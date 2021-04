Näin SM-liigan puolivälierät ovat käynnistyneet: Kärpillä isoja kysymysmerkkejä – Ilves lähtee torstain kotiotteluunsa kevyin eväin

Ilta-Sanomien kiekkotoimittaja Sami Hoffrén niputti SM-liigan puolivälierät, kun jokaisessa parissa on pelattuna kaksi ensimmäistä ottelua.

Tappara–KalPa

Tilanne: Voitot 1–1.

Missä mennään: Laatusarja roihahti uusiin liekkeihin. KalPa antoi väkevähkön työnäytteen kakkosottelussa, vaikka se suli hetkellisesti. Avausottelussa Tappara puolusti tylysti KalPan nollille, mutta eilen KalPan hyökkäyspelissä oli määrätietoisempi ote. Kiekko kiersi suorahyökkäyksissä ja hyökkäysalueella terävämmin pituus- ja leveyssuunnassa, ja kiekkoja pelattiin suoraviivaisesti maalille.

KalPa oli tyly maalien edustoilla. Se iski kaksi maalia ja loi 17 paikkaa parin metrin säteellä maalista. Tapparan peliä on leimannut dieselmäisyys, mutta kokemus näkyy tärkeillä hetkillä. Materiaalietu ei ole päässyt oikeuksiin toistaiseksi.

Seuraa heitä: Tapparan tähdistä alkaa paistaa turhautuminen. Kultakypärä Anton Levtchi keskittyi täysin vääriin asioihin ja kulutti jäähyboksia ahkerasti. Jukka Peltola näytti eilen, miksi hän on Tapparan ikonisia kapteenihahmoja. Vaikeuksien keskellä Peltola astuu esiin. Millainen Christian Heljanko nähdään torstaina? Eero Kilpeläinen mokasi 3–3-maalin, mutta tasaisuus vakuuttaa. Balazs Sebok johtaa KalPan hyökkäystä.

Näin pelataan: To 22.4. klo 18.30, pe 23.4. klo 18.30 (tarvittaessa su 25.4. klo 17).

KalPan maalivahti Eero Kilpeläinen mokasi eilen Tapparan tasoitusmaalissa, mutta muuten kokeneen vahdin tasaisuus vakuuttaa.­

HIFK–Kärpät

Tilanne: Voitot 2–0.

Missä mennään: Lopun alkua Kärpille. Kahden suurseuran välisestä ottelusarjasta tullee nopea näytös. Kärpät ryhdistäytyi eilen nousemalla kolmen maalin takaa jatkoille, mutta raastava tappio toisessa jatkoerässä sysäsi oululaiset kuilun partaalle. Kokonaisuutena Kärpät ei ole pystynyt haastamaan kuin ajoittain HIFK:ta, jonka riveistä nousee illasta toiseen uusia vastuunkantajia ja joukkue jyskyttää neljän sylinterin voimin.

Kärppien pelillinen selkänoja on ihmeen huteraa tekoa. Avauspelaamisen ongelmat heijastuvat tylppään ja tuskaiseen hyökkäyspelaamiseen. Ironisesti Kärpät elää tällä hetkellä niillä asioilla, jotka tökkivät pahasti runkosarjassa eli ylivoimapelillä ja opportunistisuudella.

Seuraa heitä: HIFK:n työmiehet ovat ottaneet isoa roolia. Punaisten kärki on terävä ja pohjaketjuista on noussut uusia vastuunkantajia. Mitä tekee päävalmentaja Mikko Manner? Kärpät on ottelusarjassa pelkääjän paikalla, eikä apuja tule pahemmin Cody Kunykin johtaman ketjun takaa. Maalivahtitilanne on kysymysmerkki. Patrik Rybar epäonnistui pahasti tiistaina.

Näin pelataan: To 22.4. klo 18.30 (tarvittaessa pe 23.4. klo 18.30, su 25.4. klo 17).

Kärppien päävalmentajalla Mikko Mannerilla riittää pohdittavaa torstain kotiotteluun.­

TPS–Pelicans

Tilanne: Voitot 1–1.

Missä mennään: Tästä on kehkeytymässä herkullinen ja kiihkeä ottelusarja. Eilen sarjan toisessa ottelussa lämpö ja intensiteetti nousivat uusiin sfääreihin. Pommeja annettiin ja otettiin reippain ottein. TPS:n nuoressa joukkueessa läikähti tunnetasolla avauserässä, kun kotijoukkueen avausmaali hylättiin maalivahdin häirinnän takia.

Raimo Helmisen valmentaman ryhmän fokusta on koeteltu, mutta toinen ottelu oli kokonaisuutena nousujohteinen. Pelicansin kirivaihe jäi pahasti torsoksi päätöserässä. TPS puolusti jämäkästi keskustaa tukkoon, eikä Pelicans päässyt murtautumaan laadukkaille maalipaikoille. Ääritasainen ottelupari käsillä.

Seuraa heitä: TPS:n 26-vuotias venäläisvahti Andrei Karejev oli jäätävän hyvä ja näytti, miksi hän on yksi sarjan parhaista veskareista. Maaginen venytys loppuhetkillä. Lauri Pajuniemi on TPS:n kärkipyssyjä, mutta viime aikoina on ollut hiljaista. Pajuniemi (1+1) nousi tärkeillä hetkillä esiin.

Pelicansin tshekkivahti Patrik Bartosak vakuuttaa. Bartosak on toistaiseksi pitänyt päänsä kylmänä, vaikka TPS on ajanut häikäilemättömästi häkille.

Näin pelataan: To 22.4. klo 16, pe 23.4. klo 18.30 (tarvittaessa su 25.4. klo 16).

Raimo Helmisen (oik.) luotsaaman TPS:n ja Pelicansin ottelusarjasta on kehkeytymässä suorastaan herkullinen.­

Lukko–Ilves

Tilanne: Voitot 2–0.

Missä mennään: Sinikone dominoi ja piskuinen altavastaaja yrittää selviytyä. Ottelusarjan marssijärjestys on kristallinkirkas: Lukko hallitsee mielin määrin kiekkoa, Ilves vetäytyy ja yrittää ottaa tiiviinä viisikkona vastaan. Mestarisuosikki Lukko on ollut omaa luokkaansa pelin jokaisella osa-alueella. Tupsukorvien harvat iskun paikat ovat vastahyökkäyksissä ja ylivoimalla.

Materiaali- ja pelitapaetu ovat vahvasti Lukon puolella. Ottelusarjasta on muodostunut kärsivällisyystesti molemmille joukkueille. Lukon tehokas ja monipuolinen ylivoimapeli tappoi tiistain toisen ottelun. Ilves lähtee torstain kotiotteluunsa veitsi kurkulla kevyin eväin.

Seuraa heitä: Tulikuuma Robin Press on Lukon alakerran johtaja, mutta Lukas Klok ei jää kauaksi. Jykevä tshekkipakki luutii tasaisen varmasti. Sebastian Repo alkaa heräillä kevääseen.

Upeaa kevättä torjuvan Eetu Mäkiniemen on oltava illasta toiseen Ilveksen paras pelaaja, jotta ohuet saumat yllätykseen säilyvät elossa. Lukko on pitänyt tiukasti pihdeissään Ilveksen kärkihyökkääjät Eemeli Suomen ja Matias Maccelliin.

Näin pelataan: To 22.4. klo 18.30 (tarvittaessa pe 23.4. klo 18.30, su 25.4. klo 16).