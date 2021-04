SM-liiga ja Ässät tekivät sovinnon – urheilupomon sakot peruttiin

Ässät peruutti valituksen oikeusturvalautakuntaan.

Tommi Kerttula on työskennellyt Ässien kehitysjohtajana marraskuusta 2017 lähtien.­

Porin Ässät ja SM-liiga ovat tehneet sovinnon Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttulan sakoista.

Ratkaisu käy ilmi urheilun oikeusturvalautakunnan tiistaina julkaisemasta päätöksestä.

HC Ässät Pori Oy on 15. huhtikuuta ilmoittanut, että asiassa päästiin sopuun, minkä vuoksi porilaisseura peruutti valituksensa. Jääkiekon SM-liiga Oy on samana päivänä ilmoittanut, ettei sillä ole vaatimuksia asiassa.

Asianosaisilla ei valituksen peruutuksen jälkeen ole ollut vaatimuksia toisiaan kohtaan.

SM-liigan hallitus määräsi 18. helmikuuta Kerttulan lausuntojen vuoksi Ässille sakon, jonka suuruus oli 10 000 euroa.

Kerttula kommentoi tammikuussa SM-liigaseurojen taloustilannetta suorasanaisesti Ilta-Sanomien haastattelussa. Ässien urheilupomo kritisoi erityisesti liigan viestintää koronakriisin aikana.

– Eri seurat ovat hyvin erityyppisissä tilanteissa. Yhteinen nimittäjä on se, että kaikki ovat nesteessä, mutta vaikea nähdä tilannetta, että yhtäkkiä keväällä alkaisi konkurssiaalto. Tuntuu, että johtajien viestintä on ollut keväästä lähtien paikkaansa pitämätöntä. Tämä on vain jatkumoa sille kevään ja kesän vinkumiselle, Kerttula sanoi.

– Ajatellaan jotenkin vanhanaikaisesti tai kierolla tavalla, että jääkiekko on niin iso asia, että uhkaillaan tällaisilla jutuilla, jotta asiat yhteiskunnassa muuttuisivat. Se menee vähän lajin pöyhkeyden piiriin, Kerttula kommentoi.