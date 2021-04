Energinen HIFK oli kaikessa Kärppiä edellä, runkosarjan voittaja Lukko ja Ilves esittivät upean trillerin – IS arvioi, kuinka puolivälierissä käy

Ilta-Sanomat analysoi SM-liigan puolivälieräparit.

HIFK–Kärpät

Tilanne: Voitot 1–0.

Missä mennään: Kärpille jäi paljon parannettavaa avausillasta. Pelituntumassa joukkueiden välillä on iso ero, mutta pitkän huilin jälkeen HIFK oli maanantaina lähes jokaisella osa-alueella Kärppiä edellä. HIFK oli energinen ja rakensi hyökkäyksiään määrätietoisesti.

Kärpät pelasi avausottelussa säästöliekillä, mikä ei yllättänyt. Oululaiset ovat pelanneet viiteen päivään kolme ottelua. Miten rasitus alkaa heijastua Kärppien pelaamiseen jatkossa? Kärppien avauspelaaminen on edelleen tukkoista. HIFK:n materiaalin leveys voi nousta ratkaisuksi, kun sarja pitkittyy. Jos Kärpät ei pysty parantamaan merkittävästi avausottelusta, ennakkoon herkullisesta etelä vastaan pohjoinen -sarjasta tullee nopea rykäisy.

Seuraa heitä: HIFK:n pelillinen johtaja Anton Lundell ei ole vielä täydessä tikissä pitkän tauon jälkeen, mutta punaisten peli on tasapainossa aina, kun 19-vuotias huippulupaus on askissa. HIFK:n nimellinen ykkössentteri Henrik Borgström väläyttelee. Cody Kunykin ja Mika Pyörälän johtama Kärppien hyökkäys tarvitsee lisää tukea kakkos-kolmosketjuista. Jussi Jokinen huokui turhautumista avausottelussa.

Näin pelataan: Ti 20.4. klo 18.30, to 22.4. klo 18.30 (tarvittaessa pe 23.4. klo 18.30, su 25.4. klo 17).

Arvio: HIFK jatkoon voitoin 3–1.

HIFK:n pelaajat juhlivat maanantai-iltana Teemu Tallbergin (vas.) tekemää 1–0-maalia.­

Tappara–KalPa

Tilanne: Voitot 1–0.

Missä mennään: Tommi Miettisen valmentama KalPa on pelannut tasaisen kauden ja peli on hyvin kontrollissa. Tapparan kausi on ollut vuoristoratamaisempi, mutta trendi on oikeansuuntainen. Materiaaliero on tamperelaisten puolella. Tasaviisikoin molemmat joukkueet pyrkivät hallitsemaan kiekkoa ja pelaamaan pitkiä hyökkäyksiä.

Erikoistilanteissa etu on vahvasti Tapparan puolella. KalPan kohdalla isoihin kysymyksiin kuuluu, miten se pystyy murtautumaan ykkössektoriin ja hyödyntämään hyökkäysajan tehokkaammin. Maalien edustoilla etu on tylysti puolustavan Tapparan puolella.

Seuraa heitä: Valtteri Kemiläinen tuo ison edun Tapparan yv-peliin viivapelotteena. Anton Levtchin rooli kiekollisena johtajana korostuu, kun Kristian Kuusela on vamman takia sivussa. KalPan riveistä on noustava uusia vastuunkantajia. Jeremy Bracco tuli kovalla huomiolla kesken kauden, mutta nyt hän on ollut vaisu.

Näin pelataan: Ti 20.4. klo 18.30, to 22.4. klo 18.30 (tarvittaessa pe 23.4. klo 18.30, su 25.4. klo 17).

Arvio: Tappara jatkoon voitoin 3–2.

Tapparan maalivahti Christian Heljanko pysäytti kaikki 26 KalPan laukausta ensimmäisessä puolivälierässä.­

Lukko–Ilves

Tilanne: voitot 1–0.

Missä mennään: Mikä trilleri! Runkosarjan voittaja Lukko otti ensimmäisen kiinnityksen vaikeuksien jälkeen. Lukko on ottelusarjan selkeä suosikki. Avausottelun ensimmäiset 30 minuuttia näytti, miksi.

Ilves kuitenkin nousi komeasti 3–3-lukemiin kolmannessa erässä, kun Lukon fokus katosi. Päätöserän alun minisulaminen ei kuitenkaan sekoittanut Lukkoa. Jänne kestää. Raumalaisten hyökkäyksessä ja puolustuksessa on laatua ja leveyttä huomattavasti enemmän kuin Ilveksellä. Lukon tekemät maalit jakautuivat laajalle rintamalle. Lukon monipuolinen ja monikerroksinen hyökkäyspeli sahasi Ilveksen viisikkoa viiltävästi. Ilveksen ohuet saumat lepäävät paremmassa ykkössektorin varjelemisessa, jossa oli ongelmia.

Seuraa heitä: Lukon tulivoimainen ylivoimapeli on Daniel Audetten pehmeissä lapasissa. Audette ruokkii näyttävästi viivapelaajia ja rytmittää pakkopeliä. Aleksi Saarelan herääminen lupaa Lukolle hyvää. Ilveksen ykkösvahti Eetu Mäkiniemi joutuu kovaan rummutukseen jatkossakin. Miten nuorukainen kestää? Ville Meskasen paluu kokoonpanoon toi lisää kaivattua uhkaa Ilveksen hyökkäykseen.

Näin pelataan: Ti 20.4. klo 16, to 22.4. klo 18.30 (tarvittaessa pe 23.4. klo 18.30, su 25.4. klo 16).

Arvio: Lukko jatkoon voitoin 3–0.

Ville Meskasen (oik.) paluu Ilveksen kokoonpanoon on tärkeä tekijä tupsukorvien mahdollisuuksille.­

TPS–Pelicans

Tilanne: voitot 0–1.

Missä mennään: Sokkihoitoa lahtelaisittain. Pelicans nousi ottelusarjassa kuskin paikalle heti kättelyssä kliinisellä ja tylyllä esityksellä. TPS on ihastuttanut kuluvan kauden aikana raikkaalla ja simppelillä lätkällään.

Maanantaina TPS oli ihmeellisen virhealtis ja kärsimätön. TPS hallitsi ottelua näennäisesti ja rakensi pitkiä hyökkäyksiä, mutta Pelicans puolusti mallikkaasti keskustaa tukkoon ja rokotti armotta ylivoimalla. Tshekkivahti Patrik Bartosak oli ryöstöreissun hahmoja. Nyt mitataan nuoren TPS:n paineensietokyky.

Seuraa heitä: Hannes Björninen ja Iikka Kangasniemi johtivat lahtelaisten joukkoja. Björninen on ottelusarjan paras pelaaja, joka voi olla käänteentekevä pelaaja illasta toiseen. Kangasniemen ja Rudolf Cervenyn paluut piristävät ylivoimapeliä.

Josh Kestner on TPS:n vaarallisin maalintekijä, joka paukuttaa tasaiseen tahtiin tulosta, mutta lisää kaivatan tukea. Nuoriso-osastosta Lauri Pajuniemen ja Juuso Pärssisen on noustava esille. TPS:n ykköspuolustajan Ville Lajusen on oltava parempi.

Näin pelataan: Ti 20.4. klo 16, to 22.4. klo 16 (tarvittaessa pe 23.4. klo 18.30, su 25.4. klo 16).

Arvio: Pelicans jatkoon 3–2.