinen projekti Rauman Lukon päävalmentajana tulee tänä keväänä päätökseen. Asetelma on raumalaisille herkullinen: se voitti SM-liigan runkosarjan ylivoimaisesti ja on kuumin mestarisuosikki.

Virran lisäksi kevät on seurassa viimeinen myös Eetu Koivistoiselle, 25, joka on yhtenä harvoista pelaajista ollut mukana koko taipaleen, jonka aikana äveriään Lukon urheilutyö on toden teolla noussut resurssiensa vaatimalle tasolle.

Kuudetta kauttaan Lukossa pelaava Koivistoinen on samalla kasvanut kokoonpanon rajamailla liikkuvasta nuoresta projektipelaajasta joukkueen profiilisentteriksi.

– Muistan jossain vaiheessa, kun pelit eivät oikein kulkeneet, niin kauppareissuilla ihmiset saattoivat toljottaa ja mulkoilla. Vuosien varrella se on kääntynyt positiivisemmaksi. Jos vaikka perheen kanssa on parkkipaikalla kävelemässä, joku vastaantulija saattaa huudahtaa tsempit, Koivistoinen sanoo viime vuosien muutoksesta Raumalla.

– Sillä lailla se on mennyt oikeaan suuntaan, kuten urheilullisetkin asiat ”Peksin” johdolla neljän viime vuoden aikana. Yhteisön suhtautuminen on muuttunut positiivisemmaksi. Sitä ei voi kieltää, etteivätkö tulokset aina vaikuttaisi ja kannattajat reagoisi sen mukaan.

Koivistoinen kuvailee Virran merkitystä hänen uralleen erittäin suureksi.

– Hän kokeneena valmentajana tietää pelistä todella paljon kuten myös ihmisistä. Hän pystyy ohjaamaan oikeaan suuntaan. Merkitys on ollut iso henkilökohtaisesti, mutta myös tälle seuralle.

Vakavasti koronavirukseen sairastunut, teho-osastolle alkukeväästä joutunut Virta kertoi hiljattain itsekin jopa yllättyneensä pelaajien reaktioista, kun hän palasi joukkueensa toimintaan.

Eetu Koivistoinen (ensimmäinen vasemmalta) pelaa neljättä kauttaan Pekka Virran valmennuksessa. Kuva on syksyltä 2019.­

Arjessa toisen ihmisen merkitystä ei aina osata samalla lailla sanoa, mutta pelottavan tilanteen jälkeen Virta oli saanut joiltakin pelaajilta kuulla, kuinka tärkeä hän on heille.

– Joukkue on yhtä suurta perhettä, joten kyllä se oli todella pysäyttävä juttu ja myös näytti, kuinka vakavasta ja arvaamattomasta taudista puhutaan koronaviruksen osalta. Se toi meille todella paljon suurta huolta, Koivistoinen sanoo.

Suurta huolta. Mittaamattoman isoa sellaista hän koki kesällä 2014 äitinsä sairastuttua äkillisesti. Perhe meni silloin urheilun edelle. Bluesissa nuorten SM-kultaa voittanut, liigaorganisaatioiden kiinnostuksen kohteena ollut keskushyökkääjä piti välivuoden huippukiekosta.

– Meni aika sumussa se kesä, kun oli huolta toisen hyvinvoinnista, Koivistoinen sanoo äidistään, joka lopulta onneksi toipui.

Jääkiekkokausi meni pelaillessa Kirkkonummen Salamoissa A-nuorten Suomi-sarjaa, alueliigaa ja miesten II-divisioonaa. Juniorimaajoukkueissakin aiemmin pelannut sentteri takoi pisteitä miten halusi.

– Se oli opettavainen vuosi. Näin vähän enemmän ns. normaalia elämää.

Koivistoinen kävi töissä vantaalaisella Shell-huoltoasemalla.

– Sain perspektiiviä. Nyt, kun olen saanut olla ammattijääkiekkoilija, osaan arvostaa jokaista hetkeä.

Koivistoinen debytoi viime syksynä Leijonissa Karjala-turnauksessa. Hänen isänsä Tommi pelasi jalkapalloa nuorisomaajoukkueissa ja pitkään Veikkausliigassa.­

”Välivuoden” jälkeen Koivistoinen sai sopimuksen Lukkoon. Ensimmäisellä kaudellaan hän pelasi pääasiassa Mestistä KeuPassa tehden kovaa jälkeä Ville Niemisen alaisuudessa.

Sen jälkeen tilille on tullut viisi täyttä kautta Raumalla ja Lukossa. Perhekin on perustettu: Koivistoisella on avopuolisonsa Kertun kanssa kolmevuotias poika. Urheilu- ja perhekeskeinen elämä pienellä paikkakunnalla ei juurikaan mullistunut koronapandemian takia.

– Täällä ei ole ostoskeskuksia tai mitään sellaista, mitä olisi oikein osannut kaivatakaan. Tavalliseen ulkoiluun ovat menneet illat perheen kesken. Mitä sitten ikinä keksitäänkin: kävelylenkkiä, pyöräilyä. Talvella kävimme paljon luistelemassa tekojäällä. Sählyyn ja futikseen siirryttiin, kun lumet sulivat.

Poika on äärimmäisen innokas liikkumaan, pelaamaan ja katsomaan jääkiekkoa. Joskus liiankin.

– Mutta tärkeintä, että liikkuu. Niin paljon on sellaistakin, että lasten käteen lyödään vain joku älylaite.

Pudotuspelien ajan Koivistoinen on FaceTime-isä. Lukko elää kuplassa kalastajamökeissä.

Jos kaikki menee kaukalossa suunnitelmien mukaan, kotiinpaluu on edessä vasta toukokuun 10.–13. päivä, kun Suomen mestari on selvillä.